Ein verlorenes Jahr

Nicht allen Türken ist zum Feiern zumute: Teilnehmer an den Jubiläumsfeierlichkeiten vom 15. Juli Bild: pa

In der Türkei haben seit dem Putschversuch vor einem Jahr über 100.000 Staatsbedienstete ihre Arbeit verloren. Das Land erlebt einen sogenannten Braindrain, eine zunehmende Flucht von Angehörigen der Funktionseliten. Und die Tourismusindustrie kriselt.



Es begann im Januar 2016. Damals unterschrieben viele Intellektuelle, die unter dem Namen „Akademiker für den Frieden“ bekannt wurden, eine Petition, die von 90 Universtäten unterstützt wurde. Sie forderten das Ende der Ausgangssperren, der „Vernichtungs- und Vertreibungspolitik“ gegen die kurdische Minderheit, des „Massakers“, wie sie es nannten. Nachdem sich wenige Monate später Teile des Militärs erfolglos gegen Staatschef Recep Erdogan gestellt hatten, begannen Säuberungen. Als Drahtzieher des Putsches machten die Herrschenden vor allem kurdische Extremisten und Anhänger der Gülen-Bewegung aus. Auf den „schwarzen Listen“ fanden sich auch nahezu alle Unterzeichner der Petition vom Januar 2016 wieder.

Viele Entlassene sollen seitdem versucht haben, sich selbstständig zu machen, um irgendwie über die Runden zu kommen. „Diejenigen, die in den Straßen Istanbuls und Ankaras Street Food verkaufen, sind heute nicht selten Wissenschaftler, Dozenten, Lehrer. Ihre Existenzen wurden zerstört“, schreibt das Nachrichtenportal „Heise“.

Viele der Entlassenen haben versucht, ins Ausland zu fliehen. Aber nicht selten ging mit einer Entlassung auch die Einziehung des Reisepasses einher, verknüpft mit dem Verbot, das Land zu verlassen. Fast allen werden Verbindungen zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, den die türkische Regierung für den Putschversuch verantwortlich macht. Auch zahlreiche Kurden, Linke und andere Regierungskritiker sind von den Kündigungen betroffen. Ein ordentliches Gerichtsverfahren hat in keinem der Fälle stattgefunden. Es herrsche eben Krieg, sagen Erdogans Anhänger, die in den vergangenen Tagen wieder auf die Plätze der Großstädte geströmt sind und „Demokratiewachen“ abgehalten haben.

„Endlos ist die Zahl der Verschwörer im Innern, infam der Verrat des Auslands, das Putschisten und Terroristen beschützt“, zitiert der „Tagesspiegel“ aus einer Kundgebung und berichtet von mehr als 50000 „Putschisten“, die im Gefängnis sitzen. Jeden Tag kämen neue dazu. Der „Tagesspiegel“ hat in den vergangenen Wochen vor Ort recherchiert und sich heimlich mit Akademikern getroffen. Es sei schwierig, Leute zu finden, die öffentlich Stellung beziehen, schreibt das Blatt. Durchschnittlich um 28 Prozent sei die Zahl der Veröffentlichungen türkischer Wissenschaftler in diesem Jahr zurückgegangen. Aber noch lassen sich diese Zahlen nicht exakt belegen.

Auch das ZDF berichtete kürzlich über Unternehmer, die ihre Firma verloren haben, Richter, die abgesetzt wurden, junge Kadetten, die der Militärakademie verwiesen wurden, und Offiziere, die nach der Putschnacht geflohen sind. Für Erdogan steht außer Frage, wer für den Putsch verantwortlich war: der in den USA lebende Prediger Fethullah Gülen, bis zum offenen Zerwürfnis 2013 ein Weggefährte Erdogans. Er habe Wirtschaft, Polizei und Militär unterwandert, sagt Erdogan. Belege fehlen. Für schwere Verstimmungen in Ankara sorgte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, als er dem Magazin „Der Spiegel“ im Frühjahr sagte: „Die Türkei hat auf den verschiedensten Ebenen versucht, uns davon zu überzeugen. Das ist ihr aber bislang nicht gelungen.“

Dass das Klima zwischen Deutschland und der Türkei immer schlechter wird, bekommen vor allem die Angestellten in den Touristenhochburgen zu spüren. Die Buchungen im Sommer 2017 geben zwar erstmals wieder Hoffnung auf eine Besserung nach den katastrophalen Umsatzeinbußen im türkischen Tourismus. Die Zahlen liegen aber insgesamt noch unter dem ohnehin schwachen Vorjahr. Die Urlauber buchen die Türkei derzeit kurzfristig und profitieren vor allem von Dumpingpreisen. Betriebswirtschaftlich führen lassen sich derzeit nur die wenigsten Hotels in den Ferienregionen rund um Side oder Belek.

„Viele entscheiden sich für eine Türkeireise, wenn sie sehen, dass der Urlaub gut ein Drittel günstiger ist als in anderen Zielen“, sagt Anja Braun, Pressesprecherin des deutschen Reiseanbieters TUI. Die Regierung in Ankara versucht daher, mit verstärkten Kooperationen Russen und Araber zu locken. Das Land ändere sich, wo man nur hinblicke, klagen Hotelbetreiber.

Wie ein Hohn wirkten die Einladungen, welche die Regierung zu den Gedenkveranstaltungen an ausländische Journalisten verschickte. Sie wurden gebeten, das Programm mit ihrer Teilnahme zu „beehren“ – wegen der „äußerst großen Bedeutung für die Demokratie unseres Landes und der Welt“. Die zeigten aber weniger Interesse an der Selbstinszenierung der Herrschenden, sondern suchten eher Kontakt zu den Organisatoren des Protestmarsches „Für die Freiheit“, an dem am Ende rund zwei Millionen Personen teilgenommen haben. „Die Opposition in der Türkei schöpft gerade enorme, neue Hoffnung“, sagte Türkei-Experte Udo Steinbach zu Focus-Online, „das war ein sehr wichtiger erster Schritt, der Erdogan nicht gefallen haben dürfte.“ Peter Entinger