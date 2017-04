Wir machen uns erbärmlich

Ablehnung, die ansteckt: Linke protestieren gegen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit Bild: Imago

Integrieren die Deutschen ausländische Neubürger nicht genug? Oft ist dieser Vorwurf absurd, doch in einem Punkt trifft er ins Schwarze.



Der türkische Präsident Erdogan wirbelt Deutschland kräftig auf. Doch es ist nicht sein forsches Auftreten an sich, das für Nervosität sorgt. Verwirrung stiftet vor allem die durchschlagende Wirkung, die der Machthaber mit seinem Wüten bei der millionen- starken türkischen Gemeinde in der Bundesrepublik erzielt.

Erdogan hat auf diese Weise viel von den Fehlurteilen und dem Selbstbetrug bloßgestellt, welche die Diskussion um „Multikulti“, um „Integration“ und nationale Identität bislang verdunkelt haben. Die Illusion, dass es in unserer „globalisierten Welt“ belanglos sei, welcher Nation man angehöre oder welche und wie viele Staatsangehörigkeiten man besitze, ist geplatzt. Die Junge Union muss diese Wendung geahnt haben, als sie bereits auf dem CDU-Parteitag im Dezember das Aus für die doppelte Staatsbürgerschaft als Dauerzustand forderte und zum „Optionsmodell“ zurückkehren wollte. Indes: Obwohl die Delegierten der Partei- jugend folgten, zeigte sich CDU-Chefin Merkel völlig unbeeindruckt.

Millionen Türken, die mit und ohne deutschen Pass seit Jahrzehnten hier leben, oft längst hier geboren sind, sehen die Türkei, nicht Deutschland als ihr Heimatland. Wer nach den Gründen fragt, bekommt meist die immergleiche Antwort, sie seien nicht hinreichend integriert worden. Soll heißen: Die Deutschen sind schuld. Absurd, denn es ist und war immer in allen Ländern der Welt die Bringschuld der neu Hinzugekommenen, sich einzufügen.

Und doch gibt es eine deutsche Mitschuld an der Nicht-Integration, welche in der Debatte kaum je angesprochen wird. AfD-Vize Alexander Gauland hat sie im PAZ-Interview am 24. März benannt: Er glaube nicht, dass man ein furchtbares Verbrechen wie Auschwitz zur Staatsräson eines Landes machen und dann noch Menschen dazu bewegen könne, dieses Land zu lieben.

Das ist der Punkt, dem fast alle Diskussionen um die Assimilierung von Ausländern schamvoll ausweichen. Wo andere Länder ihre positiven Leistungen in den Mittelpunkt ihrer Selbstbetrachtung stellen, kreist Deutschland einseitig um den dunkelsten Fleck seiner Geschichte als Basis seiner heutigen Identität. Damit aber macht es sich selbst erbärmlich unattraktiv für potenzielle Neumitglieder dieser Nation.

Wer Deutschland in seiner historischen Gänze nicht vorrangig als Chance und Grund zum Stolz, sondern als Abgrund und Anlass zu Angst und Sorge darstellt, der ist der wahre „Ausgrenzer“, nicht der Patriot, wie gern behauptet wird. Die Frage nach Integration und Assimilierung wird so zur Frage nach unserem Umgang mit uns selbst. Fest steht: Aus negativen Bezügen lässt sich auf Dauer keine positive Identität schöpfen. Dem Ja der Einwanderer zu Deutschland muss das Ja der Deutschen vorangehen. Hans Heckel