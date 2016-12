»Untypische Beitragserhöhungen«

Volker Leienbach, Verbandsdirektor des Verbandes der Privaten Krankenversicherung: „... was am Kapitalmarkt nicht zu erwirtschaften ist, muss – so ist es gesetzlich vorgeschrieben – durch eine Erhöhung der Vorsorge ausgeglichen werden. Davon sind Privatversicherte jetzt ebenso betroffen wie andere Sparer ...“ Bild: Verband der Privaten Krankenersicherung

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) hatte bereits vor einiger Zeit vor „untypischen Beitragserhöhungen“ im zweistelligen Prozentbereich zum Jahreswechsel gewarnt. Und so ist es nun auch eingetreten.



Bis zu 27 Prozent höhere Beiträge fordert der Axa-Konzern im kommenden Jahr von seinen Kunden. Auch die Debeka, die seit Ende Oktober die Beitragsschreiben für das kommende Jahr versendet, bittet ihre Kunden 2017 ordentlich zur Kasse und verlangt teilweise 20 Prozent mehr. Immerhin 18 Prozent schlug die Barmenia bei manchen Tarifen drauf.

Zwei Faktoren führen nach Einschätzung von Marktbeobachtern zu den überdurchschnittlichen Anpassungsraten: steigende Leistungsausgaben und niedrige Zinsen am Kapitalmarkt. Die Kosten für medizinische Behandlungsmethoden und neuartige Medikamente verteuern den Gesundheitsschutz. Private Krankenversicherer können die Tarife erst anpassen, wenn bestimmte auslösende Faktoren anspringen. Dies führt dazu, dass bestimmte Tarife über Jahre nicht angepasst werden. Liegen die Voraussetzungen für eine Beitragserhöhung vor, werden dann sämtliche neue Faktoren einkalkuliert, und somit auch die höhere Lebenserwartung und das Zinsniveau. „Vor allem der anhaltende Niedrigzins belastet die Gesellschaften und erfordert eine Anpassung der Altersrückstellungen. Im Schnitt erwirtschaften die Versicherer heutzutage bis zu zwei Prozentpunkte weniger für die Kapitalanlagen im Vergleich zu 2010. Daraus ergibt sich ein massiver Anpassungsbedarf, damit die höheren Gesundheitskosten im Alter finanziert werden können“, teilt das Finanzdienst-Portal „Cecu“ mit.

Die private Krankenversicherung ist bestimmten Personengruppen vorbehalten. Dazu gehören Selbstständige, Freiberufler, Beamte und Studenten. Auch Arbeitnehmer dürfen sich privat versichern, wenn ihr Bruttoeinkommen die Versicherungspflichtgrenze, die für 2017 57600 Euro pro Jahr beträgt, übertrifft. In der Medizin ist schon seit Längerem von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft die Rede. Privat versicherte erhalten oftmals bessere Leistungen und haben weniger Wartezeiten. Zudem ist der Beitrag zumindest in jungen Jahren deutlich geringer. Ein Einsteigertarif kostet oftmals nicht mehr als 300 Euro, von dem der Arbeitgeber noch die Hälfte zuschießt. Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist der Beitrag derzeit bei 15,5 Prozent des Einkommens festgeschrieben, die meisten von ihnen erheben noch einen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent. Der Arbeitgeber ist insgesamt nur mit rund 40 Prozent an den Kosten beteiligt. Für einen 35-Jährigen, der über der Versicherungspflichtgrenze liegt, kann dieses Privileg eine Ersparnis von mehreren hundert Euro im Jahr ausmachen.

Zehn Prozent der Beiträge führt die PKV in die sogenannten Altersrückstellungen ab, die dazu führen sollen, dass die Beiträge im Alter nicht ins Unerschwingliche steigen. Dennoch haben viele PKV-Versicherte derzeit Angst, dass genau dieses Szenario eintreten könnte. Um eine durch explodierende PKV-Beiträge provozierte Altersarmut zu verhindern, hat der Gesetzgeber bereits vor Jahren reagiert. Versicherte können innerhalb der Gesellschaft in einen oftmals günstigeren Tarif wechseln. Außerdem besteht ab einer bestimmten Altersgrenze die Möglichkeit, in einen Standard- oder Basistarif zu wechseln, der im Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis den gesetzlichen Kassen gleichgestellt ist. Damit ist aber der eigentliche Sinn der privaten Krankenversicherung konterkariert.

SPD, Linkspartei und Grüne plädieren schon seit Längerem für die Einführung einer Bürgerversicherung. Denn das deutsche duale System ist außergewöhnlich. In den allermeisten Ländern sind alle Einwohner pflichtversichert und können bei Bedarf private Zusatzversicherungen abschließen. In der Bundesrepublik gibt es derzeit rund 110 gesetzliche Kassen und 40 private Versicherer. Für niedergelassene Ärzte sind Privatpatienten eine begehrte Klientel, da sie für die Behandlung deutlich höhere Honorare abrechnen können. Während gesetzlich Versicherte monatelang auf einen Termin bei manchen Fachärzten warten, kommen Privatpatienten innerhalb weniger Tage dran. Der Gesundheitsexperte und SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach kündigte in der vergangenen Woche an, dass für seine Partei die „paritätische Bürgerversicherung“ ein Riesenthema werde. Damit strebt die SPD nun offiziell die Abschaffung der privaten und eine gesetzliche Krankenversicherung für alle Bürger an.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung warnt vor Panikmache und fordert von der Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene gegen eine Fortsetzung der Niedrigzinspolitik stark zu machen. Dass sich das Dilemma nicht auf die Niedrigzinspolitik reduzieren lässt, zeigt der starke Anstieg der Beiträge der gesetzlichen Kassen in den vergangenen Jahren.

Peter Entinger