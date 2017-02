Furcht vor totalem Fiasko

Was ist, wenn die Anlage gar nicht funktionieren kann? Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider (r.) im Dezember in Potsdam mit Flughafenchef Karsten Mühlenfeld Bild: pa

Das Drama um den Flughafen BER nimmt kein Ende − und nährt damit einen dunklen Verdacht: Wird das einstige Prestige-Objekt womöglich niemals eröffnet? Verstecken die Verantwortlichen hinter der angeblich endlosen Pannenserie beim Brandschutz womöglich ein viel größeres, weil endgültiges Fiasko?



Nach den bisherigen Planungen sollten die Bauarbeiten an dem Großprojekt BER bis Ende Januar beendet sein. Zumindest nach den Vorstellungen der Verantwortlichen hätte dann im Okto­ber oder November dieses Jahres die Eröffnungsfeier des Hauptstadtflughafens stattfinden können. Die Frage, ob ein Test der Anlage, seine technische Abnahme und ein Probebetrieb tatsächlich in der knapp bemessenen Frist zu schaffen gewesen wären, bleibt zunächst unbeantwortet.

Neue Probleme haben die Terminplanung abermals obsolet gemacht. Wie inzwischen auch offiziell bestätigt wurde, können weder die Türen des Hauptterminals noch die Sprinkleranlage termingerecht fertiggestellt werden. Quellen berichten in diesem Zusammenhang von einer Fehlerquote von niederschmetternden 80 Prozent bei den rund 1400 Automatiktüren.

Im Fall der Sprinkleranlage wiederum sind Zweifel aufgetaucht, ob das System durch den nachträglichen Einbau tausender Sprinklerköpfe im Fall eines Brandes überhaupt noch den nötigen Wasserdruck aufweist. Fast in Vergessenheit geraten ist mittlerweile, dass bereits die 2012 abgeblasene Eröffnung zu einer ganzen Reihe von geplatzten Terminen und nicht eingehaltenen Ankündigungen gehört.

Bereits im Mai 2003 scheiterte der Versuch, einen privaten Investor für den Bau des Flughafens zu finden. Mit dem Scheitern einer Privatisierung war auch eine zunächst anvisierte Eröffnung im Jahr 2007 vom Tisch. Im Juni 2010 war schließlich klar, dass auch ein geplanter Eröffnungstermin zu Ende Oktober 2011 nicht zu schaffen war. Angepeilt wurde daraufhin der Juni 2012.

Nur vier Wochen vor dem Termin – die Umzugsvorbereitungen bei Fluglinien und Flughafenpersonal liefen bereits auf Hochtouren − mussten die Verantwortlichen die Inbetriebnahme des BER erneut absagen. Im Gespräch war daraufhin der März 2013. Dieser verstrich genauso wie der daraufhin genannte Oktober 2013. Nachdem weitere Zeit vergangen war, galt die Aufmerksamkeit schließlich der Frage, ob eine Eröffnung zum Sommerflugplan 2017 oder doch erst zum Herbst realisierbar sei.

Mit den nun aufgetauchten neuen Problemen sind beide Varianten nur noch Makulatur. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat inzwischen angedeutet, er rechne im kommenden Jahr mit der Eröffnung. Wie der Sender RBB berichtet, sollen CDU-Angeordnete inzwischen allerdings Zweifel geäußert haben, dass eine Eröffnung im Jahr 2018 zu erreichen sei. Mit ihren Zweifeln sind die Parlamentarier nicht allein.

Auch der Ingenieur Dieter Faulenbach da Costa hat bereits vor längerer Zeit erklärt, er halte eine Eröffnung des Flughafens im Jahr 2017 für illusorisch: „Realistisch ist, dass der BER im dritten Quartal 2019 in Betrieb gehen kann.“ Zur Begründung wies der erfahrene Flughafenplaner unter anderem auf eine nötige Testphase und Zeit für technische Abnahmen des Systems hin. Allein für dieses Stadium müssten neun bis zwölf Monate einkalkuliert werden, erst danach könne auf dem Flughafen ein Probebetrieb mit Komparsen beginnen, für den nochmals Monate eingeplant werden müssten.

Doch es könnte noch weit schlimmer kommen. Ganz grundlegende Zweifel an einer Eröffnung hat der BER-Kritiker Frank Welskop im Gespräch mit der PAZ vorgebracht. Noch mit Blick auf die Begründung, die bei der verschobenen Eröffnung im Jahr 2012 genannt wurde, warnt Welskop: „Mein Eindruck ist sogar, dass die Thematik ,Brandschutz‘ nur eine Art von Deck­mantel ist, hinter dem noch ganz andere, noch gravierendere Probleme versteckt werden.“ Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in der Frühphase des Projekts ein renommierter Baugeologe vor dem gewählten Flughafenstandort gewarnt habe.

Bemerkenswert ist auch, dass in der Berichterstattung über den Flughafen mittlerweile seit Jahren Schwierigkeiten mit der Brandschutzanlage einen großen Raum einnehmen. Vor diesem Hintergrund drängt sich mittlerweile eine Frage geradezu auf: Was ist, wenn die existierende Anlage generell nicht in einen funktionierenden Zustand gebracht werden kann − sei es aufgrund fundamentaler Planungsfehler oder weil hunderte nachträgliche Änderungswünsche vonseiten der Politik und Baupfusch ein so hochkomplexes System erschaffen haben, dass es nicht mehr beherrschbar ist?

Mit der erneuten Verschiebung der BER-Eröffnung entpuppt sich der alte Berliner Flughafen in Tegel als Rettungsanker für den Luftverkehr in der Hauptstadtregion. Zieht sich die Inbetriebnahme von BER allerdings tatsächlich noch über Jahre hin, droht auch in Tegel ein Problem und neue Kosten: Gemäß dem 2007 geänderten Fluglärmschutzgesetz wird den betroffenen Anwohnern bei einem Weiterbetrieb Tegels nämlich künftig ein sehr viel strengerer Lärmschutz zustehen als bisher. Norman Hanert