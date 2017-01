Kriege, zerfallende Staaten und Terrorismus

Symbol für Obamas Scheitern: Lager Guantanamo Bild: Shane T

Als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist Barack Obama Geschichte. Bei seinem Amtsantritt vor acht Jahren wurde der erste schwarze US-Präsident von vielen wie ein Heilsbringer verehrt und vorauseilend mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Doch seine außenpolitische Bilanz, insbesondere die im Krieg gegen den Terror, fällt nicht positiv aus. Obama hinterlässt eine Welt, die sich seiner außenpolitischen Vision, falls er eine solche hatte, nicht fügen wollte.

Obama erfüllte sein Versprechen, den unpopulären Militäreinsatz im Irak 2011 zu beenden. In der Folgezeit breitete sich aber dort in dem Vakuum wie auch später in Syrien die islamische Terrororganisation IS aus. Das hat dazu geführt hat, dass 2016 für den Kampf gegen den IS ein neuer Militäreinsatz mit 5000 sogenannten Beratern notwendig wurde.

Zum syrischen Bürgerkrieg zeigte Obama eine wankelmütige Haltung. Einerseits drohte er Staatschef Baschar al-Assad mit US-Militärangriffen beim Überschreiten Roter Linien, verzichtete dann aber darauf, diese Linien einzuhalten. Das hat nach Ansicht vieler Kritiker Russland erst zu seiner massiven Militärintervention und damit zur Rettung Assads ermutigt. Das Verhältnis zwischen Washington und Moskau ist auch dadurch an einem Tiefpunkt angelangt, nicht nur wegen der russischen Intervention in der Ukraine.

Ein anderes Versprechen hat er hingegen erfüllt: Im Mai 2011 tötete eine US-Spezialeinheit Al-Kaida-Chef Osama bin Laden. Allerdings wurde al-Kaida seither vom IS als größte Terrorgefahr für die westliche Welt abgelöst. Auch die Tatsache, dass Hamza Bin Laden (27), ein Sohn Bin Ladens, jetzt zum neuen Al-Kaida Chef aufgebaut werden soll, relativiert diesen angeblichen Erfolg Obamas.

Als größten Fehler seiner Amtszeit hat Obama selbst die Militär- Intervention in Libyen zum Sturz von Diktator Muammar Gaddafi bezeichnet. Dieser gewaltsame „Regime Change“ hat das extrem wichtige Land an der Scheide zwischen Afrika und Europa in Zerrissenheit und Chaos gestürzt und Europa hunderttausende zusätzliche Flüchtlinge beschert.

Als schwierigste Entscheidung seiner Amtszeit hat Obama rück­blickend die Entscheidung bezeichnet, im Jahre 2010 gut 30000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan zu schicken, um zu verhindern, dass das Land ein zweites Mal den Taliban in die Hände fällt. Gerade diese Entscheidung sei besonders schwer gewesen, weil er seine Amtszeit mit dem Versprechen begonnen habe, die Entsendung von Truppen ins Ausland zu beenden. Auch in Afghanistan bleiben US-Truppen in einer Größenordnung von 8400 Soldaten militärisch präsent.

Gerade gegenüber militärisch instabilen Ländern wie Afghanistan oder dem Irak, wo infolge von US-Militärinterventionen neue politische System entstanden sind, haben die USA eine besondere Verantwortung, sagte Obama in einem Interview zum Ende seiner Amtszeit mit der Fernsehkette NBC. Obama gestand ein, dass im Krieg gegen den Terrorismus nicht solche Siege gefeiert werden könnten wie gegen Länder.

Auch Obamas Versprechen, das umstrittene Gefangenenlager in Guantanamo zu schließen, hat er nicht eingehalten. Das Hochsicherheitsgefängnis auf Kuba sollte nach dem 11. September 2001 die Entschlossenheit des Westens im Kampf gegen den Terror signalisieren. Es wurde für die Inhaftierung von „ungesetzlichen Kombattanten“ geschaffen, derer die US-Truppen in Afghanistan habhaft werden konnten. Unter der Präsidentschaft Obamas hat sich die Zahl der ungesetzlichen Kombattanten – vor allem von solchen, die aus den Staaten des Westens stammen – allein in den Staaten Syrien, Irak, Jemen und Libyen, mehr als verzehnfacht. Nach letzten Berichten halten die USA immer noch 59 Gefangene auf Kuba fest.

Kaum etwas illustriert das Scheitern Obamas stärker als der Umstand, dass die Regierung seines Vorgängers George W. Bush sogar noch mehr Gefangene aus Guantanamo entließ als seine eigene. Bodo Bost