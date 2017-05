Warum Le Pen ihr Ziel verfehlte

Nur einer der Gründe für das relativ schlechte Abschneiden Le Pens: die Fernsehdebatte vom 3. Mai mit Macron Bild: Getty

Dass Marine Le Pen in der zweiten Runde der Wahl des achten Präsidenten der Fünften Republik unter 50 Prozent bleiben würde, war erwartet worden, aber 40 Prozent hatten die Kandidatin und Vorsitzende des Front National sowie deren Anhänger doch schon erhofft. Es wurden nur 34 Prozent. Was sind die Gründe?



Für Le Pens relativ schlechtes Abschneiden ist sicherlich die beispiellose Propaganda der Medien und des gesamten Establishments hauptverantwortlich. Obwohl es einige Ungereimtheiten in Macrons Lebenslauf gibt, wie beispielsweise der Verbleib von drei Millionen Euro aus seiner Zeit bei Rothschild, weigern sich sämtliche Mainstream-Medien sich dieser Frage anzunehmen. Das Gleiche gilt für die unklare Verwendung öffentlicher Gelder aus seiner Zeit als Wirtschaftsminister und für gewisse Entscheidungen, die er damals traf und von denen heute einige seiner Gönner profitieren.

Als am Freitagabend über Wikileaks originale Strategiepapiere aus Macrons Hauptquartier im Internet auftauchten, wurden die Medien von Frankreichs oberster Medienaufsicht gebeten, die teilweise kompromittierenden Enthüllungen

– zum Beispiel wie die dauerhafte Implementierung des Islam in Frankreich gewährleistet werden soll – nicht weiterzuverbreiten. Die öffentliche Meinung wurde also wie in einer Diktatur bewusst manipuliert

Ein weiterer Grund für Le Pens schwaches Ergebnis ist die Fernsehdebatte vom 3. Mai. Le Pen präsentierte sich einem arroganten und eiskalt lügenden Macron gegenüber als äußerst aggressiv und kampflustig, doch gelang es ihr weder ihre Argumente klar und verständlich zu artikulieren noch die Debatte weg von der Wirtschaftspolitik auf Fragen der Identität zu lenken oder Macrons Lobbyabhängigkeit und sein äußerst undurchsichtiges Finanzgebaren herauszustellen. Vor allem aber unterließ sie es, den Fernsehzuschauern eigene Gegenvorschläge zu Macrons Maßnahmen zu machen. In den alternativen Medien rätselte man in den folgenden Tagen, ob Le Pen auf „Trump machte“ und so frustrierte Wähler gewinnen wollte oder ob sie letztendlich gar nicht das höchste Amt im Staate anstrebte, wie man es Jean-Marie Le Pen seiner Zeit nachsagte.

Ein dritter Grund für Le Pens bescheidenes Abschneiden liegt in der „Entteufelungsstrategie“, die der Parteivize Florian Filippot zu verantworten hat. Um die von den Sozialisten im Stich gelassene Arbeiterklasse zu gewinnen, hatte er der Partei eine „versüßte“ Rhetorik in die Identität betreffenden Fragen verordnet und den Front National wirtschaftspolitisch stark nach links bewegt.

Doch nicht deswegen ist der Front National heute die unbestrittene Partei der unteren sozialen Klassen, sondern wegen seiner Opposition zur Massenimmigration, unter deren Folgen vor allem die einkommensschwachen Franzosen leiden. Der wirtschaftspolitische Linksrutsch ist es aber, der das finanzkräftige, wertkonservative Bürgertum von einer massiven Stimmabgabe zugunsten von Le Pen bisher abhält. Die erstmalige Allianz für die zweite Wahlrunde mit dem souveränistischen Republikaner Nicolas Dupont-Aignan, der in der ersten Runde knapp unter fünf Prozent der Stimmen erhielt, war ein strategisch wichtiger Schritt, diese Trennlinie zu überwinden. Le Pen kündigte deshalb auch direkt nach ihrer Niederlage an, den FN zu den Parlamentswahlen neu zu organisieren und weitere Allianzen mit dem rechten Lager anzuvisieren.

Die Ausgangslage für eine Neuorganisation der rechten Parteienlandschaft ist durch die faktische Kollaboration der Republikaner (LR) mit Macron günstig wie nie. Zahlreiche Parteivertreter werden von der Parteispitze mit dem Parteiausschluss bedroht, weil sie sich weigerten, dem Aufruf der Parteiführung zu folgen, ihre Wähler zur Stimmabgabe für Macron aufzufordern. Immer mehr republikanische Tenore, wie Bruno Le Maire, erklären offen ihre Bereitschaft, Macrons Regierungsmannschaft beizutreten. Außerdem hält sich das Gerücht, dass sich der links-mittige Teil der Republikaner zwar noch unter dem Etikett Republikaner in die Assemblée Nationale wählen lassen möchte, für die Zeit nach der Wahl aber eine Abspaltung plant. Unter diesen Vorzeichen können sich die LR für die Abgeordnetenwahlen kaum als glaubhafte Opposition zum Präsidenten präsentieren. Wird sich deshalb der rechte Flügel der LR zu einer Zusammenarbeit mit dem Front National bereit erklären, der einzigen echten Oppositionspartei neben den Linksextremen?

Eva-Maria Michels