Scharia in der Senatskanzlei

Selbst in der eigenen Partei äußerst umstritten: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit seiner neuen Staatssekretärin Sawsan Chebli am 16. Dezember in Berlin zu Beginn der Sitzung des Bundesrates Bild: pa

Sawsan Chebli (38), Kind einer palästinensischen Asylsuchergroßfamilie, wurde in der rot-rot-grünen Berliner Senatskanzlei Staatsekretärin für Bundes- und Europangelegenheiten. Die junge Bilderbuch-Immigrantin bekennt sich zu einem konservativen Islam und zur Scharia und fordert so die weniger gläubigen türkischstämmigen Genossen heraus. Einige fürchten gar, Chebli könnte die erste kopftuchtragende deutsche Ministerin werden.

Die Lebensgeschichte von Sawsan Chebli liest sich wie ein modernes Märchen. 1978 wurde sie als zwölftes von insgesamt 13 Kindern einer palästinensischen Großfamilie in Moabit geboren. Ihre Eltern waren aus dem Libanon eingereist. Der Asylantrag der Familie wurde abgelehnt, der Vater saß sogar in Abschiebehaft.

Auch Sawsan war bis zu ihrem 15. Lebensjahr in Deutschland von den Behörden nur geduldet, sie konnte aber wegen fehlender Staatsangehörigkeit nicht abgeschoben werden. Dennoch machte sie Ende der 90er Jahre, nachdem sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hatte, ein fabelhaftes Abitur und studierte Politikwissenschaft.

Schon in ihrer Studienzeit trat sie der SPD bei und wurde als Beispiel für gelungene Integration gefeiert. Altgenossen förderten und protegierten die ehrgeizige junge Muslimin. Innensenator Ehrhart Körting holte sie 2010 als „Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten“ in seine Berliner Behörde – eine eigens für Chebli kreierte Position.

2014 machte Frank-Walter Steinmeier sie zur stellvertretenden Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Als sich Chebli am 14. Dezember vom Auswärtigen Amt verabschiedete, sagte sie wörtlich: „Ich hatte wahnsinnig intensive drei Jahre, die besten drei Jahre meines Lebens. Jeder von Ihnen, der mich kannte, wusste, dass ich wahrscheinlich jenseits dieses Forums noch ein biss­chen anders drauf war als hier.“ Mit „anders drauf“ meinte sie ihren streng islamischen Hintergrund.

Chebli hat es aus schwierigen sozialen Verhältnissen ganz nach oben geschafft. Beide Eltern waren Analphabeten, legten aber großen Wert auf die Bildung ihrer Kinder. In der Familie wurde nur Arabisch gesprochen. Alle Kinder gingen ohne Deutschkenntnisse in die Schule. Wäre Chebli 20 Jahre später geboren, wäre sie vielleicht eine Salafistin geworden. Ihr ältester Bruder ist heute Imam in Schweden; er führte die ursprünglich nicht so religiöse Familie an den strengen Islam heran. Die Mutter lernte sogar, um den Koran zu verstehen, Arabisch zu lesen und zu schreiben.

Chebli bezeichnet sich selbst als religiös-konservativ. Sie lebt streng religiös. Sie betet, fastet, hält sich an die islamischen Speisevorschriften und trinkt keinen Alkohol. Ein Kopftuch bezeichnet sie zwar als religiöse Pflicht, sie trägt es nur deshalb nicht, weil es „heute kaum eine Möglichkeit gibt, in Deutschland Karriere damit zu machen“.

Das Bild von der hübschen, erfolgreichen Berliner Immigrantin hat jedoch Risse bekommen. Bereits als Sprecherin des Außenamts wirkte Chebli zuweilen unsicher, manchmal überfordert. Auf Nachfragen bei Bundespressekonferenzen reagierte sie schon mal pampig und genervt. So erhielt ein Journalist auf die Frage, für welche Fluchtursachen die Bundesregierung mitverantwortlich sei, die Antwort, dass dies eine „fast unverschämte“ Frage sei. Steinmeier hielt dennoch eisern an seiner Entdeckung fest.

Im August bezeichnete Chebli in einem gemeinsamen Interview mit ihrem neuen Chef Michael Müller das islamische Recht als „absolut kompatibel“ mit dem Grundgesetz, da es „zum größten Teil nur das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen regelt“. Diese Aussage sorgt nun für Ärger unter ihren Genossen in Berlin.

Die türkischstämmige ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Lale Akgün nennt Cheblis Besetzung „eine krasse Fehlentscheidung“ des Regierenden Bürgermeisters Müller. Akgün, die für die strenge Trennung von Staat und Religion eintritt, wirft Chebli vor, „einen gestrigen Islam“ zu vertreten. Auch Müllers türkischstämmiger Parteifreund Erol Özkaraca, bis 2015 stellvertretender Kreisvorsitzender der SPD Neukölln, hält Cheblis Beförderung für eine „absolute Fehlentscheidung“. Sie wolle den konservativen Islam in Deutschland hoffähig machen, sagte er. Die SPD müsse sich fragen lassen, ob sie das auch wolle. Er drohte gar mit Parteiaustritt.

Selbst Steinmeier dürfte wegen Chebli vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten im Februar noch ins Schwitzen kommen. Schließlich hat sie ihre verharmlosende Scharia-Aussage zu einem Zeitpunkt gemacht, als sie noch seine Sprecherin im Auswärtigen Amt war und ein solches Interview sicherlich nicht ohne Absprache hätte geben dürfen. Bodo Bost