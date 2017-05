Wohnraumnot und steigende Mieten

Symptomatisch für den Mangel an bezahlbarem Bauland: Bauen dicht an dicht einschließlich Nachverdichtung Bild: Imago

Einer Studie des Bundesbauministeriums (BMUB) sowie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zufolge gibt es in vielen Großstädten zu wenig bebaubare Flächen. Dies führt zu einer Wohnraumnot und zu teilweise explodierenden Mieten.



„Die Bereitstellung von Bauland ist der Schlüssel für den Bau neuer bezahlbarer Wohnungen“, sagte Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) anlässlich der Vorstellung der Studie. Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtet, haben Forscher des Bonner Beratungsinstituts Quaestio dafür von 2014 bis 2016 die lokalen Wohnungsmärkte in den fünf wachsenden Großstädten Aachen, Dresden, Düsseldorf, Freiburg und Nürnberg untersucht. Dass dort kaum kostengünstige Wohnungen geschaffen wurden, liegt der Studie zufolge vor allem an den hohen Grund­stücks­preisen. Daher emp­fehlen die Forscher den Städten, in denen kaum noch Grundstücke zur Verfügung stehen, die Ausweisung von neuen Baugebieten. „Eine wichtige Voraussetzung dafür ist eine entsprechend koordinierte regionale Siedlungs- und Verkehrsentwicklung“, so die Experten.

Bereits im vergangenen Jahr wurde für eine Studie von Allianz und Prognos der Wohnraum in Ballungszentren analysiert. Demnach fehlen in den zehn am stärksten wachsenden Städten und Regionen in den kommenden 15 Jahren rund 940000 Wohnungen. Am schwierigsten war der Wohnungsmarkt laut der Studie in Berlin, der Region München, dem Rhein-Main-Gebiet und rund um Stuttgart. Dort fehlen bis 2030 jeweils rund 150000 bis 170000 Wohnungen. Verantwortlich für die Wohnungsnot sind der wachsende Zuzug aus ländlichen Regionen sowie die Zuwanderung aus dem Ausland. Dazu kommt der Trend zu Singlewohnungen. Auch bei dieser Studie kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass es an zielführenden Initiativen fehle. „In den betroffenen Regionen wird zu wenig gebaut, um die Nachfrage nach Wohnraum befriedigen zu können.“

Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2045 rund

85 Millionen Menschen in Deutschland leben werden. Allerdings werde das Bevölkerungswachstum nicht überall zu spüren sein. Viele Regionen in Mitteldeutschland würden weiter entvölkert, in Sachsen-Anhalt könnte die Zahl der Haushalte um ein Viertel schrumpfen. „Die Ballungsgebiete haben eine ungebrochene Attraktivität auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt. Allerdings ist bezahlbarer Wohnraum immer schwieriger zu finden“, heißt es.

Die neueste Studie kommt zu dem gleichen Ergebnis. Allerdings seien nicht nur die hohen Grundstückspreise ein zentrales Problem. „Komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren und das knappe Personal in den Verwaltungen behindern eine rasche Reaktion auf die wachsende Nachfrage“, schreiben sie. Widerstände gegen Neubauten sorgten ebenso für Verzögerungen wie Kapazitätsengpässe in Planungsbüros und Bauunternehmen.

Hinzu kommt, dass mit dem städtischen Bauland teilweise mächtig Schindluder getrieben wird. Eike Becker, einer der renommiertesten deutschen Architekten, hat in einem Gespräch mit dem Norddeutschen Rundfunk unlängst Alarm geschlagen. Der Trend zur Baulandspekulation nehme stark zu: „In Berlin etwa gibt es 22000 Baugenehmigungen, aber nur 40 Prozent davon werden realisiert. Also 60 Prozent eben nicht und ein wesentlicher Teil ist eben auch Spekulation.“ Das Phänomen gebe es in allen wachsenden Städten, ob in Berlin, Münster oder Kiel.

In Hamburg berichtet der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmer (VNW) von einer ausgeprägten Baubereitschaft der Branche. Alleine die benötigten Grundstücke seien zu teuer. „Wir können preislich oft nicht mithalten“, sagt VNW-Landeschef Marko Lohmann. Private Bauträger und Projektentwickler, die Eigentumswohnungen im gehobenen oder gar im Luxussegment errichten, müssten wegen der hohen Endverkaufspreise, die ihre Käufer zu zahlen bereit sind, nicht so stark auf die Grundstückskosten achten. Teilweise wird aber gar nicht erst gebaut. Die Bodenpreise in Deutschlands Städten explodieren, Spekulieren lohnt sich darum oft mehr als Bauen. Üblicherweise würden die Bodenkosten bei einem Bauprojekt etwa ein Viertel der Gesamtkosten ausmachen. In begehrten Lagen sei es heute aber eher ein Drittel, sagen Experten. Das hat dramatische Folgen: „Es gibt einen Punkt, ab dem die Bodenpreise einen so großen Einfluss auf die Kalkulation des Projektes haben, dass da natürlich günstiges Wohnen überhaupt nicht mehr möglich ist“, sagte Christoph Gröner, Inhaber der CG Gruppe, dem größten Bauherren von Geschosswohnungen in Deutschland, gegenüber dem NDR.

Wo Gröner bisher für zehn bis zwölf Euro Miete pro Quadratmeter planen und bauen konnte, sind es heute eher 14 bis 16 Euro. Zwar seien auch die Baukosten gestiegen, der wirkliche Preistreiber bei den Neubaumieten sei aber der Bodenpreis, der sich vielerorts verdoppelt oder gar verdrei­facht habe. Mittlerweile ist die Politik hellhörig geworden. Der Bayerische Gemeindetag appellierte an die bayerische Staats- und an die Bundesregierung, „intensiv über die Einführung einer sogenannten Baulandsteuer nachzudenken“. Damit könnte „möglicherweise der weitverbreiteten Spekulation auf brachliegende Grundstücke begegnet und dringend benötigtes Bauland mobilisiert werden“, so Gemeindetagspräsident Uwe Brandl. Bereits in den 1960er Jahren gab es sie, wenn auch nur für zwei Jahre. Die Grundsteuer auf unbebaute Grundstücke stieg mit der Zeit des Brachliegens an. Ziel war es damals, Bodenbesitzer zum Bauen oder zum Verkaufen zu bewegen. „Es wäre ein wichtiges Signal“, sagt Brandl. Peter Entinger