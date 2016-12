Rückschlag für »westliche Siegerjustiz«

Für seine bislang vier Urteile wendete er eine Milliarde US-Dollar auf: Der Internationale Strafgerichtshof Bild: Hypergio/CF

Russland, Südafrika, Burundi und Gambia verabschieden sich bereits vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Die Philippinen, Kenia, Namibia, der Tschad und Uganda spielen mit dem Gedanken, dem Beisliel zu folgen. Was sind die Ursachen? Und was werden die Folgen sein?



Für Russlands Präsidenten Wladimir Putin war es, von außen gesehen, ein reiner Verwaltungsakt: Er unterschrieb die Anordnung über den Austritt der Föderation aus der Vereinbarung zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag. Wörtlich heißt es da: „Der Vorschlag des Justizministeriums Russlands, kein Teilnehmer des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes zu sein, ist anzunehmen.“ Das Dokument erhielt mit der Unterzeichnung Rechtskraft, das Außenministerium wurde angewiesen, den UN-Generalsekretär darüber in Kenntnis zu setzen.

Diese Entscheidung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Fatou Bensouda, die Haager Chef-Anklägerin, die Wiedervereinigung der Krim mit Russland als „Okkupation“ eines ukrainischen Territoriums bezeichnet hatte und ermitteln lässt, inwieweit Russland am Konflikt in der Ost-Ukraine beteiligt ist. Damit wendet sich der Strafgerichtshof erstmalig gegen eines der großen und mächtigen Länder dieser Welt. In den 14 Jahren seines Bestehens hat er bislang nur vier Urteile gefällt, samt und sonders gegen afrikanische Potentaten. Von zehn laufenden Ermittlungsverfahren richten sich neun ebenfalls gegen afrikanische Länder. Dabei ist die Oberste Anklägerin eine ehemalige Justizministerin aus dem afrikanischen Gambia. Für die bislang vier Urteile wendete der Strafgerichtshof eine Milliarde US-Dollar auf.

Dass in Den Haag bislang nur die Kleinen gehenkt wurden, hat gute Gründe. Wäre beispielsweise jemand auf den Gedanken gekommen, den US-amerikanischen Präsidenten wegen der seit Jahren andauernden Drohnenkriege in verschiedenen Ländern, die zweifels-ohne ein Kriegsverbrechen darstellen, zur Rechenschaft zu ziehen, hätte ihm das Weiße Haus vermutlich die CIA auf den Hals gehetzt. Allerdings haben derzeit laufende Voruntersuchungen erhebliche Beweise für Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan erbracht, hauptsächlich wegen der Folterungen durch das Militär und wieder einmal der CIA. Staatsanwältin Bensouda zur französischen Nachrichtenagentur AFP (Agence France-Presse): „Die uns vorgelegten Informationen lassen schlussfolgern, dass die Militärs der US-Streitkräfte und der Central Intelligence Agency bei den Vernehmungen der Gefangenen zu Mitteln gegriffen haben, die nach Meinung der Kommission als Kriegsverbrechen eingestuft werden sollen. Dazu gehören unter anderem Folter, Misshandlung, Verletzung der Menschenwürde sowie Gewalt.“

Das US-Außenministerium wies solche Untersuchungen als „unangebracht“ zurück und behauptete, dass die USA „sich verpflichtet haben, das Kriegsrecht einzuhalten“. In erster Linie aber wies das Ministerium darauf hin, dass sich die USA nie dazu bereiterklärt hätten, sich der Rechtsprechung des IStGH zu unterwerfen.

Das stimmt freilich, und jene für die USA peinlichen Untersuchungen erfolgen nur, weil sich die Verbrechen in Afghanistan abspielen, das Mitglied des Römischen Statuts ist. Allerdings wollen die USA auf Nummer Sicher gehen. Sie bereiten ein Gesetz vor, das dem US-Militär Sonderrechte gegenüber den Niederlanden verschaffen soll, wenn tatsächlich einmal gegen US-amerikanisches Personal verhandelt werden sollte.

Bei dem Rückzug Russlands scheint es nicht zu bleiben. Noch vor seiner Reise zum APEC-Gipfel nach Lima ließ der philippinische Präsident Rodrigo Duterte verlauten, er erwäge ebenfalls einen Aus-tritt seines Landes aus dem Vertrag zum IStGH und wolle dem russischen Beispiel folgen. „Russland trat zurück“, so Duterte, „ich werde vielleicht dasselbe tun.“ Der Gerichtshof sei sinnlos, erklärte er und nannte dafür die Kritik des Westens an der Art und Weise, wie er in seinem Land die Drogenkriminalität bekämpft. Sollten aber Russland und China eine „neue Ordnung“ herstellen, so wäre er der erste, der sich ihr anschlösse.

Und die Beispiele machen Schule. Auch Südafrika verabschiedet sich vom Internationalen Strafgerichtshof, ebenso Burundi und Gambia, die Heimat der Chefanklägerin. Die gambische Regierung wirft dem Gericht in Den Haag die „Verfolgung von Menschen mit dunkler Hautfarbe“ vor. Es habe sich bisher nur auf afrikanische Täter konzentriert und fördere eine „rassistische Diktatur weißer, westlicher Siegerjustiz“. Der Austritt Gambias, so Informationsminister Sheriff Bojang, sei Folge der Tatsache, dass der Gerichtshof – auch wenn er als Internationaler Strafgerichtshof bezeichnet wird – viel eher ein „international-kaukasisches Gericht zur Verfolgung und Demütigung Farbiger, vor allem aber von Afrikanern ist“.

Neben dem Vorreiter Gambia sowie Südafrika und Burundi tragen sich auch die Regierungen weiterer afrikanischer Länder mit dem Gedanken, die Mitgliedschaft beim Römischen Statut aufzukündigen. Andeutungen in dieser Richtung gibt es von Kenia, Namibia, dem Tschad und Uganda. Der Professor Murumbu Kiania vom Institut für Internationale Studien und Diplomatie der Universität von Nairobi sagt: „Afrikanische Spitzenpolitiker haben allgemein das Gefühl, dass sie dem Gericht freiwillig beigetreten, nun aber vermehrt Zielscheibe der Ermittlungen sind. Sie denken, dass der Gerichtshof mit zweierlei Maß misst und Zwietracht unter den führenden Politikern des Kontinents sät.“

Ob nun mit Absicht oder ohne – Russland fällt durch seinen Rückzug aus dem Strafgerichtshof ganz unvermeidlich eine Führungsrolle gegenüber den anderen Ländern zu, die es ebenso machen. Und diese Rolle wird sich angesichts der politischen Bedeutung des Vorgangs nicht nur auf den juristischen Aspekt beschränken. In jedem Fall leidet mit dem IStGH in Den Haag die ganze Strategie der Globalisierung Schaden, deren Teil der Gerichtshof ist.

Florian Stumfall