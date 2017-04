Selbstlob ohne viel Substanz

Linksgrüne Lieblingsprojekte im Vordergrund: Radwege-Ausbau in Berlins Mitte Bild: Imago

Voller Selbstbewusstsein blickt der rot-rot-grüne Senat auf seine ersten 100 Tage zurück. In Wahrheit hat die neue Berliner Landesregierung vor allem viel Geld ausgegeben für linksgrüne Lieblingsprojekte.



Im Januar stellte Berlins neuer rot-rot-grüner Senat ein 60 Punkte umfassendes Programm vor, welches das Bündnis in den ersten 100 Tagen erreichen wollte. Bürgermeister Michael Müller (SPD) meldet nun Erfolge auf der ganzen Linie. Die Zwischenbilanz des Senats sieht jenseits des Papiers allerdings weniger rosig aus.

„Mein Senat macht seine Arbeit“, zieht Müller stolz Bilanz. Die beiden kleineren politischen Mitstreiter Ramona Pop (Grüne) und Klaus Lederer (Linkspartei) fehlten bei der Veranstaltung. Hinter den Kulissen hat sich ein Moderationskarussell eingespielt, damit jeder der drei Koalitionspartner einmal auf der Bühne vor seinem Publikum mit seinen Themen glänzen kann. Die Regierung der Stadt ist ein Balance-Akt, der bei jeder echten Turbulenz aus dem Takt zu geraten droht.

Turbulenzen gibt es bereits: Berlins Flughafen BER wird – anders als geplant – auch unter dem neuen Senat nicht fertig. Beim Streit um den Weiterbetrieb des noch funktionierenden Flughafens Tegel muss der Senat zudem einlenken, um einen Volksentscheid gegen seinen Kurs abzuwenden. Man werde ein entsprechendes Votum „nicht einfach wegwischen“, so Müller.

Doch der neue (BER) sei ja ohnehin zu klein „wenn er denn mal aufmacht“, ätzt ein Fluglinienchef. Politische Verlässlichkeit im Anflug auf Berlin bleibt Mangelware. Nachdem sich Bürgermeister Müller mit Flughafenchef Karsten Mühlenfeld überworfen hat, ist das Projekt nicht weiter vorangekommen, sondern auf Kosten der Steuerzahler zurückgefallen. Müller kassierte einen Rüffel aus dem rot-rot regierten Brandenburg von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der sich im Februar „nicht vorstellen“ konnte, „dass ein Rauswurf von Herrn Mühlenfeld das Projekt beschleunigt“. Müller beharrte darauf, verlässt nun selbst den Aufsichtsrat des BER, jetzt, da sein neuer Wunschkandidat Lütke Daldrup übernimmt – eine Flucht?

Vor dem roten Vorhang ist der Senat um ein ansprechendes Marketing seiner Leistungen bemüht. in einer bunten Broschüre werden 58 der 60 Punkte für die ersten Tage als umgesetzt abgehakt. Den eigentlichen Koalitionsvertrag hat Rot-Rot-Grün in diesem Klein-Klein der ersten meist recht überschaubaren Versprechen jedoch nicht angepackt. Da gibt es etwa die Verkehrspolitik, mit der das Bündnis nicht nur nach außen noch vor seinem Start viel Gegnerschaft heraufbeschwor – die Ziele sind sogar intern umstritten. Beim Radverkehrsgesetz, höheren Parkgebühren und bei neuen Busspuren drohen Verteilungskämpfe. Die Konzentration auf Radfahrer und ihre Wege geht an deren Bedeutung für den Gesamtverkehr der Stadt vorbei, so Stadtplaner. Den Dialog sucht der Senat indes allein mit den Radlern, will Kreuzungen und Straßen nach deren Wünschen umgestalten.

Der frühe Streit um den vom Senat um jeden Preis zum Staatssekretär berufenen Andrej Holm (Linkspartei), der zu seiner Stasi-Vergangenheit Wichtiges verschwieg, hat die neue Mannschaft im Roten Rathaus frühzeitig blamiert. Um den im Zug der Affäre aufgekommenen Makel linker Ideologie mit möglichen Verstrickungen bis in linksextreme Milieus abzustreifen, schlägt Rot-Rot-Grün nun eine neue, aus der Unternehmenssprache entlehnte Tonlage an. Müller handelt dabei als „Controller“, wie ihn Parteikollegen beschreiben. Versprochen – umgesetzt, so lautet der zackige Zweiklang, viele kleine Schritte und jeder Koalitionär darf mal, vor allem Geld ausgeben.

Mit einem Nachtragshaushalt über rund 670 Millionen Euro zur Finanzierung vor allem sozialer Projekte fällt der Senat hinter alte rot-rote Haushaltsdisziplin der Regierung bis 2011 zurück und beweist „Handlungsfähigkeit“ vor allem beim Verteilen von Steuergeld. Die damit erkauften sozialen Wohltaten tragen allerdings kaum zu Berlins Entwicklung bei.

In der Wohnungspolitik ist der große Wurf, der entscheidende Schritt hin zu mehr Wohnraum, noch nicht zu erkennen. Das Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen und der Kampf gegen Ferienwohnungen sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Januar wurde nur ein Sechstel der verbotenen Ferienwohnungen wieder dem auf langfristige Mieter ausgelegten, regulären Wohnungsmarkt zugeführt, rund 1000 Wohnungen. Der Senat muss sich zudem mit Prozessen befassen. Ein jüngstes Gerichtsurteil erklärte das Verbot für teilweise verfassungswidrig. Die „Rechtmäßigkeit eines Zweckentfremdungsverbots“ an sich sieht der Senat dennoch bestätigt. Für rund zwei- bis viereinhalbtausend Wohnungen gilt es bis zur weiteren rechtlichen Klärung aber nicht.

Bei den Unterkünften für Asylsucher hat der Senat auf den zweiten Blick ebenfalls weniger geleistet, als er öffentlich verkündet. Die ehemaligen Massenunterkünfte sind ein kostspieliges Erbe und die seit Ende März freien Turnhallen noch kein Erfolg der Integration. Bei der öffentlichen Sicherheit bleibt ebenfalls viel zu tun, doch das Justizressort befasst sich bevorzugt mit Gendertoiletten. Die „neue Qualität von Regierungshandeln“, die Müller zum 60-Tage-Programm versprochen hat, lässt noch auf sich warten. Die CDU kritisiert „Verharmlosung und unglaubwürdige Lippenbekenntnisse“, die Drogenkriminalität sei sogar schlimmer geworden.

