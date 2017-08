Russlands Panzerwaffe ist nach wie vor respekteinflößend: T-90 auf dem Roten Platz Bild: pa

„Wo ein Russe ist, ist Russland!“, lautet die Maxime des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Demzufolge würde auch Estland zu Russland gehören. Wie groß ist vor diesem Hintergrund die Gefahr eines russischen Einmarsches in das Baltikum im Allgemeinen und die Republik Estland im Besonderen?



In Estland machen gebürtige Russen knapp ein Drittel der 1,3 Millionen Köpfe zählenden Bevölkerung aus, in einzelnen Orten sogar über die Hälfte. Die meisten von ihnen sind gegenüber der estnischen Regierung loyal, schon wegen des weitaus höheren Lebensstandards und des besseren Klimas als in ihrer alten Heimat. Unmöglich erscheint indes nicht – der Kreml könnte selber nachhelfen –, dass einige von ihnen Russland „um Hilfe bitten“, was für Putin ein willkommener Anlass zum Einmarsch in dieses Land wäre.

Es kommt hinzu, dass der jetzige US-Präsident vielfach Bewunderung für Putin äußerte und ein Sonderverhältnis zu ihm aufbauen zu wollen schien, wenn sich dieses auch neuerdings wohl geändert haben dürfte. Auch hat er bisher kein Wort verloren über das Baltikum. Er hat zwar mehrfach Reval wegen seines Zwei-Prozent-Beitrags für Militärzwecke gelobt, aber sein Unterstützer Newt Gingrich lehnt jeden Beistand für das Baltikum ab mit der Behauptung, Estland sei „eine Vorstadt von Sankt Petersburg“.

Zumindest Trumps Berater werden wissen, dass der Artikel V des NATO-Vertrages bei einem militärischen Angriff auf einen baltischen Staat die NATO und die USA zu einem Eingreifen verpflichtet. Ein passives Hinnehmen würde überdies jedes Vertrauen der Europäer zu den Vereinigten Staaten zerstören, wobei andererseits das Vertrauen der Esten in die europäischen NATO-Partner auch nicht besonders stark ist.

Völlig unabhängig von den offenbar oft wechselnden Äußerungen Trumps sind bereits seit etlichen Jahren die CIA sowie – schon aus alter Tradition – der britische MI6 und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) in Estland aktiv und arbeiten recht eng mit den dortigen Nachrichtendiensten zusammen. Der Leiter des militärischen Nachrichtendienstes Estlands, Oberstleutnant Kaupo Rosin, sagte erst unlängst, das Baltikum „ist bedroht, wenn auch nicht unmittelbar“.

Mit Argwohn verfolgen sie alle Russlands für September vorgesehenes größtes Manöver seit 1991 mit 500000 Soldaten, wenngleich dessen Schwerpunkt nach allen bisherigen Erkenntnissen wohl weiter südlich liegen dürfte. Dass Russland durch eine wachsende Militärpräsenz an Estlands Grenzen, subversive Propaganda und eine keineswegs erfolglose Militärspionage seinen Nachbarn zumindest zu beunruhigen sucht, ist ein offenes Geheimnis. Der vor zehn Jahren erfolgte Cyberangriff Russlands, der Reval eine ganze Woche vollständig lähmte, ist keineswegs vergessen.

Noch Ende vergangenen Jahres befürchtete Estland, die Russen würden zu Beginn eines Wochenendes mit Massen von Panzern überfallen. Selbst mit Hilfe der dort stationierten 1000 britischen Soldaten wäre Estland nur 60 Stunden zu halten, sodass nach einem verbreiteten Slogan in den russischen Grenztruppen „am Montagmorgen unsere Soldaten ihre Füße in der Ostsee waschen werden“. Eine westliche Rückeroberung würde laut Putins Worten einen direkten Krieg bedeuten.

Längst aber hat sich das Bild Estland sowohl in psychologischer als auch in militärischer Hinsicht völlig verändert. Es war wohl der Trotz seiner Menschen gegen die vermeintlich drohende, nunmehr dritte „Befreiung“ durch Moskauer Militär, der den Patriotismus und damit die Verteidigungsbereitschaft der Esten enorm steigerte, die ohnehin als tapfere Soldaten bekannt sind. Hatte man lange Zeit eine, wenn auch nur moralische Unterstützung des Westens vermisst, so herrscht heute nicht nur in Regierungskreisen, sondern auch bei dem berühmten Mann auf der Straße allgemein Zuversicht. „Die Sicherheit unseres Landes steht an erster Stelle“, bekommt man auf diesbezügliche Fragen wiederholt zu hören.

Eine wichtige Unterstützung der estnischen Streitkräfte, die weder über eine Luftwaffe noch über Panzer verfügen, war die Entsendung von 3500 US-Soldaten der 3. Kampfbrigade der 4. Infanteriedivision, welche nicht der NATO, sondern direkt dem Pentagon untersteht. Dies geschah ohne Absprache mit Trump, der diesen Schritt aber auch nicht widerrief. Zusammenstöße mit russischen Militäreinheiten würden eigentlich Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland bedeuten. Seit Juni überfliegen auch vom Radar nicht erfassbare sogenannte Tarnkappenbomber der USA das östliche Ostseegebiet. Ganz neu ist der Einsatz modernster Radarsatelliten, die auch durch Wolken, Regen und Schnee nicht gestört werden und sogar unterirdische radioaktive Anlagen aufspüren können. Zu erwarten ist, dass die USA in aller Kürze Estland mit Flugabwehrraketen vom Typ „Patriot“ versehen werden.

Unter diesen Gegebenheiten scheint ein russischer Überraschungsangriff auf Estland unmöglich. Gegenwärtig sind die Panzer Moskaus nah der estnischen Grenze noch mit Übungsmunition für Manöver versehen. Sie mit scharfem Kriegsgerät auszurüsten würde angesichts notwendiger größerer Truppenbewegungen den heutigen Satelliten nicht entgehen. Erdbodengeräte der CIA vermelden auch Bewegungen schwererer Fahrzeuge in Echtzeit, wie etliche Vorfälle in der damaligen DDR bewiesen.

Bereits 48 Stunden nach einem russischen Einmarsch wären US-Flugzeuge mit nuklearen Gefechtsfeldwaffen im Baltikum. Man sollte unterstellen, dass zugleich eine Division der US-Armee mit 15000 bis 20000 Mann aus dem Raum Frankfurt am Main und Wiesbaden einsatzbereit wäre. Der Traum vom „Füßewaschen“ an der Ostseeküste wird zumindest hinsichtlich des baltischen Küstenabschnitts eine Illusion bleiben. Wohin eine kriegerische Auseinandersetzung letztlich führen könnte, ist leicht vorstellbar. In Reval glaubt man an die Einsicht Putins, dass ein Atomkrieg das Ende Russlands und seiner selbst bedeuten würde.

Friedrich-Wilhelm Schlomann