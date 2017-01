Nackte Angst vorm Wähler

Die Anspannung steht ihm ins Gesicht geschrieben: SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel Bild: pa

Was eben noch „rechtspopulistische Hetze“ war, ist jetzt SPD-Forderung. Wie ehrlich ist diese bemerkenswerte Wende?



Wer führende Berliner Politiker dieser Tage reden hört, traut seinen Ohren nicht. Insbesondere die Sozialdemokraten scheint zu Beginn des Wahljahres die nackte Angst vor dem Wähler gepackt zu haben. Parteichef Sigmar Gabriel will den radikalen Islam mit einem „Kulturkampf“ vertilgen, dessen Moscheen schließen, die Gemeinden auflösen und die Prediger außer Landes werfen. Nur wenige Wochen zuvor hätte er derlei Forderungen als „rechtspopulistische Hetze“ verflucht.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) fordert Abschiebeeinrichtungen in Flughafennähe. 2015 verdammte die SPD solche Lager als „Abschiebe-KZs“. Davon war dieses Mal nichts zu hören. Stattdessen geriet Gabriel sichtlich ins Stottern, als ihn der TV-Interviewer auf den jüngsten Beschluss der SPD-geführten Landesregierung von Berlin ansprach. Die hatte sich gerade erst gegen Abschiebehaft an sich ausgesprochen.

Allem Anschein nach haben Meinungsforscher den Parteistrategen alarmierende Zahlen präsentiert, was das Zutrauen angeht, welches das Volk noch in die Fähigkeit der Politik setzt, die Sicherheit des Landes zu garantieren. Von einer veränderten Sicherheitslage seit dem Berliner Massaker, welche diese Wende verursacht haben könnte, kann jedenfalls keine Rede sei. Seit Paris, Brüssel oder Nizza war allen klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein konnte, wann der erste große Anschlag radikaler Moslems Deutschland heimsucht.

Dennoch blieb Berlins politische Klasse an den alten Illusionen und der harten Propaganda gegen jede Kritik kleben. Die plötzliche Wende kann also nur taktisch, nicht sachlich begründet sein. Somit ist Misstrauen angebracht, was von dem Trommelfeuer an Forderungen auch Wirklichkeit wird.

Die Frage ist zudem, ob die forschen Vorschläge die zuvor gemachten, schwersten Fehler überhaupt noch einfangen können. Die Kritik am vorsorglichen Herausselektieren von Nordafrikanern durch die Kölner Polizei am Silvesterabend mutet reichlich akademisch an. Von links wurde der Vorwurf des Rassismus laut.

Wer so redet, ahnt nicht, was sein Einwand enthüllt, wenn man ihn zu Ende denkt. Nämlich, dass die „Willkommenspolitik“ das Land in eine Lage gebracht hat, in welcher rechtsstaatliche Grundsätze wie die pauschale Unschuldsvermutung nicht mehr umsetzbar sind. Denn ohne die Kontrolle nach rassischen Merkmalen (die der Rechtsstaat eigentlich verbietet) wäre die Silvesternacht höchstwahrscheinlich weitaus schlimmer eskaliert als im Jahr zuvor.

Nun verspricht die Politik also, den selbst angerichteten Schaden in den Griff zu bekommen. Bleibt abzuwarten, ob sie es ernst meint − und wenn ja, ob diese Einsicht noch rechtzeitig kommt. Sicher ist beides nicht. Hans Heckel