Täter zu Opfern mogeln

Nach dem Krawall ist vor dem Krawall, darauf dürfen Wetten abgeschlossen werden. Vorerst aber wiederholen sich die altbekannten Rituale: gegenseitige Schuldzuweisung, Hände in Unschuld waschen, Verlangen nach Bestrafung der Schuldigen, nach ganzer Härte des Gesetzes und vor allem: Aufrüstung, Aufrüstung und noch mal Aufrüstung. Der Polizei, der Justiz und der Gesellschaft. Ja richtig, der Gesellschaft! Schluss soll sein mit dem bürgerlichen Flirt mit Gewalttätern.

Der entfesselte Innenminister Thomas de Maizière wünscht sich gar Fußfesseln für potenzielle Gewalttäter. Wie will er die vor der Tat dingfest machen, wenn das nicht einmal nach der Tat gelingt? Und: linker Fuß für Linke, rechter Fuß für Rechte? Erkennungsdienstlich sicher interessant. Und am Ende Fußfesseln für alle? Darauf ist noch nicht einmal Recep Tayyip Erdogan gekommen.

Die Krawalltouristen von Hamburg bleiben da mal ganz locker, das kennen sie schon. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Im Übrigen gilt dieses aufgeregt auf den Schild schlagen überhaupt nicht ihnen. Das ist zur Beruhigung der spießigen Bürger gedacht. An die Brutstätten der Gewalt, an die autonomen Zentren, traut sich sowieso keiner ran. Schließlich wären dafür die Städte zuständig. Dort haben immer wieder mal Ewiggestrige versucht, dem Spuk ein Ende zu machen – und sich dabei eine blutige Nase geholt.

Überhaupt war nicht einmal eine Woche notwendig, um aus Tätern Opfer zu machen. Bürgermeister Olaf Scholz sah sich zu der Bemerkung veranlasst: „Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise.“ Offenbar hält er das für notwendig. Der Schrecken über die Brandschatzungen, über die straff organisierten Fallen für die Polizisten wandelte sich binnen einer Woche in Klagen über die Gewalt der Polizei. Die Hamburger Bürgerschaft will den Einsatz überprüfen. Das heißt: Sie wird den Einsatz der Polizei unter die politische Lupe nehmen. Noch kritischer sehen das offenbar die Grünen im Bundestag. Sie legen eine große Kleine Anfrage vor, die 30 Einzelfragen enthält, von denen einige bis zu 20 Unterfragen haben. Da muss nach Auffassung der Fragesteller in Hamburg enorm vieles fragwürdig gewesen sein. Oder sollten die 30 Fragen samt Unterfragen eventuell zum Teil auch Marodeure und Brandstifter betreffen? Wir werden sehen.

Aber wozu überhaupt die Fragen? Die aus der Mottenkiste hervorgekramte Jutta Ditfurth kannte in der Sendung „Maischberger“ die Antwort, ohne gefragt worden zu sein. Das hörte sich dann so an: In Hamburg habe man Menschen in ihren Grundrechten verletzt, unvermummte Journalisten verprügelt, weil anderswo „einige Leute schwarz gekleidet“ gewesen seien.

Aha, da haben wohl alle anderen ideologisch verblendet die falschen Bilder gesehen. Den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach beschimpfte Ditfurth: „Ihr Kopf ist voller Ideologie!“ Den Hamburger Hauptkommissar Joachim Lenders giftete sie an: „Sie können am Stammtisch weiterpöbeln.“ Irgendwann reichten Bosbach diese Pöbeleien. Das sei unerträglich, „das muss ich nicht mitmachen“, knurrte er, stand auf und verließ vor laufender Kamera die Sendung. Gut, der Mann. Das sollte Schule machen. Berufskrawally Ditfurth höhnte hinter ihm her, mit solcher Empfindlichkeit könne Bosbach keine „Kneipendiskussion“ überstehen. Somit wissen wir nun auch, wo der dialektische Kampfgeist geschult wird.

Nun ist es ja keine neue Erkenntnis, dass das Schanzenviertel, na sagen wir mal, kein einfaches Pflaster ist. Womit im übertragenen Sinne das sozial-autonome Viertel gemeint ist, nicht die Pflastersteine, die bei den Krawallen bekanntlich eine besondere Rolle spielten. Auch der glücklose Kanzlerkandidat Martin Schulz hat das Schanzenviertel besucht und dabei ein Foto machen lassen: Kanzlerkandidat bei versonnener Betrachtung eines Betonbrockens, der als Wurfgeschoss gedient hatte. Ein schönes Foto für den Wahlkampf ist das geworden, voller Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Was jedoch nicht zu sehen ist: Die Leute von der Schanze, die fanden die Ernsthaftigkeit und das Verantwortungsbewusstsein gar nicht gut. Die hatten den Verdacht, der Kandidat sei mit seinem großen Gefolge der Journalisten gekommen, um ein paar schöne Fotos für den Wahlkampf machen zu lassen. „Verräter“ riefen sie ihm zu, oder „Martin, hau ab“. Und dann sagte Schulz, bevor er das heiße Pflaster Schanze verließ: „Es überrascht mich nicht, dass Leute dieser Art mich nicht mögen.“ Da wäre dann wohl noch etwas genauer zu erklären, was „Leute dieser Art“ sind.

Während überall im Lande die Wunden geleckt wurden, es an mehr oder minder hilflosen Versuchen nicht mangelte, die Gewaltorgie von Hamburg auszudeuten, hörten wir von der Kanzlerin so gut wie gar nichts dazu. Als gehe sie die ganze Chose nichts an, als schwebe sie dem Erzengel gleich über dem irdischen Gewürm. Sie redet eben auf anderer Ebene. Und zwar in Paris mit denselben Leuten wie gerade zuvor in Hamburg. Nur die Kulisse wurde ausgetauscht.

Wie in Hamburg sprach Frau Merkel mit Herrn Macron (das Geturtelte ist bald reif für die Regenbogenpresse), sie sprach wie in Hamburg mit Italiens Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni. Dann trafen sich Monsieur Präsident Macron und Mister Präsident Trump fast schon wie alte Bekannte. Da war Frau Kanzlerin schon davongesegelt. So, als sei das alles nicht gewesen, das Schaulaufen beim G20, im deutsch-französischen Ministerrat, all die Trüffel und Parfait. Von jetzt auf gleich war Hausmannskost angesagt.

Nur Stunden später wurde Angela Merkel in Heiligenhafen gesichtet. Die Stadt lebt vom Tourismus und von Angelfahrten auf den Dorsch. Letzteres möchte die Europäische Union begrenzen, weil es dem Dorsch gar nicht gut geht. Das ärgert die Veranstalter von Angelfahrten. Und was hat nun Angela Merkel mit dem Dorsch am Hut? Volles Verständnis. Mit wem? Mit dem Dorsch oder mit den Anglern? Schwer zu sagen. Jedenfalls versprach sie, das Thema im Bundestag anzuschneiden. Sie sagte tatsächlich „anzuschneiden“. Das war wieder einmal gewohnt prägnant, glasklar, vor jeder Missdeutung gesichert. Weil eine Nicht-Aussage schließlich nicht ausgedeutet werden kann.

Und dann gab es da noch diese Sache in Themar. Wie, nichts davon gehört? Vermutlich, weil Sie nicht zur Zielgruppe gehören. Der Verfassungsschutz von Thüringen, dort liegt der kleine Ort Themar, sprach von einer stramm rechtsradikalen Szene. Themar hat 3000 Einwohner. Erwartet wurde das bundesweit größte Rechtsrock-Konzert mit 5000 Besuchern, 2000 Gegendemonstranten und 1000 Polizisten. Man plante zum Schutz von Themar Friedensgebete, ein buntes Marktfest, hielt einen ökumenischen Gottesdienst ab, verlas eine Botschaft der Bischöfin, der Innenminister reiste an, Abgeordnete des Landtages ebenso. Aus mehreren Bundesländern wurden Polizisten erbeten. Es kam nicht alles wie erwartet. Lediglich 300 Gegendemonstranten fanden sich ein. Dafür stieg die Zahl der stramm rechten Besucher auf 6000. Und dann passierte – eigentlich fast gar nichts. Der übliche Blödsinn: Tragen verfassungsfeindlicher Symbole, Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Drogenmissbrauch. Insgesamt etwas über 40 Fälle. Meist im Suff. Dabei hatte man sich so gut vorbereitet, Strafbefehle im Schnellverfahren geplant. Die Staatsanwaltschaft war vor Ort, nahegelegene Amtsgerichte in Bereitschaft versetzt. Vielleicht hätte ein Fürbittgebet nebst bischöflichem Grußwort auch in Hamburg Ruhe gestiftet. Schade, davon war nichts zu hören.