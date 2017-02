Aufgeregte Rhetorik

Symbolischen EU-Abkommen zum Trotz: Der Massenansturm von Asylsuchern ist nicht mehr zu stoppen Bild: Getty

Asylflut: Die Sozialdemokraten fordern, was sie eigentlich verdammen. Und die EU redet an der Wirklichkeit vorbei.



Angesichts der anstehenden Wahlen in Deutschland bemühen sich die Parteien der Großen Koalition, ihr ramponiertes Image in den Fragen Zuwanderung, Grenzschutz und innere Sicherheit kräftig aufzupolieren. Dabei ist der staunende Bürger vor Überraschungen nicht gefeit.

So unterstützte zuletzt sogar SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann die Einrichtung von Auffanglagern für Asylsucher in Nordafrika, in denen ihr Status und damit ihre möglichen Ansprüche auf Weiterreise nach Europa geprüft werden sollen. Seit 2015 aber sperrt sich die SPD gegen „Transitzonen“ auf deutschem Gebiet zur Überprüfung von Eingereisten. Solche Einrichtungen seien „nicht menschengerecht“, die SPD verwirft sie als „große Haftzonen“. Was wäre in Afrika „menschengerechter“?

In der Union gab es schon damals mehr Offenheit für solche Vorauslese-Lager, Vorbehalte kamen nach Angaben der SPD indes von der Kanzlerin. Daher ist auch heute Vorsicht angebracht bei den Stimmen aus der CDU. Schon für den Oktober 2015 hatte Merkels Kanzleramtsminister Peter Altmaier eine Entscheidung für jene Transitzonen angekündigt. Sie gibt es bis heute nicht.

Die Einigung der EU-Regierungen von Malta, die auf die Einrichtung von Kontrollzentren in Nordafrika abzielt, ruft aus zweierlei Gründen Skepsis hervor. Zum einen reden die EU-Regierungen bereits seit zwei Jahren über solche Kontrollstellen in Afrika, ohne in der Praxis vorangekommen zu sein. Zum anderen haben Briten, Franzosen und US-Amerikaner den libyschen Staat faktisch zerstört, sodass es dort an einer handlungsfähigen Regierung als Kooperationspartner fehlt.

Kontrollzentren in Tunesien helfen nicht, da die Masse der Ankommenden weiß, dass sie keine Chance hat, als Asylant oder Flüchtling anerkannt zu werden. Daher werden die allermeisten den Weg über Tunesien meiden. Solange aufgebrachte oder gerettete Passagiere von Schlepperschiffen nach Europa gebracht, statt zurück nach Afrika geleitet zu werden, wird der Strom daher unvermindert anhalten, sprich: zum Frühling hin wieder anschwellen.

Die Beschlüsse von Malta entspringen ebenso wie die jüngste Wende der SPD allein der Furcht vor den anstehenden Wahlen. Auch in anderen europäischen Ländern stehen Urnengänge an, spüren Regierungen die Faust des Bürgerprotests im Nacken.

Mittels symbolischer EU-Übereinkommen und purer Rhetorik soll Entschlossenheit demonstriert werden, sich dem Massenansturm entgegenstellen zu wollen. Ob dem wirksame Taten folgen, darf angesichts der Erfahrungen bezweifelt werden. Die Gefahr für die Parteien besteht indes darin, dass ihre Taktik bis zum September von der Realität aufgedeckt wird. Hans Heckel