Festungen und Kommandozentren

Während der G20-Ausschreitungen: Hamburgs Rote Flora Bild: Imago

Die Linkskriminellen von Hamburg kamen nicht aus dem Nichts. Sie kamen aus den Sammelpunkten von Antifa & Co. Sie kamen aus den sogenannten Alternativen, die seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten mit Steuergeldern gepäppelt werden.



Jetzt ist der Streit um die Rote Flora in Hamburg neu entbrannt. Dabei ist er längst ein Dauerbrenner. So wie das „Autonome Zentrum“ in Köln, wie das „Kafe Marat“ in München, wie die „Walli“ in Lübeck. So wie die scheinbar rechtsfreien Räume in der Rigaer Straße in Berlin oder in Leipzig-Connewitz. Dauerbrenner, wie offenbar vom Staat aufgegebene Zonen rund um den Görlitzer Park in Berlin oder Duisburg-Marxloh.

Nach den schweren Ausschreitungen rund um die Rote Flora, steht das ehemalige Musicaltheater wie ein Mahnmal staatlichen Versagens da. Eines Versagens, das nun schon 28 Jahre andauert. So lange ist die Rote Flora besetzt. Während der Ausschreitungen war sie Kommandozentrale und Lazarett. Es waren nicht die ersten Krawalle, die um sie tobten. 2013 kaufte die Stadt das Gebäude, um daraus ein „Stadtteilzentrum“ zu machen. Entstanden ist ein Schonraum für Anarchisten. Nun soll wieder einmal nachgedacht werden. Das Ergebnis ist absehbar: Die Grünen setzen sich für den Erhalt ein, ohne die Grünen gibt es keinen SPD-Bürgermeister. Folglich wird man lange nachdenken müssen.

Die Bilder gleichen sich landauf, landab. Während nach den Straßenschlachten in Hamburg die linken Ruheräume (vorerst) in die kritische Beobachtung geraten, hisst die Stadtverwaltung Köln die weiße Fahne. Dort befindet sich das „Autonome Zentrum“ in einem Gebäude der Stadt. Miete wird nicht gezahlt, aber Nutzerentgelt. 2018 läuft der Vertrag aus. Die Stadt plant den Bau einiger Tausend Wohnungen und die Anlage eines Parks. Dafür müsste das Autonome Zentrum abgerissen werden. Die Nutzer wollen nicht weichen und kündigen „massiven Widerstand“ an. Die Planungen für den Park wurden gestoppt.

Die Stadt München zeigt sich noch großzügiger. Der unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehende Autonomen-Treffpunkt „Kafe Marat“ wird jährlich mit 42600 Euro gefördert. Damit kommt dann „Deutschmichnichtvollpunk“ ins Programm, spielt die Punkband „ScheißeDieBullen“ oder „Cocktailbar Stammheim“. Förderwürdig ist auch der Vortrag der Anarchistischen Initiative Ljubljana über den „Kampf um die Straße“, die Auslassungen von zwei Anarchistinnen aus Irkutsk oder die revolutionäre Jugendbewegung Kurdistans. Herrschte nicht in Hamburg allgemeine Verwunderung über ein babylonisches Sprachengewirr? Im „Kafe Marat“ wurden Reisen nach Hamburg geplant, zu „Polizeiparade und widerlichen Staatschefs“, die „vielleicht sogar auch persönlich Schweine sind“. Nun prüft man im „Kafe Marat“: „Wie gestalten wir unsere Räume, damit sie Festungen für unsere kämpfenden Gruppen werden.“

Das antifaschistische und autonome Zentrum „Walli“ in Lübeck gehört zu den zahlreichen kleineren Tummelplätzen der Linksextremisten. Auch hier wird die Hälfte der Miete von der Stadt getragen. Bis zum Ansturm der Asylsucher war die „Walli“ ein heruntergekommenes, freistehendes Haus mit Nebengebäuden. Als Asylsucher beim Versuch, nach Schweden zu reisen, in Lübeck landeten, half das autonome Zentrum. Da dort der Platz knapp wurde, besetzte man benachbarte Bauten des Gartenbauamtes. Jetzt sind die Asylsucher fort – die Besetzung aber dauert an. Ein Sprecher des Zentrums gehörte zu den Organisatoren der Demonstration „Wellcome to hell“. Für ihn hat „die draufschlagende Polizei“ versagt, er zeigt sich „erschreckt von der Polizeigewalt“.

Die abstruse Behauptung, es könne keine linken Gewalttäter geben, weil Gewalt niemals links sei, kommt nicht erst jetzt auf. Manuela Schwesig, gegenwärtig Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, hatte diese Erkenntnis bereits 2014. Damals, als Familienministerin, erklärte sie linken Extremismus für ein „aufgebauschtes Problem“. Und strich kurzerhand das einzige Programm der Bundesregierung, das sich gegen Linksextremismus wandte. Das ging so ziemlich stillschweigend über die Bühne, auch die CDU muckste sich kaum hörbar. Schwesigs Argument: Das vier Jahre zuvor von Kristina Schröder (CDU) eingeführte Programm habe sich als „völlig wirkungslos“ erwiesen. Ein Verein, der ein Anti-Gewalt-Training für straffällige linksextremistische Jugendliche anbot, habe nur einen Teilnehmer gefunden. Womit der Nachweis erbracht war, dass es linke Gewalt nicht gibt. Nachgebessert wurde auch später nicht. Das Ergebnis: Es gibt aktuell 28 Programme gegen extremistischen Islamismus, 26 Programme gegen Rechtsextremisten und nur sieben gegen Linksextremisten. Für die Kasse bedeutet das: 104 Millionen Euro in diesem Jahr gegen Rechts, 5,3 Millionen Euro in vier Jahre gegen linke Gewalt. Offenbar ist das für ein „aufgebauschtes Problem“ immer noch viel. Klaus J. Groth