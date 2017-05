Verwirrte Nachbarn

Nun also alle für Macron. Auf den letzten Metern fiebert ganz Deutschland geschlossen für den einzig diskutablen Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl, die an diesem Sonntag in ihre dramatische Endausscheidung geht. Emmanuel Macron muss es werden, Marine Le Pen verhindert werden, Widerrede undenkbar.

Wo andere Völker verwirrenden Streit treiben, findet Deutschland völlig umstandslos und ohne Dis­kussion wie von selbst zu einer eindeutigen Entscheidung, die dann auch niemand mehr in Zweifel zu ziehen wagt. Glaubte man den öffentlichen Verlautbarungen aus Politik, Medien und allem, was sonst noch was zu sagen hat, waren hierzulande alle gegen Trump, gegen den Brexit, gegen die polnische PiS- und Viktor Orbáns Fidesz-Partei in Ungarn und natürlich für den Ex-Grünen Alexander Van der Bellen auf dem österreichischen Präsidentenstuhl und gegen seinen freiheitlichen Konkurrenten Norbert Hofer.

In den betreffenden Ländern fielen die Entscheidungen erstaunlicherweise höchst knapp aus − oder sogar völlig anders, als es der bundesrepublikanische Weltgeist gewiesen hatte. Unsere Losung „Ein Land, ein Volk, eine (veröffentlichte) Meinung“ scheint zu unseren merkwürdigen Partnerländern jedoch nicht durchgedrungen zu sein. Die haben viele Meinungen, und leben das ganz offen.

Dafür haben wir kein Verständnis − und wir hegen nicht die geringste Absicht, welches zu entwickeln. Trump-Freunde durften in deutschen TV-Runden höchstens als Clowns auftreten oder vielleicht als gutmütige, aber fehlgeleitete Naivlinge. Le-Pen-Unterstützer sind mir in den zahlreichen deutschen TV-Runden zur Frankreichwahl überhaupt keine vor die Linse geraten − es sei denn als Einspieler per Straßenbefragung in dem Land, wo die Verruchten hausen.

Ansonsten blieb, wie immer angesichts der klaren Frontlage, die Sprachregelung geradlinig bis zur Ermüdung: Wo Emmanuel Macron eine Problem „aufgriff“, da hieß es bei Marine Le Pen, sie „schlachtet es aus“.

Kein Zaudern: Wir wissen, dass wir recht haben, und teilen die Wahrheit mit niemandem. Doch manchmal packt sogar uns die Furcht, dass wir vielleicht noch nicht genug recht haben, dass die Ratten von Zweifel und Widerspruch weiterhin an unserer Unfehlbarkeit nagen und unsere wunderbare Selbstgewissheit zum Einsturz bringen könnten.

Da kommt die neue Bewegung „March for Science“ sehr gelegen. Sie ist eigentlich im angelsächsischen Raum entstanden, wurde als „Marsch für die Wissenschaft“ aber begierig übernommen in deutschen Städten. Es gehe ihr um die Freiheit von Forschung und Lehre, sagen ihre Vortänzer.

Und gegen wen muss diese Freiheit verteidigt werden? Gegen die Kirche mit ihren Dogmen? Gegen den Staat mit seinen Verboten? Aber nein: Gegen „Populisten“, gegen „Leugner des menschengemachten Klimawandels“ und gegen einen „irrationalen Zeitgeist“, der „falsche Nachrichten“ („Fake News“) in die Welt setze.

Das ist in der Tat ein revolutionär neuer Ansatz, wie man „Freiheit der Wissenschaft“ zu verstehen hat. Einst kämpften deren Verfechter gegen jede Art des Dogmas und dafür, dass alle Formen der Erkenntnis für immer umstritten und bezweifelbar bleiben. Albert Einstein bestand darauf, dass seine Entdeckungen nur zeitweilig „wahr“ bleiben würden, nämlich nur solange, bis sie ein anderer widerlegt, was selbst der genialste Physiker des 20. Jahrhunderts für ausgemacht hielt.

Diesen Quatsch haben wir also hinter uns. Wissenschaftler, die Zweifel daran hegen, dass der Mensch das Klima erwärmt, vertreten nicht mehr einfach eine begründete Gegenmeinung, sondern sie düngen einen „irrationalen Zeitgeist“, in den hinein „Populisten“ ihre „Falschnachrichten“ ausdünsten. Dem entgegen steht eine unverrückbare Wahrheit, der niemand mehr misstrauen darf.

Wir ahnen, welch bahnbrechende neue Möglichkeiten so ein Schema bietet, auch und gerade im Feld des Politischen. Und wir erkennen, warum der Kampf gegen „Falschnachrichten“ zum neuen großen Ziel ausgegeben wurde.

Ab sofort muss man sich nicht mehr mit abweichenden Positionen herumschlagen, sie gar „tolerieren“, denn sie sind ja alle aus der Lüge geboren und damit nicht diskutierwürdig, weil von unanständiger Quelle. Debatte mit Le-Pen-Unterstützern? Blödsinn, stattdessen: Exorzismus!

Klugerweise benutzt dieses etwas sperrige Wort niemand, es klingt zu offen mittelalterlich. Man sinniert lieber darüber, wie man die „Abgehängten“, die „Enttäuschten“ und „Wütenden“ zurückgewinnen könnte, ehe sie gänzlich im Schlund der „Populisten“ versinken − die Rettung der verlorenen Seelen in postreligiöser Zeit.

In so einer Epoche ist „Wahrheit“ nicht mehr bloß ein möglichst genauer Blick auf die Wirklichkeit (der immer fehlgehen kann, siehe Einstein). Nein, „Wahrheit“ hat dem Guten zu dienen, weshalb sie zunächst schön zurechtgemacht werden muss, bevor man sie dem Volke präsentieren darf. Entsprechend empört waren die Reaktionen auf den jüngsten Kriminalitätsbericht des Bundeskriminalamts (BKA).

Das Amt hatte bei den Zahlen für 2016 erstmals deutsche und nichtdeutsche Tatverdächtige gesondert aufgeführt und die Zahlen veröffentlicht, ohne sie zuvor von den Maskenbildnern der guten „Wahrheit“ hübschmachen zu lassen.

So ließ das BKA einfach so heraus, dass bei noch nicht anerkannten Flüchtlingen die Zahl der Tatverdächtigen um mehr als 50 Prozent angestiegen sei gegen­über 2015. Und obwohl diese Gruppe nur zwischen 0,5 und 2,5 Prozent der jeweiligen Wohnbevölkerung ausmache, stelle sie bis zu zehn Prozent aller tatverdächtigen Straftäter. Rein ausländerrechtliche Vergehen sind dabei schon herausgerechnet. Sogar fast 15 Prozent der Tatverdächtigen bei Sexualstraftaten finden sich unter solchen „Zuwanderern“.

Und das bringen die einfach so ans Licht, diese Figuren vom BKA? Eine große bürgerliche Tageszeitung nennt das einen „Skandal“. Warum? Das sagt sie auch: Weil dies der AfD nütze! Was ist daran so schlimm? Die AfD, so das Blatt, wolle „zurück zum souveränen Nationalstaat“, so wie Erdogan. Bei Erdogan aber könne man ja sehen, „was passieren kann, wenn Nationalstaaten sich völlig eigenständig fühlen“. Aha. Was wohl die Schweizer oder Norweger dazu zu sagen hätten? Egal, bei uns nennt man solche Holzhammer-Rückschlüsse „differenzierte Sichtweise“, die man „denen mit den einfachen Antworten“, also den Populisten, entgegenschleudert.

Entscheidend ist, dass diese verantwortungslos ungeschminkten Zahlen Wasser auf die Mühlen der Falschen sein könnten. Dass sie, sachlich gesehen, zutreffen, spielt überhaupt keine Rolle.

Bestaunen muss man, wie flexibel die Guten bei der Verteidigung ihrer wohlgetünchten Wahrheit vorgehen. So wendet das genannte Blatt ein, dass das BKA da ja auch Leute als „Zuwanderer“ bezeichne, „die auf der Suche nach Geld, Glück, Abenteuer zu uns kommen ... denen es gleichgültig ist, in welchem Land sie ankommen, und die ihr Reiseziel nur nach Rechtslage oder Sozialleistungen entscheiden“.

Ach wirklich? Wer diesen Einwand gegenüber einigen der (damals pauschal so genannten) „Flüchtlinge“ vor zwei Jahren vorgebracht hat, der sah sich schneller in den Bannkreis der „Populisten“, „Hetzer“ und „Menschenverächter“ gesperrt, als er „aber ...“ sagen konnte. Heute kommt er plötzlich von der entgegengesetzten Seite. Immer, wie’s gerade passt.

Dass wir das Blatt nicht namentlich nennen, hat einen einfachen Grund: Weil fast alle so kommentiert haben. Deshalb sind wir Deutsche uns ja auch immer so herrlich einig, ganz anders als unsere verwirrten Nachbarn. Und deshalb werden wir am Sonntag wieder ganz entgeistert sein.