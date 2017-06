Mittelmeer- statt Balkanroute

Nicht nur Italiens Rotes Kreuz hat mit ihnen alle Hände voll zu tun: Immigranten, die über das Mittelmeer kamen Bild: Imago

Vordergründig ist die Asylkrise aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verdrängt worden. Doch nun lassen Zahlen aus Italien wieder aufhorchen.



Nach Angaben des italienischen Innenministeriums haben in den ersten vier Monaten dieses Jahres bereits mehr als 50.000 Menschen über den Seeweg das Land erreicht. Das entspricht einem Anstieg um 45 Prozent. Um diesen Zustrom zu unterbrechen, unterzeichnete das Innenministerium in der vergangenen Woche Abkommen mit den drei afrikanischen Staaten Libyen, Tschad und Niger.

Resolute Grenzkontrollen und Internierungslager für Asylsucher sind die zentralen Punkte der Übereinkunft. Die Aufnahmezentren würden internationalen humanitären Standards entsprechen, betonen die Unterzeichner. Sowohl der Tschad als auch Niger sind wichtige Transitländer für Tausende afrikanischer Immigranten auf ihrem Weg nach Libyen, von wo aus sie über das Mittelmeer versuchen, nach Europa zu gelangen. Der italienische Innenminister Marco Minniti erklärte, dass neun von zehn Immigranten, die in Europa eintreffen, von Libyen aus in See gestochen sind.

In der italienischen Hautstadt Rom soll zudem ein Koordinationszentrum eingerichtet werden, das regelmäßig die Umsetzung des Abkommens prüfen soll. Zudem hat die italienische Politik auch finanzielle Hilfen zur Zerschlagung von Schlepperbanden und der Schaffung von Arbeitsplätzen in Afrika zugesagt. Ob das Abkommen überhaupt in Kraft treten kann, steht allerdings noch in den Sternen. Denn diverse Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen haben vor allem die humanitären Zustände der Lager in Libyen kritisiert.

Wie Spiegel Online berichtete, erwäge der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag sogar Ermittlungen zu Verbrechen gegen Asylsucher in dem nordafrikanischen Staat. Nach den Worten der Chefanklägerin Fatou Bensouda sind in den libyschen Gefangenenlagern „Tötungen, Vergewaltigungen und Folter mutmaßlich alltäglich“. In den dortigen Haftzentren werden 7000 bis 8000 Immigranten ohne gültige Papiere festgehalten. Insgesamt soll es um fast eine Million Menschen gehen, die mithilfe von Schleppern per Boot Richtung Europa aufbrechen wollen.

Italien ist derzeit eines der europäischen Länder, das am stärksten von der Asylkrise belastet wird. Durch die Grenzschließungen in Osteuropa haben Schlepperbanden ihre Seerouten optimiert und zudem neue Landwege gefunden.

Für das gesamte laufende Jahr rechnet die Internationale Organisation für Migration (IOM) in Italien mit 195.000 Asylsuchern. Viele von ihnen wollen in andere Länder reisen, vor allem Deutschland ist nach wie vor ein beliebtes Ziel. Die Aufnahmelager in Italien sind erschöpft, der Staat zunehmend überfordert. Mittlerweile bietet die Regierung den Einheimischen, die Asylsucher aufnehmen, großzügige Prämien an. In dem um sich greifenden Chaos ist es kein Wunder, dass auch die Mafia kräftig mitmischt.

Vor gut zwei Wochen deckte die regionale Polizei einen Millionenbetrug um ein Asylsucherzentrum im kalabrischen Crotone auf. Unter den fast 70 verhafteten Personen befanden sich auch ein Priester und der Leiter einer Hilfsorganisation. Ihnen wird vorgeworfen, der Mafiaorganisation

’Ndrangheta 36 Millionen Euro Steuergeld verschafft zu haben. „Das Willkommenszentrum und die Hilfsgruppe Fraternita di Misericordia waren die Geldautomaten der Mafia“, sagte der Polizeigeneral Giuseppe Governale. Verwaltet wird das Asylsucherzentrum von einer katholischen Organisation, die seit zehn Jahren eng mit der Mafia kooperiert. Es seien zweistellige Millionenbeträge an Steuergeldern in kriminelle Kanäle geflossen. Der Chef der italienischen Antikorruptionsbehörde, Raffaele Cantone, sagte gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Fall in Crotone sei wohl nur „die Spitze des Eisbergs“.

In Italien droht die Stimmung nun zu kippen. Der Widerstand gegen neue Asylsuchereinrichtungen ist in den vergangenen Monaten gewachsen. In Norditalien kam es zu Straßenblockaden, um die Ankunft eines Busses mit Immigranten zu verhindern. Der Staat ist weitgehend machtlos, weil sich oftmals die betroffenen Länder nicht in der Lage sehen, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Im vergangenen Jahr konnten nur 12.000 von insgesamt 40.000 abgewiesenen Asylbewerbern tatsächlich abgeschoben werden. Auch deshalb gilt die Übereinkunft mit den drei afrikanischen Staaten als Schlüssel zur Krisenbewältigung. Man muss dabei kein Prophet sein, um vorher­zusagen, dass die Asylfrage ein zentrales Thema des aufziehenden Wahlkampfs sein wird. Die Parlamentswahlen werden vermutlich in knapp einem Jahr stattfinden. In Mailand demonstrierten kürzlich mehrere zehntausend Menschen für Solidarität mit Asylsuchern.

Unter dem Motto „Gemeinsam ohne Mauern“ gingen auch hochrangige italienische Politiker auf die Straße, unter anderem Senatspräsident Pietro Grasso und Mailands Bürgermeister Guiseppe Sala. Politiker aus dem rechten Spektrum kritisierten diese Aktion. Matteo Salvini, der Chef der in Norditalien besonders starken Lega Nord sprach von „Landesverrat“ und warf den Teilnehmern vor, sich nicht für die Belange der Italiener zu interessieren. Seine Partei suche „nach legalen oder fast legalen Wegen“, um die Asylsucherinvasion zu stoppen. „Wir denken an Initiativen, um die Landung der Flüchtlinge zu stoppen“, erklärte Salvini. Peter Entinger