Die Blöden

Es gibt Sätze, die haften bleiben. So wie diese hier: „Wir haben es nicht in der Hand, wie viele Flüchtlinge kommen“ oder „Wir können die Grenzen nicht schließen“, gesprochen von der Kanzlerin im Jahre 2015. Dazu muss man wissen: Von „schließen“ hatte gar keiner geredet, die Frage war, ob wir unsere Grenzen wirksam kontrollieren und illegal Einreisende abweisen können. Genau dies, so der Hintersinn des Merkel-Zitats, „können“ die Verantwortlichen aber nicht.

Jetzt lesen wir etwas, das vor dem Hintergrund dieser historischen Feststellung ziemlich verstörend klingt: Die EU-Kommission und der Auswärtige Dienst der EU prüfen, wie EU-Beamte Libyens Südgrenze kontrollieren könnten, zusammen mit ihren libyschen Kollegen.

Diese Südgrenze ist etwa so lang wie der Weg von Paris nach Warschau. Zudem ist Libyen völlig zerrissen zwischen diversen Gruppen. Nicht einmal das Binnenland ist auch nur ansatzweise unter zentraler Kontrolle, weil heftig darüber gezankt wird, wer eigentlich Herr im Hause spielen darf.

Diese unwegsame Grenze eines solchen Tohuwabohus kontrollieren zu können, hält man trotz alledem für zumindest denk- und planbar. Die um ein vielfaches kürzere Südgrenze Bayerns zu sichern wurde uns dagegen für unmöglich erklärt. Dass heute nicht mehr Tag für Tag Massen ungefiltert über diese Grenze schwappen, ist den Balkanländern und Österreich zu verdanken.

Ungarn hatte dazu die Pionierarbeit geleistet. Bis heute lassen wir daher keine Gelegenheit aus, die Magyaren dafür aufs Heftigste zu beschimpfen. Im legendären Gespräch mit Maybrit Illner Ende 2015, wo Merkel den ersten der genannten Sätze kundtat, ließ sie geheimnisvoll durchblicken: „Ich habe einen Plan.“ Haben die Ungarn den etwa durchkreuzt? Anders ist die fortdauernd brodelnde Feindseligkeit gegenüber Budapest kaum zu erklären.

Seit dort kaum noch einer durchkommt, sammeln sich die einreisewilligen Afrikaner und Orientalen in dem Sammelsurium, das von Libyen übrig ist, nachdem Briten und Franzosen die staatliche Ordnung des Landes mit Hilfe der USA im Jahre 2011 erfolgreich und ziemlich restlos zerstampft haben.

Was also soll der Zirkus? Das mit der „Grenzkontrolle“ können die doch unmöglich ernst meinen! Wir dürfen uns beruhigen, das tun sie auch nicht. Wie verlautet, überlegen die EU-Innenminister gleichzeitig zu der Luftnummer mit der Grenzkontrolle mitten in der Sahara, wie man gleich vor Ort in Libyen aus „Wirtschaftsmigranten“ legale „Flüchtlinge“ machen kann.

Der zuständige EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos brütet schon seit Langem öffentlich über Möglichkeiten, wie man mehr legale Zugangswege nach Europa öffnen könnte. In Libyen warten Hunderttausende auf eine solche Gelegenheit, vor allem Schwarzafrikaner. Syrer sollen keine dabei sein.

Die Operation hat wirklich Charme, egal, von welcher Seite man sie betrachtet: Den Europäern wird vorgegaukelt, die Politik lasse ihre Grenzen jetzt besser schützen. In Wahrheit aber wird ein Reiseweg geöffnet und der bockige Balkan mit seinen verrammelten Grenzen dabei schwungvoll umgangen. Der „Plan“ zündet wieder!

Allerdings wäre da noch Teil 2 des Plans, die „gerechte Verteilung“ der Asylsucher auf die verschiedenen EU-Staaten. Da hakt es bekanntlich gewaltig. Vor allem die Osteuropäer stellen sich quer.

Seit einiger Zeit raunt man ihnen daher düstere Drohungen zu, Brüssel könne ihnen die Zuschüsse kürzen, wenn sie ihr Land nicht für mehr Buntheit öffnen wollen. Indes: Der Erpressungsversuch ließ die Bedrohten bislang ärgerlich kalt.

Woran mag das liegen? Vielleicht daran, dass sie noch nicht genug Geld bekommen, um dafür ihre Überzeugungen zu verkaufen. Da sollte also nachjustiert werden, dachte sich unser neuer Außenminister Sigmar Gabriel. So fordert der glücklose einstige SPD-Chef, es müsse viel mehr deutsches Geld in die EU-Nehmerländer gepumpt werden als bisher. Dafür schlägt bekanntlich auch das Herz von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der schon als EU-Parlamentspräsident zäh und wacker für Schuldenvergemeinschaftung und höhere Zahlungen an Griechenland und Co. gerungen hat.

Allerdings will man ja von den Deutschen gewählt werden. Wie können wir denen schmackhaft machen, dass sie noch mehr an andere EU-Länder abgeben sollen? Gabriel wäre nicht er selbst, wenn er dafür nicht eine Legende von beeindruckender Dreistigkeit ersonnen hätte.

Die geht so: Die Deutschen, sagt der Minister, würden ja selbst von den höheren Zahlungen an andere profitieren, weil die mit dem vielen Geld auch deutsche Waren kauften. Das sichere hierzulande Millionen von Arbeitsplätzen.

Ist es nicht wunderbar? Die Deutschen gehen also zur Arbeit, um Geld zu erwirtschaften, das dann andere umsonst bekommen, damit die dafür Sachen kaufen, für die die Deutschen zur Arbeit gehen. Diese Rechnung hinterlässt zwei Gewinner und einen Verlierer: Gewinner sind die deutsche Exportindustrie und die EU-Nehmerländer. Verlierer sind die deutschen Steuerzahler.

In den Chefetagen der Exportkonzerne kann man sich noch höhere Gehälter gönnen mit Blick auf die „sehr guten Zahlen beim Export“. In den Nehmerländern können sie sich Sachen kaufen, die ihnen diejenigen bezahlen, welche die Sachen selbst hergestellt haben. Nur die deutschen Steuerzahler sind die Blöden, denn die stehen da wie ein Bauer, der den Leuten Geld gibt, damit sie seine Kartoffeln kaufen. Auf diese Weise hat der Mann natürlich immer gut zu tun. Nur sollte er sich besser nicht fragen, was er davon hat.

Das allerbeste an der Sache ist, dass sie sich gewissermaßen selbst verstärkt. Alibi für die immer höheren deutschen Zahlungen an die anderen ist ja, dass der deutsche Exportüberschuss die Partner an die Wand drückt. Je mehr Geld diese Partner aber aus Deutschland bekommen, desto mehr deutsche Importe können sie sich leisten. Das wiederum macht die Handelsbilanz noch schiefer, was wiederum den Ruf nach noch höheren deutschen „Ausgleichszahlungen“ auslöst.

So kann es weitergehen, bis... ja, bis wann eigentlich? Es gibt ja so eine Weissagung darüber, wann die „europäische Integration“ an ihr natürliches Ende geraten werde. Darin heißt es, die Sache sei vorbei an dem Tag, an dem den Deutschen das Geld ausgeht. Kann das stimmen? Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich die EU-Begeisterung unserer Partner entwickelt, wenn dieser Tag erreicht ist.

Wenn EU-Europa nicht auf einer Lüge fußt, müsste es in etwa so kommen an diesem fernen Wendepunkt: Die Freunde und Partner erkennen, dass sie Deutschland überstrapaziert haben. Sie beschließen ein Hilfspaket, mit dem der deutsche Staat so weit entlastet wird, dass er die durchschnittliche Steuer- und Abgabenquote deutscher Beschäftigter, die infolge der EU-Belastungen auf mittlerweile 78 Prozent gestiegen war, wieder unter 65 Prozent absenken kann.

Der deutsche Target-Saldo (in dem sich die quasi unbezahlten deutschen Exportüberschüsse spiegeln) von drei Billionen Euro (im Moment liegt er bereits bei einem Rekord von mehr als 800 Milliarden) wird durch Einzahlungen der Euro-Partnerländer ebenfalls massiv abgesenkt. Durch beide Maßnahmen sollen Deutschlands Bilanzen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden und die deutschen Beschäftigten wieder zu einem gerechten Nettolohn für ihre Arbeit kommen.

Wir glauben an „Europa“, Tausende von uns gehen dafür mittlerweile sogar wöchentlich auf die Straße! Also sind wir sicher: Genauso wird es kommen, ohne Zweifel. Oder? Schalten Sie jetzt besser nicht das Licht ein. In dem Moment brechen die meisten Träume leider schlagartig ab.