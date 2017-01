Spürhund der Zeitenwende

Zeigt, wo es langgeht: Donald Trump schlägt den Machteliten ungeschminkt schreckliche Wahrheiten um die Ohren Bild: pa

Die politische Elite ist von der US-Wahl noch immer tief erschüttert. Doch ihr Ungemach dürfte gerade erst begonnen haben.



Donald Trump scheint die Machteliten der westlichen Welt in Politik und Medien schier um den Verstand zu bringen. Mit den flapsigen Bemerkungen des US-Präsidenten über Frauen oder illegale Einwanderer ist der Sturm von Wut und Entrüstung, ja teils sogar von Hass, aber nicht zu erklären, der sich nach dessen Amtseinführung sogar noch gesteigert hat.

Wer derart aggressiv auf ein kaum im Amt befindliches Staatsoberhaupt losgeht, den treibt tiefe Verunsicherung. Die hat einen Grund: Die alten Machteliten ahnen längst, dass sie auf der ganzen Breite ihrer Themen, Projekte und Weltanschauungen einem toten Punkt entgegentaumeln. Trumps Tabubruch besteht darin, ihnen diese schreckliche Wahrheit ungeschminkt um die Ohren zu hauen.

Ein gutes Beispiel liefert das „Jahrhundertprojekt“ EU, dem Trump den Zerfall vorhergesagt hat: Die Europäische Union ist zum wankenden Koloss erstarrt, der immer mehr zerfasert. Die politische Elite ist ratlos.

Allein ihr verbissenes Festklammern am längst gescheiterten Euro offenbart Orientierungslosigkeit. Ausgerechnet mit den alten Methoden, die in diese Sackgasse geführt haben („mehr Europa“, mehr billiges Geld, mehr gegenseitige Haftung), will man das Problem lösen. Woher dieser Irrsinn? Weil den Entscheidungsträgern nichts anderes mehr einfällt, weil sie mit ihrem Latein am Ende sind.

Aus der Asylpolitik ist eine uferlose Zuwanderung geworden, die Deutschland zunehmend destabilisiert, ohne dass die Politik entschieden gegensteuert. Trump nennt das „katastrophal“ − und hat recht. Ökologie ist zu einer „Energiewende“ ausgeartet, mithilfe derer Geschäftemacher ihre Taschen füllen auf Kosten der Kunden und der industriellen Basis, weil ein solider Energiemix zerstört wird.

Das Ringen um Gleichberechtigung ist in absurde „Gender“-Manie abgeglitten, Antirassismus in Verachtung des eigenen Volkes, das Recht auf Selbstverwirklichung in eine Hatz auf das klassische Familienbild.

Derlei Fehlentwicklungen wurden nur möglich, weil es die tonangebende Elite zum Dogma erhoben hat, dass wir auf dem von ihr vorgegebenen Kurs nur immer weiter und weiter gehen müssten, ohne Korrektur, ohne Nachdenken. Kritik wird als „ewiggestrig“ oder Schlimmeres verteufelt.

Trumps Verdienst besteht (bislang) weniger in vernünftigen Vorschlägen als darin, dass er durch seine respektlosen Attacken die eingefahrenen Gleise lustvoll sprengt, statt sich an die artigen Rituale derer zu halten, die alles weitertreiben lassen wollen, was ohnehin nicht mehr zu retten ist.

Ob aus Instinkt oder Erkenntnis: Indem er das scheinbar „Alternativlose“ schonungslos auf den Prüfstand stellt, macht sich der neue US-Präsident zum Spürhund einer Zeitenwende, die unvermeidlich ist. Hans Heckel