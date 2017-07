»Verbrenne in der Hölle«

Beten in Berlin vor dem Beginn der alljährlichen „Al Quds-Demonstration“. Die israelfeindliche Kundgebung bringt viele Moslems auf die Straße, eine Veranstaltung gegen den Terror des IS dagegen kaum Bild: Imago

Die Eröffnung einer weltoffenen Moschee in Berlin wird zum De-saster. Eine großangekündigte Moslem-Demonstration gegen den Terror lockt beschämend wenig Menschen an. Der liberale Islam scheint in Deutschland etwa so real wie die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht.



Heiliger Zorn entflammte die Gemüter der Gläubigen. Die 54-jährige, türkisch-deutsche Rechtsanwältin Seyran Ates hatte wahrhaft Gotteslästerliches getan: Ihre neueröffnete Moschee sei ein Bordell, schäumten Allahs selbsternannte Glaubenswächter. Nur entlaufene Hunde würden dort beten. „Ates ich hoffe du verbrennst in der Hölle“, lautete einer ihrer frommen Wünsche. Ein Fatos G. empfahl auf Facebook den besten Weg dorthin: „Kopf gegen die Wand schlagen.“

Seyran Ates hat in Berlin-Moa-bit in einem Nebengebäude der evangelischen St.-Johannis-Kirche die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee eröffnet. Acht Jahre hat sie darauf hingearbeitet. In ihrer Moschee können Frauen und Männer gemeinsam beten. Eine Imamin darf predigen. Homosexuelle sind willkommen. Auf ihrer Internetseite bekennen sich die Verantwortlichen „im Namen ihres barmherzigen und gnädigen Gottes“ zu den Menschenrechten der Vereinten Nationen und dem Grundgesetz der Bundesrepublik. Religiöse Grundlage sei „ein säkularer liberaler Islam, der weltliche und religiöse Macht voneinander trennt und sich um eine zeitgemäße und geschlechtergerechte Auslegung des Koran bemüht.“

Das ist jener Islam, den Deutschlands Multikulti-Gläubige lieben. Er ist zahm, angepasst und politisch korrekt. Wenige würden sich wohl dagegen sträuben, ihn als Teil von Deutschland zu bezeichnen. Der Kuschel-Islam hat nur einen Schönheitsfehler: Er gibt ihn praktisch nicht. Zumindest wird er nur von einem verschwindend geringen Teil der Moslems praktiziert. Während anderswo in Deutschland die Moscheen zu Hunderten gefüllt sind, kamen beim ersten Freitagsgebet in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee nicht einmal 30 Leute zusammen. Am vergangenen Freitag waren es sieben!

„Eine pure nackte Scheißangst“ hätte die Leute abgehalten zu kommen, erklärte Seyran Ates gegenüber der „Neuen Zürcher Zeitung“. Drohungen und Anfeindungen gab es nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch von staatlicher Stelle aus der Türkei. Aus Ägypten kam eine Fatwa, ein religiöses Rechtsgutachten, das Ates und ihre Mitstreiter praktisch zu Feinden des Islam erklärte. Einer von ihnen, der Arzt und Politikwissenschaftler Mimoun Aziz, distanzierte sich bereits und behauptet jetzt allen Ernstes sich nur zu wissenschaftlichen Forschungszwecken unter die „selbsterklärten sogenannten Reformmuslime“ gemischt zu haben. Seyran Ates steht derweil rund um die Uhr unter Personenschutz.

Der Spott, die ihr nun von Seiten deutscher Islamkritiker entgegenschlägt, dürfte angesichts dieser Bedrohungslage wohl ihr harmlosestes Problem sein. Angebracht ist er trotzdem nicht, wichtiger ist eine nüchterne Feststellung: Die Vorgänge um die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee zählen zu einer Kette von Ereignissen, die offenbar, was wirklich vom Islam in Deutschland zu halten ist. Sie zeigen, wo seine Anhänger stehen, wenn es darum geht, sich zu westlichen Werten zu bekennen oder sich von den Schlächtern des Islamischen Staates abzugrenzen.

Beides findet nicht statt. Der groß angekündigte Friedensmarsch der Muslime in Köln unter dem Motto „Nicht mit uns“ geriet zum Fiasko. Gerechnet hatte die Organisatorin, die Religionslehrerin Lamyar Kaddor, mit 10000 Teilnehmern. Tatsächlich kamen nur ein paar Hundert zusammen, um ein Bekenntnis gegen den Terror im Namen ihrer Religion abzulegen. In Berlin waren es bei einer ähnlichen Veranstaltung einige Tage später nicht einmal 100. Offen bleibt, wie viele der Demonstranten überhaupt Muslime waren, denn auch nicht-islamische Organisationen hatten zur Teilnahme aufgerufen.

Das Fazit: Es gibt mindestens 4,4 Millionen Muslime in Deutschland. Wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr, denn die aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Migration beruhen zum Teil auf Daten aus dem Jahre 2008. All diese Menschen bringen es nicht fertig, sich deutlich gegen jene IS-Schlächter auszusprechen, die – genau wie sie – fünfmal täglich gen Mekka beten.

Wer diesen Menschen in ihre Moscheen folgt, findet dort stattdessen einen kompromisslosen Fundamental-Islam, wie ihn der Journalist Constantin Schreiber in seinem aktuellen Buch „Inside Islam“ beschreibt. Acht Monate lang hat er moslemische Gotteshäuser in Berlin, Hamburg und Karlsruhe besucht. Schreiber spricht fließend arabisch. Für den TV-Sender n-tv moderiert er „Marhaba – Ankommen in Deutschland“, eine Sendung für Immigranten aus dem Nahen Osten. Islamophobie kann man ihm nicht vorwerfen. Umso ernüchternder fällt sein Urteil nach der investigativen Moscheen-Recherche aus: „Die von mir besuchten Predigten waren mehrheitlich gegen die Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft gerichtet. Wenn das Leben in Deutschland thematisiert wurde, dann hauptsächlich in einem negativen Zusammenhang.“

Der letzte Satz seines Buches: „Ich würde gerne ein positives Beispiel anführen, eine Predigt, die Weltoffenheit ausstrahlt, eine Brücke baut zum Leben in Deutschland. Leider haben meine Besuche ein solches Beispiel nicht ergeben.“

Dieser Islam ist kein Teil von Deutschland, er wirkt mehr wie eine ernste Bedrohung. Frank Horns