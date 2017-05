Taktisches Irrlicht

Entfremdung mit Händen zu greifen: Trump und Merkel am Rande des G7-Gipfels im italienischen Taormina Bild: pa

Donald Trumps Besuch habe Merkel zum radikalen Umdenken bewegt, heißt es. Die Wahrheit ist weitaus ernüchternder.



Die Botschaft des polternden Donald Trump an die Europäer war unmissverständlich: Seht zu, wie ihr mit euren Problemen selber fertig werdet und hofft nicht mehr auf den „großen Bruder“ in Übersee.

Es hätte ein Weckruf werden können, für Europa und ganz besonders für Deutschland − leider trafen die Worte des US-Präsidenten auf die Falschen. „Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen“, sagte Merkel zwar nach dem ernüchternden Besuch, und „für unser Schicksal kämpfen“.

Auf den ersten Blick eine ebenso wahre wie begrüßenswerte Schlussfolgerung. Warum erst jetzt? − dies wäre im Grunde die einzige Frage, die sich dazu aufdrängte.

Was aber hat insbesondere Merkel in ihren bald zwölf Jahren Kanzlerschaft beigetragen zur Stärkung von Deutschlands und Europas Fähigkeit zur Selbstbehauptung? Sie hat die Multikulti-Ideologie auf die Spitze getrieben, alle Warnungen zurückgewiesen. Heute wie nie zuvor spalten Parallelgesellschaften die europäischen Länder bis hin zum Terror wie zuletzt in Manchester.

Die Bundeswehr welkte unter Merkel weiter dahin und sieht sich nun auch noch einer unanständigen Kampagne ihrer Dienstherrin (siehe Beitrag unten) ausgesetzt. Im wirtschaftlichen Fundament der EU streut ein fehlgeschlagenes Währungsexperiment namens „Euro“ still und kaum noch diskutiert, dennoch unvermindert zerstörerisch, seine Metastasen.

Erinnert sei zudem an die (Nicht-) Reaktion der Kanzlerin während des NSA-Abhörskandals. Wie es damals schien, ist in Berlin eine selbstbewusste, an den eigenen Interessen orientierte Position deutscher Geheimdienste gegenüber den USA gar nicht gewollt. Stattdessen sieht man sich als williger Erfüllungsgehilfe. Ein Verdacht, den der frühere Chef des österreichischen Inlandsgeheimdienstes, Gert R. Polli, gegenüber der PAZ erst vergangene Woche erhärtet hat.

Was also bezweckt die CDU-Chefin mit ihrer plötzlichen Distanz zu Washington, nachdem sie sich bislang von niemandem an Amerika-Hörigkeit hatte überbieten lassen? Vor allem dies: Es ist Wahlkampf, und die SPD, traditionell nie ganz so „amerikanisch“ wie die Christdemokraten, könnten aus dem transatlantischen Zwist Kapital ziehen.

Da macht Merkel, was sie immer machte: Sie kapert das Thema. Und es funktioniert. Dem SPD-Kandidaten Martin Schulz bleiben beim „Trump-Bashing“ kaum mehr als Nischen. Solange aber Merkel Deutschland wie Europa mit immer weiteren Problemen überhäuft, bleibt ihr Aufruf zum „Kampf für unser Schicksal“ ein taktisches Irrlicht. Hans Heckel