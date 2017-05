Sargnagel für Deutschlands Autobauer

Birgt Risiken für den Industriestandort Deutschland: Massenproduktion von Elektroautos Bild: pa

Der Druck auf die Hersteller von Dieselfahrzeugen wächst, gleichzeitig gibt die Politik immer mehr Anreize zum Umstieg auf Elektoautos. Für den Industriestandort Deutschland birgt diese Doppelstrategie allerdings ein hohes Risiko.



Schon seit Monaten werden immer wieder Forderungen nach einem Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Innenstädten laut. Stuttgart will ab kommendem Jahr an Tagen mit hoher Abgas-Belastung nur noch Dieselfahrzeuge in die Innenstadt lassen, die die Euro-Norm 6 erfüllen. Auf einigen Straßen in Hamburg könnte eine entsprechende Regelung schon ab diesem Herbst greifen. Einen schweren Stand hatte der Diesel auch bei der Frühjahrskonferenz der Umweltminister von Bund und Ländern im brandenburgischen Bad Saarow. Die Minister richteten an den Bund die Forderung, dieser solle sich bei den Herstellern „für eine technische Ertüchtigung von Diesel-Fahrzeugen in der gesamten Breite der Flotte“ einsetzen. Volkswagen plant inzwischen sogar eine Kampagne zur Rettung des Diesels. „Der Diesel hat derzeit sowohl in der Öffentlichkeit als auch von politischer Seite mit einer starken Opposition zu kämpfen. Aus unserer Sicht ist der moderne Diesel aber Teil der Lösung, nicht des Problems“, so VW-Vorstandschef Matthias Müller in der „Automobilwoche“. Nach Ansicht des Konzernchefs bleiben moderne Verbrennungsmotoren „noch mindestens 20 Jahre elementar“.

Tatsächlich könnte die Politik mit der Forcierung des Themas Elektromobilität gleich aus mehreren Gründen einen folgenschweren Fehler begehen. Wie bei der Förderung der „erneuerbaren“ Energien besteht die Gefahr einer gigantischen Fehllenkung von Kapital. Die Subventionierung von Wind- und Solarstrom mit Hunderten Milliarden Euro wurde losgetreten, bevor grundlegende Probleme wie die technische Fähigkeit zur Speicherung des erzeugten Stroms gelöst waren. Auch bei den E-Autos ist bislang die Speicherfähigkeit das große Manko: „Wenn Sie einen 50-Liter-Dieseltank mit dem Energiegehalt einer Batterie vergleichen, dann brauchen Sie eine Blei-Batterie mit dem Gewicht von 13,8 Tonnen, um den gleichen Energiegehalt zu speichern. Selbst bei einer Lithium-Ionen-Batterie sind es immer noch rund 2,8 Tonnen an Gewicht. Das ist der Stand der Technik“, so Michael Limburg vom Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE e.V.).

Dass sich die Energiedichte von Batterien in absehbarer Zeit so verbessern lässt, dass sich E-Autos mit Benzinern oder gar Dieselfahrzeugen messen können, ist fraglich. Eben weil die großen Fortschritte in der Batterietechnik bislang ausgeblieben sind, experimentieren Unternehmen wie Siemens, Volvo und Scania mittlerweile auf Teststrecken an Oberleitungssystemen für Lastkraftwagen. Die Projekte sollen Aufschluss darüber bringen, ob es sich lohnt, künftig ganze Autobahnen zu elektrifizieren. Der Aufwand gilt als immens. Berechnungen, die im Jahr 2012 angestellt wurden, bezifferten die Kosten für einen Kilometer Oberleitung auf bis zu 2,5 Millionen Euro. Noch stärker als der Elektro-Pkw ist der E-Lkw auf absehbare Zeit nicht massentauglich, sondern ein Nischenprodukt.

Inzwischen sehen Kritiker nicht nur ein Risiko, wenn die Forschungsmilliarden für die E-Autos keinen Durchbruch bringen. Auch ein Erfolg könnte zum Problem werden. Der Chef des Zulieferers ZF, Stefen Sommer, hat bereits im vergangenen Jahr darauf aufmerksam gemacht, welche gravierenden Auswirkungen die Abkehr vom Verbrennungsmotor für die deutsche Industrie hat. „Wenn man von heute auf morgen den Schalter umlegen würde, wären in unserem Unternehmen und der angeschlossenen globalen Lieferkette mehr als 100000 Stellen gefährdet“, so der Chef des drittgrößte deutschen Zulieferers im Dezember 2016.

Bemerkenswert ist auch eine Prognose, die der Daimler-Gesamtbetriebsrat Michael Brecht abgegeben hat. Er sagt voraus, dass mit der Elektromobilität in der Getriebe- und Aggregatfertigung „nur einer von sieben Jobs übrig bleibt“. Aus seiner Sicht stellt dies „eine große Herausforderung“ dar, die allerdings nicht als Bedrohung gesehen werde. Michael Limburg, Vizepräsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie, sieht die Zukunft des Industriestandorts Deutschland unter den Vorzeichen der Elektromobilität generell skeptisch: „Sowohl vom Know-how als auch in finanzieller Hinsicht, liegt die Wertschöpfung eines Elektroautos wahrscheinlich nur bei der Hälfte bis zwei Drittel dessen, was wir heute bei einem herkömmlichen Automobil brauchen. Das entsprechende hochwertige ingenieur- und handwerkliche Wissen würde wegfallen. Wenn die Politik diese Entwicklung forciert, dann nimmt sie in Kauf, dass die Elektroautos künftig woanders gebaut werden, dazu wird die deutsche Automobilindustrie nicht gebraucht“, so Limburg gegenüber der PAZ.

Norman Hanert