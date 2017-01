Renaissance der Grenzbefestigungen

Die Massenzuwanderung über die Balkanroute führt dazu, dass nicht nur auf dem Balkan Staaten ihre Grenzen befestigen: Ungarn sichern die Staatsgrenze ihres Landes zu Serbien durch einen neuen, zweiten Zaun Bild: Getty

Nicht nur in Europa, sondern weltweit entstehen an den Grenzen immer mehr Mauern und Zäune. Und auch geschossen wird wieder häufiger an den Grenzen.



Das neue Jahr begann mit dem größten Massenansturm auf die beiden spanischen Exklaven in Marokko, Ceuta und Melilla. Mehr als 1000 Asylsucher waren am Neujahrsmorgen auf die beiden immer höher gezogenen Zaunwälle gestürmt und hatten versucht, auf den spanischen Teil der Grenze zu kommen. Nur zweien gelang es. Aber nicht nur an Europas Außengrenzen wachsen Mauern und Zäune wieder stark an. Auch an Europas Innengrenzen werden immer mehr Mauern und Zäune gebaut zur Schließung der Balkanroute, dem Haupteinfallstor der Massenzuwanderung der letzten Jahre, und das keinesfalls nur auf dem Balkan. Estland und Lettland wollen ebenfalls Zäune errichten an ihrer Grenze nach Osten.

Nach der Auflösung des wilden Immigrantenlagers von Calais nach 17 Jahren wird dort nun die „Grande muraille de Calais“ gebaut, die zukünftig Immigranten aus Eritrea, Somalia, dem Sudan oder Syrien davon abhalten soll, auf die Autobahn zu gelangen und sich auf einem Lastwagen zu verstecken oder an Bord einer Fähre nach England zu reisen. Die Mauer wird vier Meter hoch und einen Kilometer lang sein.

Seit dem Fall der Berliner Mauer sind von europäischen Staaten von Ceuta und Melilla in Nordafrika bis zum Nordkap in Norwegen neue Grenzbefestigungen errichtet worden. Ungarn hat einen Zaun an der Grenze zu Serbien hochgezogen. Griechenland baute einen Zaun an der Grenze zur Türkei. Einige Zäune sind auch unsichtbar wie der Zaun an der Grenze zwischen Österreich, Ungarn und der Slowakei. Über im Boden vergrabene Sender, die Erschütterungen an den nächsten Grenzposten melden, sollen illegale Grenzübertritte verhindert werden.

Die wohl heißeste Grenze ist derzeit die Wohlstandgrenze zwischen den USA und Mexiko. US-Präsident Donald Trump ist nicht der Erste, der eine durchgehende Mauer an dieser Grenze plant. Seit Jahren nehmen die Todesopfer an dieser Grenze zu, die nicht nur für die illegale Immigration ihre Bedeutung hat, sondern auch für das internationale Verbrechen. 1994 sind 23 Menschen an dieser Grenze gestorben, zwischen 1998 und 2013 mehr als 6000, die meisten davon beim Drogenschmuggel, nicht beim Versuch der illegalen Einwanderung. Mexiko seinerseits plant einen Zaun an der Grenze zu Guatemala, um die Immigration aus dem Rest Lateinamerikas vom Süden her abzuriegeln. Tunesien hat einen 200 Kilometer langen Zaun zu Libyen bauen lassen, um die islamistische Terrorgefahr abzuwenden. Brasilien hat 2013 angekündigt, seine gesamte 17000 Kilometer lange Grenze mit Zeppelinen, Drohnen und Hubschraubern überwachen zu wollen.

Ein Vorbild für Brasilien war Indien, das einen 4000 Kilometer langen Zaun gebaut hat, um sich von Bangladesch, dem dichtbesiedeltsten Land der Erde, abzuschirmen. Jedes Jahr werden im Schnitt 100 Bengalen beim Versuch, über den Zaun zu klettern, von der indischen Grenzwache erschossen. Indien will außerdem die mehr als 3300 Kilometer lange Grenze zu Pakistan besser schützen. 2010 hat Israel begonnen, einen 220 Kilometer langen Zaun an der Grenze zu Ägypten zu bauen gegen illegale Immigranten aus Afrika. Zur Abwehr möglicher Infiltranten hatte Israel bereits vorher an seiner Grenze zum Gazastreifen automatische Waffensysteme installiert. Seit 2010 sollen allein um Gaza 200 Men­schen so den Tod gefunden haben. Auch Südkorea setzt seit 2010 automatische Waffen an der Grenze zu Nordkorea ein, hier ist die Zahl der Toten allerdings nicht bekannt. Bodo Bost