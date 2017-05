Rot-schwarzer Showdown an der Donau

Seit der ÖVP-Außenminister an der Spitze seiner Partei steht, hat der SPÖ-Kanzler ein Problem mit ihr: Kurz und Kern (v.l.) Bild: Imago

Nach monatelangen Querelen und dem Wechsel des Außenministers Sebastian Kurz als geschäftsführender Bundesparteiobmann an die Spitze der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) scheinen die Tage der österreichischen Bundesregierung gezählt. Die Parteien der Großen Koalition und die im Nationalrat vertretenen Oppositionsparteien haben sich auf vorgezogene Neuwahlen am 15. Oktober geeinigt.



Der Bundesparteivorstand der ÖVP hatte Sebastian Kurz am 14. Mai einstimmig zum 17. ÖVP-Chef seit 1945 designiert und somit auch Kurz’ sieben Bedingungen akzeptiert, die dieser vor seiner Wahl für die Übernahme des Amtes gestellt hatte. So erhält der Parteiobmann ein personelles Durchgriffsrecht, erstellt alleinverantwortlich die Bundesliste und hat bei den Landeslisten ein Vetorecht. Des Weitereren bestellt der Obmann den Generalsekretär und das Regierungsteam und benötigt dafür keinen Beschluss des Vorstandes mehr. Auch hat der Parteichef freie Hand für die Verhandlung von Koalitionen.

Schließlich gab der ÖVP-Vorstand grünes Licht dafür, dass Kurz mit der „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“ kandidieren kann. Neben Parteimitgliedern soll in dieser „Wahlbewegung“ auch für Vertreter anderer Organisationen und Parteilose Platz sein.

Damit ist Sebastian Kurz mit 30 Lebensjahren nicht nur der bisher deutlich jüngste ÖVP-Chef, sondern genießt eine in dieser Funktion in Österreich noch nie dagewesene Machtfülle. Kurz ist überdies auch Präsident der Politischen Akademie der ÖVP sowie derzeit Amtierender Vorsitzender der OSZE. In nur wenigen Jahren konnte der Multifunktionär loyale junge Parteimitglieder in allen wichtigen Schaltzentralen der ÖVP platzieren, und so kann er auf eines der mächtigsten Netzwerke in der Partei bauen.

Sebastian Kurz hatte als junger Hoffnungsträger der Volkspartei das Amt von Reinhold Mitterlehner nur vier Tage nach dessen Rücktritt übernommen. Der

62-Jährige hatte aus Protest gegen die Arbeit der Regierung – einschließlich der eigenen Partei – und die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks (ORF) über seine Person die Funktionen als Parteichef und Vizekanzler zur Verfügung gestellt.

Weniger Akzeptanz fand Kurz bei seinem sozialdemokratischen Koalitionspartner. Deshalb hatte sich zwei Tage nach dem Wechsel an der ÖVP-Spitze zwischen dem designierten ÖVP-Chef und Bundeskanzler Kern ein Machtkampf um den Posten des Vizekanzlers abgezeichnet. Kerns SPÖ hatte Justizminister Wolfgang Brandstetter als Vizekanzler abgelehnt und Kurz selbst in dieser Funktion gefordert: „Man erwartet vom Bundesobmann der ÖVP, dass er auch ,Verantwortung für das Land‘ übernimmt.“ Der Bundeskanzler drohte andernfalls für ein Regieren mit wechselnden Mehrheiten und damit mit Entscheidungen gegen den Willen des Koalitionspartners.

Vor dem Ministerrat äußerte Kurz sein Unverständnis darüber, dass die SPÖ auf ihn als Vizekanzler bestand. Er habe mit Brandstetter einen „sehr soliden und guten Vorschlag“ gemacht, erklärte er. Brandstetter sei kein einziges Mal in einen Streit verwickelt gewesen und darüber hinaus ein konstruktiver Sacharbeiter, so Kurz. Er habe bewusst dieses Zeichen in Richtung SPÖ gesendet.

Wenige Stunden nach Kerns Kampfansage kannte dieser nun keine personellen Präferenzen mehr. Selbstverständlich werde er akzeptieren, dass die ÖVP Justizminister Brandstetter als Vizekanzler vorschlage, ebenso die Ernennung von Harald Mahrer zum Wirtschaftsminister, so der Bun-deskanzler nach vollzogenem Schwenk im Nationalrat.

Nun verlangt Kern, dass die Gesetzesarbeit bis zur Neuwahl ausschließlich vom Parlament erledigt wird. Dann sei es auch nachrangig, wer den Posten des Vizekanzlers übernehme, erklärte Kern im Nationalrat. „Ich bin der Meinung, dass wir jetzt diese Phase, die aus Posten, Pokern und Parteipolitik bestanden hat, raschest zu überwinden haben“, ergänzte der Kanzler. Nachdem die ÖVP die Koalition vor laufenden Kameras aufgekündigt habe, gehe es nun um einen geordneten Übergang bis zur Wahl, so Kern.

Vorerst bleibt Sebastian Kurz Außenminister. Das kann sich aber schnell ändern, wenn er aus irgendeinem Grund zurücktritt oder Bundeskanzler Christian Kern doch noch die Koalition aufkündigt und mit einer SPÖ-Minderheitsregierung zu regieren versucht. Michael Link