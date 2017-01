Wohin soll Berlin noch wachsen?

Berlins Bebauung wird dichter und dichter: Neue Wohnungen nähe Gleisdreieck Bild: pa

In Großbritannien sollen nach dem Konzept der historischen Gartenstädte aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert komplette Ortschaften neu entstehen. Berlin beschreitet zur Linderung der Wohnungsknappheit dagegen einen Weg, der längst überwunden geglaubte Zustände wieder­belebt.



Der britische Wohnungsbauminister Gavin Barwell hat etwas geschafft, das Vertretern seines Ressorts eher selten gelingt. Seine unlängst vorgestellten Pläne zur Neuauflage der Idee von Gartenstädten sind weit über die Landesgrenzen beachtet worden. Angekündigt hat der Politiker der Konservativen Partei, dass verteilt über ganz Großbritannien 17 Gartenstädte und Dörfer mit insgesamt 200000 Häusern neu gebaut werden sollen.

Ausdrücklich erwähnt er bei der Präsentation der Pläne, dass sich die neuen Siedlungen am Vorbild der Gartenstädte des späten 19. Jahrhunderts orientieren sollen. Barwell knüpft damit an das Konzept der „Garden

Cities“ an, das auf den Briten Ebenezer Howard zurückgeht. Dessen Ziel war es, die Vorteile von Stadt- und Landleben miteinander zu verbinden.

Die Gartenstädte sollten nicht nur Stadtbewohner und vor allem Arbeiter aus ihren überfüllten und dunklen Quartieren befreien, sondern auch mit großen Gärten die Möglichkeit zur Selbstversorgung bieten. Nach diesem Muster entstanden auch in Deutschland noch vor dem Ersten Weltkrieg fast 140 Gartenstädte, wohl am bekanntesten geworden ist die Siedlung Hellerau bei Dresden.

Dass auch heutzutage bei Architekten, Städteplanern und Politikern das Interesse an Gartenstädten wieder wächst, hat gute Gründe. Die Probleme, die bereits im Zuge der fortschreitenden Industriealisierung um 1900 zu beobachten waren, scheinen sich nämlich zu wiederholen. Wie damals platzen Städte wie London oder Berlin durch massiven Zuzug aus allen Nähten. Nicht zuletzt durch die Massenzuwanderung wird auch heutzutage in vielen großen Metropolen Wohnraum wieder knapp, explodieren die Mieten und Immobilienpreise.

London kann als Extremfall gesehen werden, möglicherweise aber auch nur als Vorreiter für das, was einigen deutschen Großstädten erst noch bevorsteht. Nach Daten der Londoner Stadtverwaltung gibt ein Bewohner der Stadt im Schnitt gut 60 Prozent seines Bruttoeinkommens fürs Wohnen aus. Bei einer durchschnittlichen Miethöhe von mehr als 1300 Britischen Pfund sehen sich mittlerweile selbst Gutverdiener ins Umland abgedrängt.

Noch haben die Quadratmeterpreise Londons eine andere Dimension als in Berlin. Dafür wartet die deutsche Hauptstadt mit einem ganz speziellen Problemmix auf. Zum einen wächst Berlin durch Zuzug seit einigen Jahren so stark, dass noch vor dem Jahr 2030 die Vier-Millionen-Marke bei der Einwohnerzahl überschritten werden könnte. Auffallend hoch ist zudem der Anteil von Empfängern staatlicher Transferleistungen und von Geringverdienern an der Berliner Bevölkerung.

Zur Linderung der Wohnungsnot setzt der Senat bislang neben dem Neubau einiger Wohnquartiere am Stadtrand vor allem auf Nachverdichtung der Innenstadt. Auf den ersten Blick klingt das Konzept überzeugend: Entstehen durch Aufstockungen, Dachgeschossausbauten oder Ergänzungsbauten neue Wohnungen, dann kann oft bei den Erschließungskosten gespart werden, weil sich vorhandene Infrastruktur nutzen lässt. In Berlin werden allerdings inzwischen auch die Kehrseiten der Nachverdichtung sichtbar, wenn sie ohne Augenmaß praktiziert wird. So verliert die Hauptstadt in kleinen Schritten vielerorts den Charakter einer grünen Metropole.

Bislang sind noch mehr als 40 Prozent des Stadtgebiets Grünflächen oder freies Areal. Zudem gehören die Berliner Innenstadtbezirke bereits jetzt zu den Gebieten in Deutschland, die am dichtesten besiedelt sind. Entsprechend kritisch ist die Lage, wenn es etwa um Parkraum oder um Platz in hoffnungslos überfüllten Nahverkehrsmitteln geht. Hinzu kommen hausgemachte Probleme der Berliner Politik und der Verwaltung. Wie sich inzwischen an immer neuen Beispielen zeigt, lassen die Bauvorschriften und Ausnahmeregelungen so enge Hinterhofbebauungen zu, dass immer öfter Erinnerungen an die berüchtigten Berliner Mietskasernen im Stil des Zille-Milieus aufkommen.

Ein besonders misslungenes Beispiel einer Nachverdichtung ist in der Gubitzstraße im Prenzlauer Berg zu sehen. Dort hat ausgerechnet ein kommunales Wohnungsunternehmen durch Ergänzungsbauten nicht nur einen düsteren Hinterhof geschaffen. Es existieren nun auch Wohnungen, in denen einige Mieter den ganzen Tag überhaupt keine Sonne mehr zu sehen bekommen. Wie der Berliner Mieterverein anmerkt, sind unbesonnte Wohnungen „eigentlich seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht mehr neu gebaut worden“. Tatsächlich wird nach diesem Muster in Berlin mittlerweile nicht nur in der Innenstadt, sondern längst auch außerhalb des S-Bahnringes die Bausubstanz nachverdichtet. Norman Hanert