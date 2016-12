Die Verachtungs-Gemeinschaft

Schwarz-Rot-Gold? Angela Merkels Verhältnis zur deutschen Nation scheint zwischen Gleichgültigkeit und Verachtung zu pendeln Bild: Kurt Krieger/Getty Images

Vorbei sind die Zeiten, als Politprominenz von links wie rechts einen gesunden Patriotismus pflegte. Mit haarsträubenden Äußerungen zeigen die Regierungsverantwortlichen von heute ihr gestörtes Verhältnis zur Nation. Für das Land im Zuwandererchaos eine tödliche Gefahr.



Sie hetzt und giftet, sie pöbelt, brodelt und schäumt. Jutta Ditfurth (65), einst Mitbegründerin der Grünen und heute als Mitglied einer obskuren Partei namens ÖkoLinX Stadtverordnete in Frankfurt, tut sich keinen Zwang an. Der Rassismus und der Hass, den sie an diesem 13. Oktober am Rednerpult im Römer, dem Rathaus der Finanzmetropole, verbreitet, wird sie nicht um ihre berufliche Existenz bringen. Ihre Facebook-Seite wird nicht gesperrt werden. Die Empörungsmaschinerie der Mainstream-Medien wird nicht über sie hinwegrollen.

Es geht schließlich nur um Deutschland. Verrecken soll es, weil das wunderbar wäre, zitiert Jutta Dithfurt genüsslich aus dem Lied einer Punkband. Aus ihren Sympathien für das hirnlose Liedgut macht sie keinen Hehl.

Was die Stadtverordnete Ditfurth in aller Öffentlichkeit zum Besten gibt, würde der Bundeskanzlerin Merkel selbstredend niemals über die Lippen kommen. Ihre Haltung zur Nation scheint eher in einem Stadium angelangt, das zwischen Gleichgültigkeit und Verachtung pendelt. Geht es um geborene Deutsche, spricht sie – so geschehen in einem ARD-Interview mit Anne Will – von „den Leuten, die schon etwas länger hier leben“. Im Gegensatz zu „denen, die neu hinzugekommen sind“, womit wohl die Heerscharen der Asylsucher gemeint sind, die sie ins Land gelassen hat. Beliebiger geht es nimmer. Eine Patientenschar beim Zahnarzt ließe sich so charakterisieren: Manche warten eben schon etwas länger auf ihre Wurzelbehandlung.

Lässt sich die Kanzlerin doch einmal über kulturelle Werte und nationale Identität aus, ist Fremdschämen angesagt. Der Sorge vor dem expansiven Islam solle man durch die Pflege christlicher Traditionen begegnen, so ihre krude Logik. Auf einem Sonderparteitag der CDU im Oktober riet sie der entgeisterten Zuhörerschaft, zu Weihnachten, Liederzettel zu kopieren und jemanden aufzutreiben, der Block-flöte spielen kann. „Ich meine das ganz ehrlich. Sonst geht uns ein Stück Heimat verloren.“ Ehrlich war an dieser Stelle wohl nur der Eindruck, wie falsch und unecht die Töne in Merkels Blockflöten-Statement klangen.

Dass solche haarsträubenden Äußerungen von einer breiten Öffentlichkeit nahezu gleichgültig hingenommen werden, liegt vielleicht daran, dass neben und hinter Merkel allzu viele Blockflöten in der gleichen Tonlage musizieren. Derart dauerbeschallt, wird dem Bürger der antideutsche Klang zur Selbstverständlichkeit, etwa wenn Innenminister Thomas de Maizière bei einer Diskussion über Integration zum Stichwort Nationalkultur nichts weiter einfällt als Schweinebraten und Currywurst. Derlei Leckereien werde man natürlich trotz islamisch-orientalischer Einwandererflut auch weiterhin verspeisen können, verkündet er generös.

Was ein möglicherweise zukünftiger SPD-Kabinettkollege vom Land seiner Geburt hält, hat er ebenfalls schon deutlich gemacht. Martin Schulz, noch bis Januar Parlamentspräsident in Brüssel und dann als neuer deutscher Außenminister im Gespräch, will erklärtermaßen auch künftig EU-Interessen vertreten. Berliner Belange scheinen ihm weniger am Herzen zu liegen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Auch wenn CDU und SPD mit dem beginnenden Wahlkampf in vielen Fragen auseinanderdriften, als Verachtungsgemeinschaft in Sachen Staatsvolk harmonieren sie prächtig. Unvorstellbar sind heute die Zeiten, als Willy Brandt mit dem Slogan antrat „Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land“. Zum Bundestagswahlkampf 1972 war das, und die SPD errang mit 45,8 Prozent der Stimmen den höchsten Sieg ihrer Geschichte. Mit Patriotismus lassen sich Wahlen gewinnen, Es ist jene herrlich irrationale Antriebskraft, die Menschen veranlasst, auf eigene Egoismen zu verzichten und sich dem Dienst an einer größeren Sache zu widmen. Sie bringt US-amerikanische Schüler dazu, jeden Morgen in ihren Klassenzimmern die Nationalhymne anzustimmen und zaubert den Franzosen Schmetterlinge in den Bauch angesichts der Marianne, der Nationalfigur ihrer Republik, deren Büste derzeit die Züge des korsischen Topmodels Laetitia Casta trägt.

Wem all dies zu gefühlig und pathetisch klingt, kann sich einmal fragen, wie es eigentlich einer Firma ergeht, deren Spitzenkräfte sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren. Er kann sich Verkaufsleiter vorstellen, die halbherzig Preise aushandeln, Personalchefs, denen es egal ist, wer angeheuert wird, und Produktionsleiter, die mehr auf die Qualität ihrer Krawatten achten als auf die Güte der Firmenerzeugnisse. Das Unternehmen wäre binnen Kurzem ein Fall für den Konkursverwalter.

Es braucht die Volkstod-Phan-tasien einer Jutta Ditfurth nicht, um einem Land massiv zu schaden. Gleichgültigkeit und Verachtung reichen vollkommen.

Frank Horns