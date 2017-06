Kritik an Klimapolitik in der Union

Philipp Lengsfeld, einer der Verfasser der Erklärung des Berliner Kreises: „Wir haben tatsächlich Zweifel, ob der Treibhauseffekt und die Rolle der Treibhausgase tatsächlich als Erklärungsmuster für sämtliche Klimaveränderungen in der Welt trägt.“ Bild: MRK

Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, hat weltweit für Aufruhr gesorgt. Nun gerät die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer eigenen Partei in leichte Bedrängnis.



Denn auch in der CDU gibt es Menschen, welche die Thesen von Trump zum Klimawandel nicht so abwegig finden, wie es der bundesdeutsche Mainstream glauben machen will. Am 3. Juni hat der Berliner Kreis in der Union e.V., dem zahlreiche Bundes- und Kommunalpolitiker der Union angehören, in einer Erklärung ein Ende der „moralischen Erpressung“ durch die Klimaforschung und den „Abschied von deutschen Sonderzielen“ bei der Bekämpfung des Kohlendioxids gefordert.

Die etablierten Medien reagierten erwartungsgemäß aufgeregt, der vermeintliche PR-Coup im Zuge der Trump-Erklärung schien gelungen. Philipp Lengsfeld, Bundestagsabgeordneter und einer der Autoren des Papiers, streitet einen zeitlichen Zusammenhang dagegen ab. Gegenüber dem „Tagesspiegel“ erklärte er, das infrage stehende Papier zur Klima- und Energiepolitik sei seit Monaten in Vorbereitung gewesen. Die Positionierung sei keine Reaktion und erst recht keine Unterstützung der Politik von US-Präsident Trump. Dennoch ist die Aufregung groß.

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz zeigte sich beispielsweise äußerst empört über den Vorstoß der CDU-Konservativen: „Teile der Union sind offensichtlich auf Trump-Kurs“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat der „Süddeutschen Zeitung“. „Frau Merkel als CDU-Vorsitzende muss jetzt in ihrer Partei für Klarheit sorgen, sonst wird ihr Kurs als Regierungschefin schnell unglaubwürdig.“ Es komme jetzt darauf an, „dass Europa seiner Führungsrolle gerecht wird“, sagte der SPD-Chef.

Der Klimaschutz ist weltweit längst zu einer Ideologie geworden. Im Kern geht es darum, dass alle herrschenden Meinungen davon ausgehen, dass der Mensch für die globale Erwärmung und das Abschmelzen der Pole direkt verantwortlich sei. „Die Menschheit beeinflusst durch Nutzung fossiler Brennstoffe, Abholzen von Regenwäldern und Viehzucht zunehmend das Klima und die Temperatur auf der Erde. So erhöht sich die Menge der in der Atmosphäre natürlich vorkommenden Treibhausgase enorm, und dies verstärkt den Treibhauseffekt und die Klimaerwärmung“, heißt es beispielsweise in einer Stellungnahme der EU-Kommission.

In den vergangenen Jahren sind mehrere Untersuchungen dazu erschienen, was Menschen zum Klimawandel denken und warum. Eine Metastudie, die in der britischen Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ veröffentlicht wurde, hat beispielsweise herausgefunden, dass die Weltanschauung beim Thema Klimawandel wichtiger sei als zum Beispiel der Bildungsgrad. Alle erdenklichen Faktoren hätten weniger Einfluss auf die Ansicht einer Person zum Klimawandel als Parteipräferenzen oder die ideologische Grundhaltung der betreffenden Person. „Wenn beispielswiese jemand Parteien rechts der Mitte wählt, konservativ eingestellt ist und das Individuum betont, wenn er die freie Marktwirtschaft hochhält, staatliche Interventionen kritisch sieht und Unternehmen grundsätzlich vertraut – dann steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass diese Person den Klimawandel für wenig bedeutsam oder gar für inexistent hält“, heißt es in der Studie. Im Gegenzug wurde klargestellt: „Je linker und fortschrittlicher sich die Menschen selbst sehen, desto größer ist ihr Interesse am Klimawandel.“

Verantwortlich hierfür ist unter anderem der ehemalige US-Präsident Barack Obama gewesen. Als der im Wahlkampf 2008 vor der Siegessäule in Berlin sprach, hörten mehr als 200000 Menschen seine Botschaft: „Wir müssen dafür sorgen, dass alle Nationen – meine eingeschlossen – mit der gleichen Ernsthaftigkeit vorgehen wie eure Nation und das CO2 reduzieren, das wir in die Atmosphäre ausstoßen.“ Später sollte Obama häufiger von einer „grünen Revolution“ sprechen. Es ist daher wenig überraschend, dass sein Nachfolger Trump auch dieses Thema komplett umkrempeln will.

In der Bundesrepublik hatte

Obama stets viele Anhänger. Als vor sechs Jahren in Fukushima ein Kernkraftwerk brannte, stellte sich Kanzlerin Merkel an die Spitze der Klima-Bewegten. Die milliardenschwere, aber unausgegorene und bis heute höchst ineffiziente Energiewende wurde in Windeseile durchgepeitscht und gehört seitdem zum politischen Selbstverständnis Deutschlands.

Als sich die Alternative für Deutschland vor vier Jahren gründete und beim Thema Klimawandel abweichende Thesen veröffentlichte, verstieg sich der selbsternannte linke Vordenker Jakob Augstein zur These, „dass Klimaleugnung und Ausländerhass die Kehrseite der selben rechtspopulistischen Medaille“ seien. Dieses Totschlagargument zieht sich wie ein roter Faden durch Politik und Gesellschaft in Deutschland. Als der mecklenburgische AfD-Abgeordnete Ralf Borschke vor einigen Wochen während einer Landtagssitzung den Klimawandel als Fiktion bezeichnete und davon sprach, dass „Kohlendioxid positiv, gut für die Natur sei und die Produktion steigere“, wurde er ausgelacht und verhöhnt. „Auch eine Wissenschaft kann zur Religion oder zur Ideologie werden. Wenn sie dann auch noch eine transnationale Demokratie fordern, wird es eine Diktatur“, sagte der Totalitarismusforscher Wolfgang Wippermann zum Thema Klimwandel im Jahr 2011. Das war übrigens noch vor der Energiewende. Peter Entinger