Brauner Wind

Wie sich alles wieder ändern kann, und dazu noch so schnell! Schluss mit „Merkeldämmerung“, die wir vor nicht mal einem Jahr heraufziehen sahen. Die Kanzlerin hat Gipfel erklommen, die selbst ihre besinnungslosesten Zujubler bislang kaum für erreichbar hielten.

Angela Merkel bilde nunmehr den „archimedischen Punkt der liberalen Demokratie“, um den andere Staatsführer herumbalzten, schmachtet Ulf Poschardt in der „Welt“. Die starke Frau aus Berlin strahle „noch heller“, die „Macher der freien Welt“ drängelten sich um sie.

Da strotzen wir Deutsche doch vor Stolz auf unsere Regierungschefin, die uns sozusagen zur Führungsmacht der Guten in der Welt emporgeschraubt hat. Der Blick von hier oben auf die miesen kleinen Trumps, Mays oder Putins dort unten im Getümmel fühlt sich fabelhaft an.

Wie wir es bis hierauf geschafft haben, ist kein Geheimnis: Wir haben uns die Welt so lange und gründlich durch den Filter unserer Wunschvorstellungen gegossen, bis alles so aussah, wie wir es gerne hätten.

In dieser Welt können Konferenzen und deutsche Gesetze dem Weltklima die Schranken weisen, bedarf es keiner Grenzkontrollen mehr, weil die Bundesrepublik die Lebensumstände von mehr als einer Milliarde Afrikanern derart verbessern wird, dass sich die „Fluchtursachen“ in Luft auflösen. Hier wird „Entwick­lungshilfe“ mit dem Wehretat verrechnet, weil Brunnenbohren und Küchenbauen in der Dritten Welt unsere Sicherheit viel wirksamer (und vor allem auf viel nettere Art) garantieren als Verteidigungsfähigkeit.

Angela „Wir schaffen das!“ Merkel hat diesen wunderbaren Zeitgeist vollständig in sich aufgenommen. Daher werden wir Deutsche sie im September im Gefühl tiefster Geistesverwandtschaft wiederwählen.

In dieser unserer sauberen Filterwelt ist der Euro eine Erfolgsgeschichte, Griechenland schon fast genesen und radikal-islamischer Terror nichts als eine Reihe von Einzelfällen, die nichts mit dem ... und so weiter. Das einzige Problem stellen „Rechte“ dar (Multi-Kulti-Zweifler, „Klimaleugner“, Gender-Gegner, Euro-Kritiker, Islam-Warner oder ähnliches Pack) und − ja − „Deutsche“!

Deutsche? So ganz allgemein? Ja, das wussten wir auch nicht, bis uns Margot Käßmann auf dem EKD-Parteitag („Kirchentag“) die Augen öffnete. Der Wunsch der AfD, dass die Deutschen wieder mehr Kinder bekommen mögen, entspreche dem „kleinen Arierparagrafen der Nationalsozialisten“, donnerte sie ihren vor Begeisterung tosenden 5000 Zuhörern in Berlin zu. Wie sie darauf kommt? „Zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern. Da weiß man, woher der braune Wind wirklich weht“, erklärt uns die offizielle Botschafterin des EKD-Rats für das Reformationsjubiläum 2017.

Für diese Einlassung müssen wir Frau Käßmann aufrichtigen Dank zollen. Wir ahnten ja schon lange, dass linker „Antirassismus“ und antideutscher Rassismus irgendwie miteinander verwoben sind. Doch die frühere EKD-Ratsvorsitzende hat den Kurzschluss beider Ideologien so hell wie selten aufblitzen lassen.

Wer dem Verdacht entgehen will, vom „braunen Wind“ in die Welt gepustet worden zu sein, der muss demnach eine rassisch einwandfreie Ahnentafel vorlegen können, die ein Mindestmaß an Multi-Kulti aufweist. Wehe dem, der da nur Deutsche drin hat. Damit hat Käßmann den Kreis vom Nationalsozialismus über den Antifaschismus zum zeitgenössischen Neorassismus geschlossen − unter dem rasenden Jubel von 5000 Begeisterten mitten in der Reichshauptstadt.

Wir wollen jedoch nicht allzu hart sein. Käßmann hat es vermutlich besonders gestört, dass die AfD vor allem mehr „deutsche“ Kinder will. In ihrem Furor ist sie dann unversehens in die Abgründe der Rassenpolitik gestolpert. Laut dem herrschenden Dogma steht die Unterscheidung von deutsch und nichtdeutsch unter Höchststrafe, es darf nur „Menschen“ geben, deren Identität oder Herkunft in der Weltgesellschaft ignoriert werden müssen.

Vor dem Hintergrund ist die Empörung der EKD-Politikerin über den AfD-Vorstoß schon verständlich − zumindest, solange man die ungefilterte Wirklichkeit draußen hält, die auf Kirchentagen aus gutem Grunde nichts zu suchen hat.

Diese hässliche Wirklichkeit sieht nämlich so aus, dass sich ausgerechnet Eltern ausländischer Herkunft darüber beklagen, dass in den Schulklassen ihrer Kinder kaum noch deutsche Mitschüler die Bank drücken. Das bremse die Integration ihres eigenen Nachwuchses und vermindere so dessen Entwicklungschancen. Mit anderen Worten: Besorgte Einwanderer sehen ihren Nachwuchs von einem grassierenden Deutschenmangel bedroht. Manche, wie ein kurdischer Bekannter des Verfassers dieser Zeilen, verlegen ihren Nachwuchs gezielt auf Schulen, an denen „echte“ deutsche Schüler (also, mit Käßmann gesprochen, das Treibgut des „braunen Windes“) noch Ton und Takt vorgeben, statt ihn den Stadtteilschulen auszusetzen, wo Immigranten dominieren.

Zwickt Sie jetzt auch der Wunsch, Margot Käßmann einmal mit dieser Entwicklung zu konfrontieren, um zu hören, was die gute Frau dazu zu sagen hätte? Müsste das nicht spannend werden? Brächte sie das nicht in arge Erklärungsnöte, wenn nicht gar − zum Nachdenken?

Ach, begraben wir unsere Hoffnung. Ich verrate Ihnen, was uns erwartet: Die „Reformationsbotschafterin“ schlüge uns um die Ohren, dass wir die „Sorgen und Nöte von Zuwandererfamilien für populistische Parolen missbrauchen“, und Schluss!

Machen wir uns also keine Illusionen. Die Keule hängt immer bereit, mit der man jeden plattmachen kann, der mit der echten Wirklichkeit aufzutauchen wagt.

Wie fest die Bastionen gegen die „Welt da draußen“ stehen, konnten wir sogar bei den Filmfestspielen in Cannes beobachten. Die Korrespondentin des deutschen Staatsfernsehens zeigte sich einigermaßen ernüchtert. Sicher, das Wetter sei ganz toll, und es habe wieder eine lange Reihe sehr guter Filme gegeben. Aber die Feierlaune, welche die Festspiele bislang jedes Jahr zu einem rauschenden Erlebnis erhoben hätte, sie sei kaum spürbar gewesen dieses Mal.

Denn 2017 sei alles militärisch abgeschirmt gewesen, überall schwer bewaffnete Sicherheitkräfte, Sperren gegen mögliche Lkw-Attentäter und Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen. Die Angst vor einem radikal-islamischen Anschlag mit vielen Toten wie in Nizza, in Berlin oder gerade eben erst in Manchester hat das Filmfest gründlich verdunkelt.

Nun ist Cannes ja bekannt dafür, dass hier nicht die seichte Klamotte das Bild beherrscht, sondern ernste, künstlerisch hochwertige und insbesondere auch politisch kritische Filme. So einer war auch der deutsche Beitrag „Aus dem Nichts“ des in Berlin gefeierten Regisseurs Fatih Akin, allerdings auf eine sehr gegenwartsdeutsche Art.

Während draußen nämlich ganze Bataillone gegen die radikal-islamische Terrorbedrohung aufgezogen waren, stürzte sich „Aus dem Nichts“ auf jenen Winkel, den die gutgefilterte, merkeldeutsche Wahrheit als eigentlichen Quell der allgegenwärtigen Gefahr für jedermann festgelegt hat: den Naziterror.

Das nötigt uns beinahe eine frivole Art von Bewunderung ab. Wie haben es Akin und seine Kollegen bloß geschafft, durch die gewaltigen Antiterror-Barrieren von Cannes zu schlüpfen, ohne den geringsten Verdacht, dass ihre eigene Schwerpunktsetzung vielleicht ein wenig verrutscht sein könnte? Andererseits mag einen angesichts dessen auch eine gewisse Verzweiflung erfassen: Sie lernen nicht, egal, wie schmerzhaft ihnen die tatsächliche Wirklichkeit auch auf die Füße fallen mag. Aber vielleicht benötigen sie ja auch nur ein bisschen länger dazu, wer weiß?