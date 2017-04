Schwarzer-Peter-Spiel um Amri

Hätte der Anschlag verhindert werden können? Die Antwort auf das „Warum“ bleiben die Verantwortlichen bislang schuldig Bild: Imago

Die Aufklärung im Fall des Tunesiers Anis Amri, der im Dezember ein Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübte, entwickelt sich immer mehr zu einem Schwarze-Peter-Spiel zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin.



Bereits Ende März hat der Strafrechtsprofessor Bernhard Kretschmer das Ergebnis seiner Untersuchung zum Fall Amis Amri im Düsseldorfer Landtag vorgelegt. Im Auftrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen (NRW) hatte Kretschmer etwaige Versäumnisse von Behörden in NRW untersuchen sollen. Das Ergebnis kann die rot-grüne Koalition wenige Wochen vor den Landtagswahlen erst einmal beruhigen: Der Gießener Rechtsgelehrte konnte keine wesentlichen Versäumnisse der Behörden des Landes feststellen. „Da ist nichts, womit man ihn strafrechtlich hätte fassen können“, so Kretschmers Einschätzung zu Amri.

Zumindest momentan wächst damit der Druck auf die Berliner Behörden. Schon jetzt schält sich als zentraler Punkt immer mehr die Frage heraus, warum die Führung des Berliner Landeskriminalamts im Sommer 2016 eine weitere Observierung Amris abgelehnt hat. Nach Darstellung von Berlins neuem Innensenator Andreas Geisel (SPD), hat Amri seinerzeit nicht mehr „dem Bild des islamistischen Überzeugungstäters“ entsprochen. Hinweise, die auf eine Vorbereitung oder die konkrete Durchführung einer gravierenden Straftat hätten schließen lassen, sollen nicht vorhanden gewesen sein. Amri habe sich zudem auch nicht mehr im Umfeld radikaler Islamisten aufgehalten.

An dieser Einschätzung ist Kritik laut geworden. So sollen sich die zuständigen Ermittler für eine Fortsetzung der Überwachung Amris ausgesprochen haben. Dies würde auch zu den Erfahrungen passen, die Sicherheitsbehörden in Frankreich und Belgien gesammelt haben. Dort ist schon länger aufgefallen, dass radikale Muslime ganz bewusst im kriminellen Milieu Anhänger rekrutieren. Bei Amri lagen zudem mehrere frühere Hinweise von V-Leuten zu Anschlagsplänen, aber auch zu Erkenntnissen aus technischen Überwachungsmaßnahmen, vor. Zudem haben deutsche Sicherheitsbehörden bis Herbst 2016 auch Hinweise des marokkanischen Geheimdienstes zu Amri erhalten.

Auch die Bewertung von Amri als „Kleinkriminellem“ muss hinterfragt werden. Sieht man sich allein den gut anderthalbjährigen Aufenthalt Amris in Deutschland an, dann fällt auf, dass der Tunesier erstaunlich häufig im Verdacht stand, straffällig geworden zu sein. Bereits für den Herbst 2015, liegt ein Bericht vor, wonach Amri auf dem Gelände des Berliner Lageso einen Wachmann brutal ins Gesicht geschlagen hat. Im darauffolgenden Sommer soll Amri einem Libyer mehrfach mit einem Fliesenleger-Gummihammer auf den Kopf geschlagen haben. Hinzu kommen Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen wegen Sozialleistungsbetrugs. Berliner Ermittler hatten zudem Kenntnis davon, dass Amri harte Drogen wie Kokain selber konsumiert und auch verkauft hat. Allein diese Auflistung lässt Zweifel an der Aussage des NRW-Innenministers Ralf Jäger (SPD) aufkommen, bei Amri sei man „bis an die Grenze des rechtlich Möglichen“ gegangen.

Inzwischen scheint bei den Strafverfolgungsbehörden ein Umdenken eingesetzt zu haben. Laut Medienberichten wollen die Behörden künftig notfalls auf das „Al-Capone-Prinzip“ zurückgreifen, wenn sie gegen fundamental­islamische Gefährder sonst keine Handhabe finden. Gemeint ist damit der Umstand, dass der amerikanische Unterwelt-Boss seinerzeit nicht wegen schwer zu beweisender Mafia-Aktivitäten ins Gefängnis wanderte, sondern wegen Steuervergehen. Im Umgang mit islamischen Gefährdern könnte dies bedeuten, dass künftig Verfahren wegen Sozialleistungsbetrugs oder Drogenhandels eben nicht eingestellt, sondern bis zum Prozess gebracht werden.

Im Fall Anis Amri sind allerdings Hinweise aufgetaucht, die nahelegen, dass Ermittlungsverfahren möglicherweise ganz bewusst nicht betrieben wurden. Der „Münchner „Merkur“ zitiert in seiner Online-Ausgabe zum Beispiel die NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) mit den Worten, beim Umgang mit Amri sei es „auch darum gegangen, mehr Erkenntnisse über mutmaßliche Terrorzellen zu erlangen. Ich glaube, das ist eine Abwägung, die die Behörden treffen müssen“. Bereits Ende Dezember 2016 hatte zudem der „Spiegel“ berichtet, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe auf Bitten der Sicherheitsbehörden Amri in dem Glauben gelassen, dass dessen richtiger Name nicht bekannt sei. „Die Ausländerbehörde in Kleve stellte daraufhin eine Duldungsbescheinigung aus – auf Ahmed Almasri“, so das Nachrichtenmagazin. Hintergrund dieser Schritte könnte das Ziel gewesen sein, Amri unbehelligt zu lassen, um so seine weitreichenden Kontakte in die radikalislamische Szene aufklären zu können. Norman Hanert