Sich selbst verraten

Verzweifelte Heiterkeit: Das SPD-Präsidium um Martin Schulz auf dem Dortmunder Parteitag Bild: pa

Die Attacken auf Kanzlerin Merkel können die Konfusion der Sozialdemokraten nicht verbergen. Die hat einen tiefen Grund.



Ausgerechnet Gerhard Schröder hatten sie als Mutmach-Redner zu ihrem Wahlparteitag vergangenes Wochenende nach Dortmund geholt. Die Einladung legt das Ausmaß der Verunsicherung in der SPD offen. Schröder galt seiner Partei seit zwölf Jahren nahezu als rotes Tuch. Seine Agenda 2010 schien sich wie ein finsterer Schatten über die Sozialdemokraten gelegt zu haben, dem sie um jeden Preis zu entweichen versuchten.

So setzte Martin Schulz nach seiner Kür zum Kanzlerkandidaten zunächst ganz auf das linke Thema „Gerechtigkeit“, die Sehnsucht war auf Rot-Rot-Grün gerichtet. Doch dann schwanden die Umfragewerte wieder, ein Linksbündnis unter Führung eines SPD-Kanzlers rutschte zunehmend außer Reichweite.

Mit Schröder sollte nun offenbar ein Zeichen gen Mitte gesendet werden, um dort wieder punkten zu können. Getarnt wird der zittrige Schlingerkurs mit lauten Ausfällen gegen die amtierende Kanzlerin − alles wenig überzeugend.

Die Orientierungslosigkeit der Sozialdemokraten hat einen tiefen Grund, der jedoch nicht offen benannt wird, weder von den politischen Akteuren noch von den großen Medien. Die Politik der offenen Grenzen stürzt besonders Geringqualifizierte in einen immer härteren Verdrängungskampf am Arbeitsmarkt, weil das Angebot an Arbeitskräften gerade im unteren Segment durch die Massenimmigration weit über die Nachfrage hinaus aufgebläht wird. Das drückt unvermeidlich auf Löhne und Arbeitsbedingungen.

Zudem strapazieren die neuen Einwohner den Sozialstaat in einem Ausmaß, das für die Zukunft Schlimmes befürchten lässt. Eine Million Zuwanderer kosteten den Sozialstaat 30 Milliarden Euro jährlich, so eine grobe Rechnung, die noch vorsichtig bemessen zu sein scheint. Wann ist hier das Ende der Fahnenstange erreicht?

Und wen wird es am härtesten treffen, wenn die sozialen Systeme unter der Last zusammenbrechen? Abermals werden dies die unteren Schichten sein. Danach die Mittelschicht, die immer größere Lasten aufgebürdet bekommt.

Sozialstaat mit offenen Grenzen sei wie Heizen bei offenen Fenstern, so der Historiker Rolf Peter Sieferle. Irgendwann übersteigen die astronomischen Kosten jedes Budget, ab dann wird es kalt.

SPD, Grüne wie Linkspartei haben diese simple Einsicht zugunsten eines Multikulti- und Weltbeglückungstraums ausgeblendet. Ja, sie verteufeln sogar jeden, der die einfachen Wahrheiten auszusprechen wagt. So wundert es kaum, dass die SPD nicht mehr weiß, wohin sie sich wenden soll. Oder dass der Linkspartei nichts einfällt, als noch höhere Steuern und Abgaben zu fordern, die am Ende wieder die Normalverdiener treffen werden. In beiden Fällen wirbt eine politische Linke um „Vertrauen“, die sich selbst verraten hat. Hans Heckel