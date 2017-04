Vorsicht, Nächstenliebe!

Sie hatten sich einiges vorgenommen: Mit der flammenden Parole „Willkommen in der Hölle von Köln!“ trommelte die Antifa wochenlang europaweit zum Marsch auf das Maritim-Hotel in der Domstadt, wo die AfD ihren Bundesparteitag abhielt. Köln sollte brennen.

Tat es dann doch nicht, es kamen zu wenige, und die Polizei hatte zu gut aufgepasst. Die Enttäuschung am linken Saum fiel entsprechend tief aus. Dazu die Blamage vor aller Welt: Sogar aus Spanien, Italien und Schweden waren Komplizen angekarrt worden, welche die Stadt in Flammen setzen und deutsche Parteitagsdelegierte ins Krankenhaus befördern wollten. Die dürften jetzt richtig sauer sein.

Immerhin ließen prominente Zeitgenossen den Termin nicht verstreichen, ohne sich aufs Eindringlichste in der Öffentlichkeit zu spreizen. In der „Hölle von Köln“ roch es weniger nach Schwefel als nach Weihrauch.

Stadtdechant Robert Kleine stellte sich im Vorwege des Parteitags mit klarer Kante gegen die AfD: „Hass, Polarisierung und gegenseitige Abwertung als Mittel von Politik und gesellschaftlichem Diskurs lehnen wir entschieden ab.“ Der christliche Glaube verpflichte nämlich zu Nächstenliebe, Toleranz und zu einem solidarischen Miteinander, Christen begegneten jedem Menschen mit Respekt vor seiner Würde.

Solcherlei Nettigkeiten überschrieben die Kirchenvertreter mit dem fetzigen Slogan „Unser Kreuz hat keine Haken“, womit sie die AfDler in denselben Hexenkessel mit den nationalsozialistischen Massenmördern warfen. Sehen Sie sich also vor: Wenn Ihnen ein Pfaffe wie der Herr Kleine demnächst mit seinem „Respekt“ oder seiner „Nächstenliebe“ droht, müssen Sie auf die hasserfüllteste Herabwürdigung gefasst machen, die es in deutschen Debatten zu verteilen gibt: das Nazi-Etikett.

Hausverbot für den Kölner Dom wolle er den Gescholtenen zwar nicht gleich erteilen, gibt sich der Dechant großherzig. Aber wenn er die AfDler in den Dom lasse, dann nur mit dem Ziel, dass sie der Anblick der heiligen Gewölbe zur „Umkehr“ bewege. „Umkehrbereite sind immer willkommen“, so Kleine. Die anderen also nicht.

Womit hat der gute alte Dom nur solche Kleriker verdient? Na ja, vielleicht kratzt es ihn gar nicht. Der ehrwürdige Bau hat schon einiges mitgemacht. Während der französischen Besatzung vor mehr als zwei Jahrhunderten missbrauchte man ihn als Pferdestall und Lagerhalle. Nun schlurfen da eben trübe Typen vom Schlage eines Herrn Kleine zwischen den Säulen herum. Was soll’s? Geht auch vorbei.

Bis dahin wissen sich die Kirchenoberen haken- und ösenlos eingebunden ins Lager der Mächtigen und (daher) Rechtschaffenden. Was die Betrachtung so anstrengend macht, ist das Phänomen, dass sie ihre Intoleranz, ihre Abwertung anderer Menschen und ihre Sucht nach Gleichschaltung der Meinungen mit den gegensätzlichen Vokabeln Toleranz, Respekt und Vielfalt übergießen. Es fällt schwer, damit umzugehen, ohne in Zynismus zu verfallen.

Da kommen uns Repräsentanten der Macht wie die NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker wie gerufen, weil die wenigstens Klartext reden. Beide nannten es eine „Provokation“, dass die AfD Köln zum Versammlungsort gewählt habe.

Na also: „Provokation!“ Das Wort dröhnt uns noch in den Ohren aus düsteren Zeiten. „Provokation!“ schoss es aus den Mäulern der SED-Apparatschiks, wenn sie einer abweichenden Meinung teilhaftig wurden. Berechtigtes Andersdenken kam in deren autoritär-rotem Kosmos bekanntlich gar nicht vor. Anders zu denken und zu reden als sie erschien ihnen grundsätzlich als feindseliger Akt, den es mit den „vielfältigsten“ Mitteln niederzuhauen galt.

Sehen Sie, nun kennen wir uns wieder aus und wissen, woran wir sind. Den Genossen von der Einheitspartei war natürlich bewusst, dass die Abwehr von „Provokationen“ im Idealfall bereits greift, bevor sie überhaupt passieren, und zwar durch penible Kontrollen. Dafür hatten sie ihre robusten Spießgesellen, deren Wiedergängern eine Reporterin der „Bild am Sonntag“ in Köln in die Fänge lief. Mit der Frage „Bist du Nazi?“ stellten die „Antifaschisten“ sie zur Rede. Als sie „Journalist“ entgegnete, folgte die barsche Aufforderung: „Weis’ dich aus!“ Wir möchten uns lieber nicht vorstellen, was der Kollegin widerfahren wäre, wenn sie ihren Presseausweis im Auto vergessen hätte. AfD-Delegierte, denen die Polizei nicht rechtzeitig zu Hilfe kam, wurden sogar körperlich drangsaliert.

Aber, wir haben es erfahren, sie waren ja selber schuld, denn Köln und NRW waren halt der falsche Ort für so einen Parteitag. Wo wäre denn der richtige gewesen? Igitt, was für eine Fangfrage! Natürlich nirgends.

Und was hätte dann in den Zeitungen gestanden? „AfD verstößt gegen das Parteiengesetz.“ Denn laut Gesetz sind Parteien in Deutschland ausdrücklich dazu verpflichtet, in gewissen Abständen Parteitage abzuhalten. Die Vertreter von Medien und anderer Parteien würden keine Sekunde zögern, den Blauen die Nichteinhaltung dieses Gesetzes vorzuhalten, sollte die junge Truppe darauf verfallen, aus Sicherheitsgründen auf Parteitage zu verzichten. „Die Rechtspopulisten zeigen jetzt ganz offen ihre Verachtung für Demokratie und Rechtsstaat“, würde es aus vollen Mündern schallen.

So macht man das: Die Falle muss vorne und hinten gleichzeitig zuschnappen, damit der Hase nicht mehr rauskommt. Sobald man ihn erfolgreich reingelegt hat, kann man getrost wieder für den „ehrlichen Umgang miteinander“ werben.

Der Trick funktioniert auf mannigfache Weise. Wie wir gesehen haben, lassen Kirchenvertreter keinen Zweifel daran, dass sie AfDler nicht bei sich haben wollen. Als nun aber ein AfD-Politiker auf dem Parteitag dazu aufrief, aus der Kirche auszutreten, quoll die Empörung über. Das sei „unfassbar und abscheulich“, schäumte der zwischenzeitlich fast vergessene SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Der AfD gehe es um „Spaltung“ und (ja!) „Provokation“.

Wer das alles zusammen auf den Tisch legt, dem steigt unweigerlich der stechende Geruch von Fäulnis in die Nase. Es die „demokratische Kultur“, die da vor sich hin rottet. Man könnte ihr mit ein paar kräftigen Injektionen von Toleranz, Vielfalt und Respekt schnell wieder Leben einhauchen. Aber, wie erwähnt, leider hat man diese im Grunde heilbringenden Wörter selbst zu Krankheitserregern pervertiert, die für das Gegenteil dessen eingesetzt werden, wofür sie einst gut waren.

Zum Trost haben wir immerhin unseren neuen Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier hatte ja schon vor seinem Amtsantritt versprochen, für die Demokratie zu kämpfen. Die sei nämlich die „Staatsform der Mutigen“, zu denen sich Steinmeier selbstverständlich zählt. Da kennt er nichts: Zwar habe ein Bundespräsident über den Parteien zu stehen. Doch wenn es um die Verteidigung der Demokratie gehe, dann werde er sogar parteiisch werden, hat Steinmeier geschmettert.

Nachdem es sogar schon Todesdrohungen gegen das Hotelpersonal des Parteitagslokals gegeben hatte, sah die AfD-Spitze die Stunde des Mutigen gekommen und richtete einen Appell an unser Staatsoberhaupt, es möge öffentlich zur Mäßigung aufrufen und klarstellen, dass die Demokratie „von Meinungsvielfalt, Meinungsbildung und dem offenen Diskurs“ lebe.

Über eine Reaktion aus dem Schloss Bellevue ist nichts bekannt. Da hatten wir den Herrn Bundespräsidenten wohl missverstanden, als er sagte, beim Kampf für die Demokratie werde er sogar „parteiisch“ handeln. Er meinte nicht, parteiisch für die Demokratie, sondern parteiisch für die ihm genehmen Parteien.

Schon stinkt es noch etwas penetranter in der Nase.