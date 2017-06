Opposition weitgehend ausgeschaltet

Durch den erneuten Wahlsieg freie Hand bei der Umsetzung seines Projekts: Frankreichs Präsident Macron Bild: Imago

Nach dem Wahlsieg seiner Bewegung La République en Marche (LREM) bei den Parlamentswahlen verfügt Emmanuel Macron über 360 von 577 Ab­ge­or­dne­ten der Assemblée nationale und hat freie Hand bei der Umsetzung seines Projekts, denn: „Jeder offizielle Kandidat unterzeichnet mit mir den Vertrag für die Nation, das heißt, dass er sich verpflichtet, an meiner Seite für alle meine großen Projekte zu stimmen. Es wird keine widerspenstigen Abgeordneten geben.“



Die LREM-Abgeordneten sind zu 69 Prozent Führungskräfte aus Großunternehmen. Viele hatten ein lokales Mandat linker Parteien. Einem politischen Amt auf nationaler Ebene sind allerdings nur die wenigsten LREM-Abgeordneten intellektuell gewachsen, und ein erschreckend hoher Anteil der LREM-Abgeordneten hat strafrechtlich dunkle Stellen im Lebenslauf. Gegen Richard Ferrand, LREM-Generalsekretär und Minister für den territorialen Zusammenhalt wird beispielsweise wegen Korruptionsverdacht ermittelt, der Abgeordnete Bruno Bonnel wird verdächtigt, Gelder ins US-amerikanische Steuerparadies Delaware verschoben zu haben.

Die einzige echte, aber zahlenmäßig machtlose parlamentarische Opposition zu Macron stellt der Front National mit acht Abgeordneten dar. Der rechte Flügel der bürgerlichen Republikaner (LR) wurde frankreichweit von den Wählern entsorgt.

Mit der Festschreibung des Ausnahmezustandes ins Zivilrecht als Maßnahme gegen den Terror kann Macron seit dem 21. Juni rechtlich auch gegen die rechte außerparlamentarische Opposition vorgehen. Angriffe auf die Pressefreiheit häufen sich bereits. Am Abend seines Wahlsieges ließ Macron „Russia Today“ („RT“) trotz offizieller Akkreditierung von der Veranstaltung ausschließen. Auf der Pressekonferenz in Versailles anlässlich des Staatsbesuchs von Wladimir Putin erklärte er hierzu: „Alle ausländischen Journalisten, auch russische, durften meinen Wahlkampf begleiten. Und das wird so bleiben. ,Russia Today‘ und ,Sputnik‘ haben sich nicht wie Presseorgane und Journalisten verhalten, sondern sich aufgeführt wie Propagandaorgane – wie lügnerische Propagandaorgane – nicht mehr und nicht weniger.“ Richard Ferrand verweigerte dem rechts-alternativen Internetmedium „breizh-info.fr“ Rede und Antwort zu stehen, weil es „zu kritisch“ sei. Bei der Amtseinführung der Minister gab Macrons Pressedienst bekannt, dass von nun an der Präsident die Journalisten jeder Redaktion aussuche, die ihn begleiteten.

Diese Regelung trat erstmals anlässlich von Macrons Besuch bei den Truppen in Mali in Kraft und alarmiert inzwischen sogar die Mainstreammedien, die für Macron in den Wahlkampf gezogen waren. Am 18. Mai unterzeichneten 20 Redaktionen, darunter die von AFP, „Les Echos“, „Le Figaro“, France 3, „Libération“, „Le Monde“, „Le Parisien“, RTL oder TF1, einen offenen Brief an den Präsidenten, in dem sie ihm „ihre Besorgnis hinsichtlich der präsidialen Kommunikation“ ausdrücken: „Es ist in keinem Fall Aufgabe des Élysée-Palastes, darüber zu entscheiden, welche von uns die Reisen des Präsidenten begleiten dürfen, egal um welches Thema es sich handelt ….“

Vor wenigen Tagen unterzeichneten die Redaktionen von noch mehr Medien eine Erklärung, in der es heißt, dass die Regierung in Bezug auf die „Unabhängigkeit der Medien und den Quellenschutz extrem besorgniserregende Signale“ entsende. Auslöser der Erklärung ist ein Strafantrag gegen unbekannt wegen Diebstahls und Hehlerei, den die Arbeitsministerin Muriel Pénicaud nach einem Bericht über mögliche Reformen des Arbeitsrechts in der linken „Libération“ stellte.

Zuvor hatte sich Justizminister François Bayrou von der Partei Mouvement démocrate (MoDem) beim Direktor von Radio France über einen Fernsehbeitrag zu fiktiven Parlamentsassistenten der MoDem-Abgeordneten im EU-Parlament beschwert. Am 11. Mai klagte LREM gegen einen Artikel des In­for­ma­tions­briefes „La Lettre A“, der sich auf Informationen aus „Macron-Leaks“ berief. Letzte Woche kündigte der Sender Paris Première der auf der rechten Seite des politischen Spektrums verorteten Kolumnistin Natacha Polony, dann folgte Europe 1 dem Beispiel. Polony hatte über die Teilnahme von Macron und Premierminister Edouard Philippe am Treffen der Bilderberg-Gruppe und über die finanziellen Machenschaften von Minister Ferrand berichtet. Der Philosoph Michel Onfray erklärt auf seinem YouTube-Kanal, dass Macron „eine Zelle hat einrichten lassen, um uns (ihn und den rechten Kultautor Eric Zemmour) zu bekämpfen.“ Eva-Maria Michels