Wie Moskau Dschihadisten bekämpft

Gehen auch im Ernstfall entschlossen zur Sache: Soldaten der russischen Nationalgarde während einer Antiterrorübung bei Wolgograd Bild: pa

Als am 19. Dezember des vergangenen Jahres in Ankara der russische Botschafter Andrej Gennadjewitsch Karlow von einem Attentäter erschossen wurde, war mit einem Schlag wieder offenbar, dass auch Russland der Gefahr ausgesetzt ist, die von radikalen islamischen Gruppen ausgeht. Dass ein hoher Vertreter des Staates im Ausland zum Opfer wurde, mag zu einem guten Teil auch daran liegen, dass dort die Sicherheitsvorkehrungen nicht so streng sind wie in Russland.



Im vergangenen Jahr haben mehr als 900 islamische Terroristen versucht, nach Russland einzudringen. Sie alle konnten aufgegriffen und identifiziert werden. Das hat der Chef des russischen Sicherheitsrates, Nikolaj Patruschew, bekanntgegeben. Er setzte hinzu: „Im Grunde haben es die operativen Maßnahmen ermöglicht, die Versuche, von Kampfgebieten aus in unser Territorium einzudringen, effektiv und rechtzeitig zu unterbinden.“

Trotz des Erfolges dieser ersten Auffanglinie musste der russische Inlandsgeheimdienst FSB im Jahre 2016 insgesamt 42 Terror-Anschläge vereiteln, wie dessen Direktor, Alexander Bortnikow, anlässlich einer Tagung des Nationalen Antiterror-Komitees erklärte. „Insgesamt 129 Kämpfer, darunter 22 Chefs von im Untergrund agierenden Gruppen, sind eliminiert worden“, so Bortnikow. Unter ihnen befand sich auch der Führer der nordkaukasischen Abteilung des Islamischen Staates, der ein „Wilajat Kawkas“, eine Verwaltungseinheit Kaukasus des Islamischen Staates (IS), ausgerufen hatte.

Russland ist durch seine kaukasischen und mittelasiatischen Regionen, in denen starke mohammedanische Minderheiten leben, im Fokus des IS. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, die den Islam weitgehend unterdrückt hatte, nahm dieser einen erheblichen Aufschwung, der vom Ausland in großem Umfang unterstützt wurde. Ein herausragendes Beispiel dafür sind die beiden Tschetschenienkriege. Sie nahmen ihren Anfang dadurch, dass zu Beginn der 90er Jahre, als Russland am Boden lag, Saudi-Arabien 60 Agenten in den Kaukasus schleuste, die den Auftrag hatten, dort einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen. Das Vorhaben gelang auch und wurde erst viele Jahre später vom damals neuen Staatspräsidenten Wladimir Putin beendet.

Auch nach dem Ende der Tschetschenienkriege bleibt der Islam ein wichtiger Punkt, der in der russischen Politik berücksichtigt werden muss, wie auch die Belange vieler anderer Minderheiten des Riesenreiches. Neben dem Brennpunkt Tschetschenien gab es auch in der ebenfalls kaukasischen Teilrepublik Kabardino-Balkarien ein islamistisches Zentrum, das sich zum Emirat erklärt hatte. Dessen Führung wurde mattgesetzt. Insgesamt, so FSB-Chef Bortnikow, seien weitere Terrorzellen aufgelöst worden, die elektronischen Kontakt zu 100000 Menschen gehabt und 26000 extremistische Internet-Seiten betrieben hatten.

Im Gebiet Wolgograd sind die Sicherheitskräfte auf die Spur einer Gruppe gekommen, die sich mit der Finan­zierung von Terror-Unternehmen befasst hatte, und zwar in internationalem Umfang. Die regionale Abteilung des FSB teilte mit: „Im Gebiet Wolgograd ist eine Gruppe ermittelt worden, die sich Oktober-Dschamaat nennt und an der Finanzierung von internationalen Terrororga­ni­sationen, darunter auch in Syrien, beteiligt war.“ Ein Dschamaat ist eine religiös-politische Gruppierung wie etwa in Ägypten die Muslimbruderschaft, die gegebenenfalls auch bewaffnet auftritt.

Mit dem Versuch, seine Finanzquellen trockenzulegen und die Geldströme zu un­terbinden, wollen die russischen Behörden den IS an der Wurzel treffen. Doch dieses Bemühen wird von verschiedenen Seiten konterkariert, wie Sicherheitsratschef Patruschew beklagt. Seine Behörde sammle immer mehr Belege dafür, dass es eine Zusammenarbeit ausländischer Konzerne und Regierungen mit den Terroristen gebe. Der Zeitung „Rossijskaja Gaseta“ sagte Patruschew, diese Zusammenarbeit erfolge im Wesentlichen dadurch, dass diese Unternehmen und Staaten dem IS Erdöl und andere Rohstoffe abkauften. Außerdem erhöben Terroristen Maut, wenn sie den Transport von Waren durch ihre Territorien er­laubten. Namen nannte Patruschew nicht, doch es sind bereits früher von anderer Seite mehrfach dahingehende Vorwürfe gegenüber der Türkei und auch Israel erhoben worden. Patruschew meint: „Derartige Aktivitäten zu unterbinden ist die Pflicht aller Länder.“

Wenn auch der Kampf gegen den Terrorismus innerhalb Russlands im Großen und Ganzen recht zufriedenstellend verläuft, so sehen doch die Behörden und Sicherheitskräfte die Notwendigkeit, die Sicherheitsmaßnahmen in den russischen Botschaften zu verstärken. Es gibt Erkenntnisse, denen zufolge der IS „Abschusslisten“ mit den Daten russischer Diplomaten im Ausland führt. Demnach wäre der Mord an Andrej Karlow in Ankara nur der Beginn der Abarbeitung eines umfassenden Planes.

Zu dem Mord in Ankara hat sich die syrische Gruppe „Dschaisch al Fath“, Armee der Eroberung, bekannt, in der mehrere Rebellengruppen zusammengefasst sind. Durch sein militärisches Eingreifen in Syrien und mehr noch durch den Erfolg ist Russland zum Objekt der Rache des IS und anderer islamistischer Terrorgruppen geworden. Sie verstärken nun die kaukasischen Gruppen, die seit Längerem dort gebildet worden sind. Patruschew räumt denn auch ein, dass das Problem der Terrorzellen, die als traditionelle muslimische Gemeinden getarnt würden, weiter bestehen bleibe. „Mit ausländischer Unterstützung treiben sie Propaganda, werben sie Mitglieder und schicken Söldner in Ausbildungslager für Terroristen“, so Patruschew.

Florian Stumfall