Wo sind die integrierten Türken?

Paradebeispiel für gelungene Integration: Der türkische Gemüsehändler um die Ecke

Nach dem Ausgang des Verfassungsreferendums in der Türkei am 16. April zugunsten eines von Präsident Recep Tayyip Erdogan befürworteten Präsidialsystems steht die Frage im Raum, warum so viele Menschen in Deutschland mit türkischen Wurzeln mit „Ja“ stimmten. Die integrierten Türken wurden im Abstimmungsbild kaum sichtbar, verglichen mit ihrer Rolle in Politik und Medien als vermeintlich klare Mehrheit. Die deutsche Politik sucht Erklärungen.



Erdogan-Ja-Sager könnten keine Demokraten sein, so der Tenor bei den Grünen direkt nach der Abstimmung. Neuerdings ist in Talk-shows zu hören, die an Deutschland orientierten Türkischstämmigen würden von Erdogan-Anhängern als „Haustürken“ beschimpft, in Anlehnung an Diener. Gewiss ist nur, dass einige Gruppen wie Kurden, Linksliberale und dem Islam eher gleichgültig gegenüberstehende Menschen unter den insgesamt rund drei Millionen ethnischen Deutschtürken in einem Staat nach Erdogans Plan wenig zu gewinnen und viel zu verlieren haben. Doch selbst diese Annahme ist nicht mehr sicher: Der Riss geht durch die türkische Gesellschaft und die Familien. Eine junge Kandidatin der TV-Kuppel-Show „Der Bachelor“ stritt sich im Fernsehen mit ihrem türkischen Vater, der die Familie mit Blick auf Erdogan schockierte: „Ich find’ den gut“.

Die Schockwelle hat Deutschland indes erst nach dem Referendum wachgerüttelt. Rund 60 Prozent der Stimmen aus Deutschland gingen bei den türkischen Parlamentswahlen 2015 bereits an die AKP. Neu ist der hiesige Erdogan-Fanclub nicht. Eine Kundgebung für Erdogan in Köln letztes Jahr gab Hinweise. Integrationsstudien liefern fast jährlich Zahlen zum wirklichen Stand jenseits politischer Sonntagsreden: Rund 30 Prozent der Deutschtürken waren 2009 nach einer Erhebung des Berlin-Instituts ohne Schulabschluss, nur

14 Prozent hatten Abitur, der Anteil der Erwerbstätigen war deutlich geringer als bei allen anderen Zuwanderergruppen. Letztes Jahr ermittelte das Forschungsinstitut Emnid einen Trend unter jungen Deutschtürken, sich stärker zum Islam zu bekennen als ihre Eltern. Demnach klafft eine Lücke zwischen Eigenwahrnehmung und Realität dieser jungen Generation, die sich zu 72 Prozent als religiös sieht, obwohl die religiösen Gebote des Islam in ihrem Alltag kaum eine Rolle spielen. Gefühlte Identität ist ein „Problem“, das sich in Studien schlecht messen lässt. Integration wurde daher oberflächlich beurteilt – ein fataler Fehler.

In Deutschland zu leben und im Kopf in einer starken Türkei zu Hause zu sein, ist ein wachsender Widerspruch der vermeintlich Integrierten, sagen viele Studien. Die unter 40-Jährigen kennen die Türkei als Land ihrer Ahnen aus dem Urlaub, den türkischen Medien, nicht aber aus dem Alltag. Dass sie laut Studien besser Deutsch als Türkisch sprechen, macht deutsche Politik für sie nicht attraktiv. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth will sich nun „extrem um Erdogan-Anhänger bemühen“. Das legt nahe, wie wenig die türkische Gemeinschaft in Deutschland in den etablierten Parteien repräsentiert ist. Aydan Özoguz (SPD) wiegelt ab, 14 Prozent der Deutschtürken hätten für Erdogan gestimmt, also nur ein Bruchteil. Ein Blick auf die Wählerstimmen widerlegt sie: 1,43 Millionen Menschen durften in Deutschland über die türkische Verfassung abstimmen. Rund 660000 nutzen das, zirka 416000 stimmten mit „Ja“ (also für Erdogan), nur 245000 mit „Nein“. Von den aktiven Wählern stützten Erdogan in Deutschland anteilig sogar mehr als in der Türkei.

Die Politik rätselt, wer diese Ja-Sager sind – sind es „Abgehängte“, die sonst kaum zu Wahlen gehen, oder ist das Meinungsbild verzerrt, wie die Grünen vermuten, weil viele Integrierte nicht abstimmten, aus Desinteresse an den Vorgängen in der Türkei?

Als Zeugen eher unverdächtige Werber für ein „Nein“ berichten nun, Erdogan habe den Türken in Deutschland das Gefühl neuer Stärke gegeben – markige Worte gegen Minderwertigkeitskomplexe, das wirke. Die Hindernisse für türkische Politiker, Werbung für ein „Ja“ in Deutschland zu betreiben, hätten ein Übriges getan, so Islamwissenschaftler, die zugleich die „elitäre, europazentrierte“ alte Türkei als zu keinem Zeitpunkt echten Spiegel der türkischen Seele und damit als erledigt charakterisieren. Auch lebten die Gastarbeiter der ersten und zweiten Generation in Deutschland ein konservatives Weltbild. Nachweislich sind auch Akademiker und Unternehmer unter den deutschen Erdogan-Fans. Als vorrangig soziales Problem lässt sich die Entscheidung also nicht abtun.

Was ein „Nein“-Aktivist sagt, enthält weiteren Sprengstoff für die Integration: Die Türken sähen kein starkes Deutschland, also würden sie sich zunehmend einer als stark erlebten Gemeinschaft zuwenden. Heimat und Identität seien gefragt, Deutschland habe da wenig zu bieten. Deutsche Leitkultur lehnte das politische Berlin bisher ab. Auch der lange Arm türkischer Geheimdienste in Deutschland und das hiesige freie Spiel für Ankaras staatlich gelenkte Religionsbehörde sind Tabus, ermöglichen sozialen Anpassungsdruck aus Ankara und sind keine Lobby für Integration. Erdogan selbst macht Deutschland verantwortlich für die Ja-Stimmen aus Deutschland. Mit Zwang könne man den Willen nicht unterdrücken, sagt der Mann, der lange Zeit ein hofierter Partner der Berliner Politik war – damals bei der Verbreitung von Demokratie.

Sverre Gutschmidt