Shakespeare der Musik

Musikalisches Genie: Claudio Monteverdi (um 1630) Bild: CF

Vor 450 Jahren, am 15. Mai 1567, wurde der italienische Komponist Claudio Monteverdi in Cremona getauft. Er war ein Revolutionär der Musikgeschichte, der sich an der Schwelle zum Barock von den strengen Regeln des Tonsatzes verabschiedete und erstmals die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle in Musik umsetzte.



Der virtuose Bach und der göttliche Monteverdi, wie schon zu Lebzeiten Bewunderer diese beiden Meister der abendländischen Musik beschrieben, sind keine Zeitgenossen, teilen aber ein ge­meinsames Schicksal: Beider Werk geriet nach ihrem Tod lange in Vergessenheit. Was heute zum Bedeutendsten der Musikhistorie gehört, bedurfte zu seiner Rettung der Wiederentdeckung.

Für den 1750 verstorbenen Johann Sebastian Bach begann vergleichsweise früh, „nur“ acht Jahrzehnte nach seinem Tod, mit der Wiederaufführung der Matthäus-Passion durch Felix Mendelssohn Bartholdy 1829 eine Renaissance. Für den im Alter von 76 Jahren 1643 in Venedig verstorbenen Claudio Monteverdi mussten mehr als 300 Jahre vergehen, bis man von einer Monteverdi-Renaissance sprechen konnte, ausgelöst durch den triumphalen Erfolg des Züricher Monteverdi-Opernzyklus von 1976/1978 durch Nikolaus Harnoncourt als Dirigent und Jean-Pierre Ponnelle als Regisseur.

Den Auftakt machte die legendäre Aufführung des „L’Orfeo“, es war das Opernereignis der Saison! Die 1607 am Hof der Gonzaga in Mantua uraufgeführte „favola in musica“, wie der damals

40-jährige Monteverdi sein Singspiel über die gescheiterte Reise des Sängers Orpheus in die Unterwelt zur Errettung seiner Geliebten Eurydike nannte, war das erste Meisterwerk der gerade erfundenen Gattung Oper. Blickt man auf die Entwicklung der jungen Gattung, überraschte „L’Orfeo“ mit einer gänzlich neuen Form. Entstanden war ein musikalisches Drama von bis dato ungeahnter Kraft und Emotionalität, das Monteverdi sogar zum eigentlichen Erfinder der modernen Oper werden lässt.

Monteverdis Musik hat bis heute nichts von ihrer Kraft und Expressivität verloren und ist seit dem Züricher Zy­klus fest in den Spielplänen von Europas großen Opernhäusern verankert. Mit den Worten von Harnoncourt: „Monteverdi war ein leidenschaftlicher Musiker, ein kompromissloser Neuerer in je­der Hinsicht, ein durch und durch moderner Komponist. Er war ein erbitterter Feind alles Antiquierten, er hätte kein Verständnis für die Wie­dererweckung von ,Alter Mu­sik‘. Für uns ist Monteverdis Musik deshalb so interessant, weil sie niemals Alte Musik werden kann, sondern stets glühende, lebendige Musik bleibt.“

Von den insgesamt zehn Opern, die Monteverdi zwischen 1607 und 1642 schrieb, sind nur drei vollständig überliefert: Neben „L’Orfeo“ die beiden 1641 und 1642 in Venedig uraufgeführten Spätopern „Il ritorno d’Ulisse in patria“, die Heimkehr des Odysseus, und „L’incoronazione di Poppea“, die Krönung der Poppea. Mit allen dreien geht der Barock­spezialist Sir John Eliot Gardiner mit mehr als 20 namhaften Sängersolisten und den von ihm ge­gründeten English Baroque Soloists sowie dem Monteverdi Choir auf Welttournee. Das einzige Gastspiel des konzertant aufgeführten Zyklus in Deutschland erfolgt beim diesjährigen Musikfest Berlin in der Philharmonie am 2., 3. und 5. September.

Eine gute Einführung sind kurze Ausschnitte im Internet (www.monteverdi.co.uk), die auch Gardiner nicht unkommentiert lässt: „Für mich ist Claudio Monteverdi das musikalische Gegenstück zu William Shakespeare. Er hat es als erster Komponist in der Geschichte der abendländischen Musik verstanden, die ganze Bandbreite der menschlichen Empfindungen darzustellen: das pralle Leben, von den nobelsten und göttlichen Charakteren bis zu den niedersten Ge­stalten.“

In tiefe menschliche Abgründe blickt dabei das Polit-Drama um den römischen Kaiser Nero und sei­ne Geliebte Poppea. „In der Poppea geht es um maßlose menschliche und politische Am­bitionen, um sexuelle Begierden, um Futterneid und Eifersucht“, sagt Gardiner, „kein Komponist vor Monteverdi hatte jemals so et­was in Musik zu setzen ge­wagt.“

Monteverdis Leben selbst, das sich beruflich zwischen Mantua und Venedig abgespielt hat, war nicht frei von Theatralik. Während seiner 22-jährigen Dienstzeit am Hof der Gonzaga, die er 1590 als Sänger und Violaspieler in Mantua begann, musste er nicht nur hart um Karriere und Bezahlung kämpfen. Er musste auch die extravaganten Launen seiner Dienstherren ertragen.

Aus einer solchen heraus folgte Vincenzo Gonzaga 1595 einem Aufruf des Kaisers Rudolf von Habsburg und beteiligte sich an einem Feldzug gegen die in Ungarn eingefallenen Türken. Dabei ließ sich der Herzog von einem standesgemäßen Tross aus Höflingen, Kammerherren, Sekretären, Pagen, Ärzten, Köchen, Kellermeistern und Schildknappen begleiten. Auch eine fünfköpfige Schar von Musikern zur abendlichen Unterhaltung fehlte nicht. Monteverdi wurde zu deren provisorischem „Maestro di cappella“ ernannt. Eine zweifelhafte Ehre, waren die Reisekosten für das fürstliche Luxus-Abenteuer doch von dem ohnehin knapp be­zahlten Monteverdi selbst zu tragen. Dauerhafter Hofkapellmeister wurde er erst im Jahr 1601.

Nach seiner plötzlichen Entlassung 1612 kam zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben der Zufall zu Hilfe. Der „Maestro di Cappella di San Marco“ starb nach nur vierjähriger Amtszeit, und Monteverdi erhielt die überraschend vakant gewordene Stelle des Domkapellmeisters von San Marco, eine der bedeutendsten Positionen des damaligen musikalischen Europa. Als er selber am 29. November 1643 in Venedig starb, ordnete die Serenissima eine nach zeitgenössischen Be­richten geradezu fürstliche Totenfeier an. Begraben liegt Monteverdi, dessen Werk nicht nur Opern, sondern auch ein große Zahl an Madrigalen und Kirchenmusik umfasst, in Santa Maria Gloriosa dei Frari. Helga Schnehagen

Cremona veranstaltet das ganze Jahr über ein Monteverdi-Kulturprogramm: www.monteverdi450. it/en.html. Beim Bachfest im Gewandhaus Leipzig gibt es am 13. Juni ein Monteverdi-Konzert: www.bachfestleipzig.de