Der Bürger wird lästig

Bedrohen die Pläne der Politik: Volksabstimmun­gen − wie hier 2008 zum Weiterbetrieb des mittlerweile geschlossenen Flughafens Berlin-Tempelhof − bestimmen immer häufiger die Richtung Bild: pa

Formen direkter Demokratie wie Volksbegehren machen den Landesregierungen in Berlin und Potsdam immer öfter einen Strich durch die Rechnung. Die Politik reagiert mit Sturheit oder Hilflosigkeit.



Wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) inzwischen offiziell bestätigt hat, wird parallel zur Bundestagswahl am 24. September in Berlin ein Volksentscheid stattfinden. Zur Abstimmung steht der Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel.

Ein entsprechendes Volksbegehren, das stark von der Berliner FDP unterstützt wurde, war erfolgreich. Ziel der Initiatoren ist es, den alten West-Berliner Flughafen auch dann offenzuhalten, wenn der neue Großflughafen BER fertig sein sollte. Bislang soll Tegel dann schließen. Begründung der Initiative: Wegen der stark gestiegenen Passagierzahlen werde Tegel auch nach der BER-Eröffnung weiter gebraucht.

Der Berliner Senat und die rot-rote Koalition in Brandenburg vertreten dagegen weiter die Position, dass Tegel nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens geschlossen werden muss. Tatsächlich hat das Bundesverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss für den BER nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die alten Airports Tegel und Tempelhof verschwinden.

Die Initiatoren führen dagegen ein juristisches Gutachten an, das den Weiterbetrieb von Tegel für möglich hält, wenn der Bund, Berlin und Brandenburg zustimmen. Wie Bürgermeister Müller einräumte, könnte die rot-rot-grüne Berliner Rathaus-Koalition über ein erfolgreiches Votum bei dem Volksbegehren am 24. September „natürlich nicht einfach hinweggehen“.

Tatsächlich räumen viele Beobachter dem Volksbegehren recht gute Chancen ein. In einer im Februar veröffentlichten Forsa-Umfrage haben sich 73 Prozent der befragten Berliner dafür ausgesprochen, Tegel als zweiten Flughafen weiter zu nutzen.

Noch eindeutiger sehen Umfragewerte zu einem Thema aus, dass den rot-rot-grünen Senat in Berlin ebenfalls in eine Zwick­mühle treiben kann. Eine andere Forsa-Umfrage förderte Anfang des Jahres eine sehr hohe Zustimmung für mehr Vi­deokameras an Bahnhöfen und auf öffentlichen Plätzen zutage. Demnach sprachen sich 80 Prozent der Berliner für den Einsatz von Videotechnik aus.

Inzwischen versucht ein Bürgerbündnis, ein Volksbegehren anzuschieben, um eine Überwachung für die 50 gefährlichsten Plätze Berlins per Videotechnik durchzusetzen. Zu den Gründern des Bürgerbündnisses zählen Neuköllns Ex-Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) und der ehemalige Justizsenator Thomas Heilmann (CDU). Noch bis zu den parlamentarischen Sommerferien soll ein Gesetzentwurf erarbeitet werden, danach ist der Start eines Volksbegehrens geplant.

Wie schon in der Frage einer Offenhaltung Tegels droht dem Berliner Senat damit abermals, dass sich über Formen direkter Demokratie ganz offensichtlich eine Gegenposition in der Bevölkerung herausbildet. Speziell die Videoüberwachung hat zudem auch noch ein enormes Spaltungspotenzial für die rot-rot-grüne Koalition. Der erst vor wenigen Monaten unterzeichnete Koalitionsvertrag sieht eine Überwachung öffentlicher Plätze durch Kameras ausdrück­lich nicht vor. Grüne und Linkspartei lehnen den Einsatz der Technik bislang vehement ab.

Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sven Kohlmeier, hat dagegen erklärt, er könne sich vorstellen, „dass ein großer Teil der SPD-Mitglieder in Berlin eine solche Initiative mit ihrer Unterschrift unterstützen würde“.

Zudem steigt auch der öffentliche Druck. Eine Reihe spektakulärer Fahndungserfolge durch Videokameras auf den Berliner U-Bahnhöfen treibt die Gegner der Sicherheitstechnik zunehmend in Argumentationsnot. Jungsozialisten und Parteilinke in der Berliner SPD verharren dessen ungeachtet auf Ablehnungskurs. Wie sich diese Positionierung bei den Bundestagswahlen auswirkt, bleibt abzuwarten.

Gleiches gilt für die Kreisreform, dem wohl wichtigsten Projekt der rot-roten Koalition in Brandenburg. Im Dezember 2016 sprachen sich bei einer von infratest dimap durchgeführten Umfrage mehr als 70 Prozent der befragten Brandenburger gegen das Vorhaben aus. Die regierende SPD muss dabei besonders alarmieren, dass die Ablehnung nicht nur unter Anhängern von CDU und AfD besonders groß ist, sondern selbst unter den eigenen Wählern.

Inzwischen wird auch in Sachen Kreisreform ein Volksbegehren in Brandenburg immer wahrscheinlicher. Vor Kurzem hat der Innenausschuss des Potsdamer Landtags mit den Stimmen von SPD und Linkspartei eine Volksinitiative gegen die Kreisreform abgelehnt. Die Initiative hatte gegen die Pläne zur Kreisreform in kurzer Zeit 130.000 Stimmen gesammelt. Benötigt wurden lediglich 20.000 Stimmen. Norman Hanert